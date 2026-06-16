Strategisk Inköpare - Konsultuppdrag
Eqwiry AB / Inköpar- och marknadsjobb / Göteborg Visa alla inköpar- och marknadsjobb i Göteborg
2026-06-16
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Strategisk Inköpare – KonsultuppdragOm uppdraget
Vi söker nu en Strategisk Inköpare till ett uppdrag i Göteborg. I rollen ingår du i ett kategoriteam med ansvar för att driva den strategiska inköpsagendan gentemot nyckelleverantörer och tekniskt avancerade lösningar.
Du har ett kommersiellt helhetsansvar för strategiska leverantörer och arbetar nära produktion, produktledning, produktutveckling och leverantörer för att säkerställa rätt balans mellan kvalitet, kostnad och teknik.Publiceringsdatum2026-06-16Dina arbetsuppgifter
I uppdraget ingår bland annat att:
Ansvara för leverantörsprestanda samt hantera eskalerade leverantörsärenden
Delta i utvecklingsprojekt med fokus på sourcingaktiviteter och kommersiellt välgrundade beslut
Driva långsiktiga kostnadsaktiviteter
Upprätta, förvalta och vidareutveckla leverantörsavtal
Utveckla och styra långsiktiga samarbeten med leverantörer
Medverka i strategiska initiativ såsom make/buy-analyser och lokalisering av leverantörskedjor i strategiskt viktiga länderKravprofil för detta jobb
För att lyckas i rollen ser vi att du har:
Erfarenhet av strategiskt inköp på cirka 3–7 års relevant erfarenhet
Förmåga att utveckla och förhandla avtal som stödjer kommersiella mål
God juridisk och kommersiell förståelse
Dokumenterad förmåga att driva och utveckla effektiva leverantörsrelationer
God förståelse för ledningssystem, Code of Conduct och ERP-system
Erfarenhet av arbete i process- och projektdrivna organisationer
Ett proaktivt, självgående och strukturerat arbetssätt
Intresse för och/eller erfarenhet av tekniskt drivna verksamheter
Mycket goda kunskaper i svenska och engelska, i tal och skrift
Meriterande
Kunskap om och/eller erfarenhet av förbättringsmetoder såsom Lean, Six Sigma, 5S eller liknande
Övrig information
Placeringsort: Göteborg
Arbetsmodell: På plats Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-12-13 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7925246-2056702". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Eqwiry AB
(org.nr 559520-2820), https://eqwiry-1741099251.teamtailor.com
Stigbergsliden 6 (visa karta
)
414 63 GÖTEBORG Arbetsplats
Eqwiry Jobbnummer
9967068