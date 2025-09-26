Strategisk inköpare
2025-09-26
, Nordmaling
, Kramfors
, Bjurholm
, Sollefteå
, Umeå
, Timrå
, Sundsvall
, Skellefteå
ValueOne söker en Strategisk inköpare av systemprodukter och bearbetande komponenter till ett konsultuppdrag hos en av våra kunder i Örnsköldsvik. Uppdraget ska tillsättas omgående och löper på under ett år med möjlighet till förlängning.
ValueOne är specialister inom Supply Chain Management - inköp och logistik. Vi erbjuder våra kunder tjänster inom tre affärsområden: uthyrning och rekryteringsstöd inom vårt specialistområde samt verksamhetsutveckling av företags funktion för Supply Chain avseende strategi, modell, metod, process, organisation och kompetens.
Vi kan erbjuda en mängd olika uppdrag på alla nivåer inom Supply Chain Management. Som konsult hos ValueOne ingår du i ett professionellt och driftigt team bestående av de främsta konsulterna inom inköp och logistik. Väljer du att gå med i vårt team erbjuds du:
Marknadsmässig lön, som du själv kan påverka
Tjänstepension
Sjuk- och vårdförsäkring
Friskvårdsbidrag
Personlig coachning och karriärrådgivning
Nätverksträffar med kompetenta kollegor och Supply Chain professionals genom återkommande event och föreläsningar
Kompetensutveckling genom världsledande individanpassade utbildningar och kurser inom Supply Chain tack vare vårt partnerskap med CIPS (www.cips.org)
Om rollen
Som Strategisk inköpare kommer ditt fokus att ligga på inköp av systemprodukter och bearbetande komponenter till produktionen. Rollen innefattar hantering av tekniska specifikationer, avtalsförhandlingar samt utveckling av leverantörsrelationer, inom främst Europa.
Huvudsakliga arbetsuppgifter:
Ansvara för strategiskt inköpsarbete av systemprodukter och bearbetande komponenter.
Genomföra upphandlingar baserade på tekniska specifikationer.
Upprätta, förhandla och följa upp inköpsavtal.
Bygga och vidareutveckla långsiktiga relationer med leverantörer.
Stötta organisationen i frågor som rör produkter och leverantörer.
Erfarenhet och kompetens
Vi söker dig som har några års erfarenhet av strategiskt inköp inom systemprodukter eller bearbetade komponenter från tillverkande industri. Du har god förmåga att arbeta mot tekniska specifikationer och har erfarenhet av kontraktshantering. Eftergymnasial utbildning inom teknik, inköp, logistik eller ekonomi är önskvärd, men relevant arbetslivserfarenhet kan väga upp. Det är även meriterande om du har erfarenhet av projektledning.
För att lyckas i rollen ser vi att du är kommunikativ, samarbetsinriktad och har ett affärsmässigt förhållningssätt. Du är van att ta eget ansvar och arbetar självständigt med dina uppgifter på ett strukturerat och målinriktat sätt.
Ansökan
Ansökan och CV skickar du in via vår hemsida: http://valueone.se/aktuella-jobb/.
Vi hanterar ansökningar och tillsätter tjänster löpande, så skicka gärna in din ansökan så snart som möjligt. Har du frågor om uppdraget är du välkommen att kontakta Emmy Aho på telefon 076 513 40 22 alternativt 010 332 29 20.
Månadslön - Fast lön
Sista dag att ansöka är 2025-11-26
Detta är ett heltidsjobb.
Valueone AB (org.nr 556787-5264), http://www.valueone.se
ValueOne AB Jobbnummer
