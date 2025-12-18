Strategisk inköpare
Våra industrikunder i regionen står inför spännande utmaningar med bland annat ökande digitalisering, marknadsutmaningar, hållbarhet, modellbaserade arbetssätt och nya tillverkningsmetoder. En försörjningskedja behöver vara både anpassad och adaptiv för att stötta utvecklingen. Vill du som strategisk inköpare bidra till våra kunders framgång samtidigt som du växer både personligt och kompetensmässigt tillsammans med andra? Då kan du vara den vi söker till Combitech i Linköping!
Din roll som strategisk inköpare inom Sustainable Supply Chain & Industrialization
Vi söker just nu konsulter inom strategiskt inköp för omgående och kommande behov hos våra kunder. Inom dessa områden kan ett uppdrag innebära ansvar för att säkra rätt avtal och leverantör genom inköp/köpområdesstrategin och verksamhetens behov, driva förhandlingar, leverantörsutveckling, kostnadseffektiv försörjning, koordinering, agera inköpsrepresentant i utvecklingsprojekt, driva förbättringsprojekt ge support till verksamheten kring metodik, hållbarhet och analys. Uppdragens karaktär och längd kan variera men innebär företrädesvis att du arbetar på plats hos våra kunder med uppdrag i deras linjeorganisation eller deras projekt.
Genom din erfarenhet, din kompetens och ditt nätverk bidrar du till att utveckla våra kunders verksamhet och lönsamhet. Du ingår också i interna utbyten och nätverk på Combitech för att bidra till vår gemensamma utveckling.
Vem är du?
Vi söker dig som är högskole- eller civilingenjör med relevant erfarenhet. Du har förmåga att snabbt komma in i nya förutsättningar och kontexter och kan agera pragmatiskt med stor ansvarskänsla för processer och resultat. Vi förutsätter att du trivs i tvärfunktionella sammanhang och har en god förmåga att uttrycka dig i en teknisk kontext på både svenska och engelska.
En bakgrund inom tillverkningsindustrin i områdena elektronik, mekanik eller flygindustri med erfarenhet av komplexa system och avancerade produkter är meriterande men inte ett krav. Det är en fördel med erfarenhet från olika affärssystem (t ex IFS, SAP), MPS samt Business Intelligence-system. De aktuella uppdragen är i första hand i en kommersiell kontext men har du dessutom erfarenhet av offentlig upphandling kan det vara intressant.
Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper och söker dig som är utåtriktad och lyhörd med förmåga att personligt och affärsmässigt skapa goda kontakter och förtroendebaserade relationer. Vi värdesätter en vana att arbeta metodiskt med långsiktig målmedvetenhet och uthållighet samt en mycket god kommunikationsförmåga.
Då kompetensutveckling är en kärnfråga hos oss ser vi gärna att du har en drivkraft att ständigt utvecklas och att bidra till andras utveckling med dina erfarenheter. Är du en nyfiken person med ett stort engagemang så kommer du känna dig hemma på Combitech och hos våra kunder.
Då tjänsten innebär arbete som omfattas av försvarssekretess krävs det att du genomför och godkänns i en säkerhetsprövning med registerkontroll.
Urval sker efter sista ansökningsdagen. Vi ser fram emot din ansökan!
Kom och gör skillnad
Vi tror att man gör ett bättre jobb om man kan fokusera på rätt saker, därför gör vi det lätt att kombinera jobbet med vardagen. Vi satsar på våra medarbetare, de utgör kärnan, hjärnan och hjärtat i vår verksamhet. Dessutom står vi på en stadig grund av högteknologi, forskning och anställningstrygghet med försvars- och säkerhetskoncernen Saab som ägare.
För oss handlar det om hållbarhet - vi vill bli branschens mest hållbara företag; och för att vara ett hållbart företag i en hållbar framtid behöver vi investera i våra medarbetare. För oss är din återhämtning, dina utvecklingsmöjligheter och din trygghet lika viktigt som företagets framgång - utan våra medarbetare står vi stilla.
Vill du veta mer om hur det är att arbeta hos oss? Kolla in våra karriärsidor!
Kontaktperson: Fredrik Kornebäck, fredrik.korneback (@) combitech.com
