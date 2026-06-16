Strategisk Inköpare - Konsultuppdrag

Eqwiry AB / Inköpar- och marknadsjobb / Göteborg
2026-06-16


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Strategisk Inköpare – KonsultuppdragOm uppdraget
Vi söker nu en Strategisk Inköpare till ett uppdrag i Göteborg. I rollen ingår du i ett kategoriteam med ansvar för att driva den strategiska inköpsagendan gentemot nyckelleverantörer och tekniskt avancerade lösningar.
Du har ett kommersiellt helhetsansvar för strategiska leverantörer och arbetar nära produktion, produktledning, produktutveckling och leverantörer för att säkerställa rätt balans mellan kvalitet, kostnad och teknik.

Publiceringsdatum
2026-06-16

Dina arbetsuppgifter
I uppdraget ingår bland annat att:

Ansvara för leverantörsprestanda samt hantera eskalerade leverantörsärenden

Delta i utvecklingsprojekt med fokus på sourcingaktiviteter och kommersiellt välgrundade beslut

Driva långsiktiga kostnadsaktiviteter

Upprätta, förvalta och vidareutveckla leverantörsavtal

Utveckla och styra långsiktiga samarbeten med leverantörer

Medverka i strategiska initiativ såsom make/buy-analyser och lokalisering av leverantörskedjor i strategiskt viktiga länder

Kravprofil för detta jobb
För att lyckas i rollen ser vi att du har:

Erfarenhet av strategiskt inköp på cirka 3–7 års relevant erfarenhet

Förmåga att utveckla och förhandla avtal som stödjer kommersiella mål

God juridisk och kommersiell förståelse

Dokumenterad förmåga att driva och utveckla effektiva leverantörsrelationer

God förståelse för ledningssystem, Code of Conduct och ERP-system

Erfarenhet av arbete i process- och projektdrivna organisationer

Ett proaktivt, självgående och strukturerat arbetssätt

Intresse för och/eller erfarenhet av tekniskt drivna verksamheter

Mycket goda kunskaper i svenska och engelska, i tal och skrift

Meriterande
Kunskap om och/eller erfarenhet av förbättringsmetoder såsom Lean, Six Sigma, 5S eller liknande

Övrig information
Placeringsort: Göteborg

Arbetsmodell: På plats

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-12-13
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Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7925246-2056702".

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Eqwiry AB (org.nr 559520-2820), https://eqwiry-1741099251.teamtailor.com
Stigbergsliden 6 (visa karta)
414 63  GÖTEBORG

Arbetsplats
Eqwiry

Jobbnummer
9967068

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