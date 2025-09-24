Strategic Sourcing Specialist Professional
2025-09-24
Beskrivning Vi söker en erfaren Strategic Sourcing Specialist Professional till ett spännande konsultuppdrag hos en internationell industrikund i Ludvika. I rollen blir du en central del i att utveckla och driva strategiska inköpsaktiviteter, med fokus på långsiktiga leverantörsrelationer, kostnadseffektivitet och kvalitetssäkring. Uppdraget passar dig som trivs i en analytisk och lösningsorienterad roll där samarbete med olika funktioner är en viktig framgångsfaktor.Publiceringsdatum2025-09-24Dina arbetsuppgifter
Utveckla och underhålla leverantörsbasen med fokus på kvalitet, leveranssäkerhet och totalkostnad.
Definiera och implementera lokala sourcingstrategier i samarbete med Category Manager och i linje med regionala mål.
Genomföra leverantörsutvärderingar och initiera förbättringsprojekt.
Förhandla och upprätta standardavtal, prislistor och inköpsvillkor.
Identifiera och kvalificera nya leverantörer i nära samarbete med Supplier Quality och Engineering.
Driva benchmarkstudier samt initiera och följa upp kostnadsreduceringsprogram.
Stötta verksamheten i frågor kopplade till Supply Chain Management.
Kartlägga och optimera P2P-processer i SAP S4, hantera Vendor MasterData i SAP MDG samt nyckelprocesser i Adonis. Kvalifikationer
Skall-krav:
Erfarenhet av strategiskt inköp eller sourcingarbete inom B2B.
Dokumenterad förhandlingsvana och förmåga att utveckla leverantörsrelationer.
Erfarenhet av SAP S4, SAP MDG och Adonis.
Flytande i engelska, både i tal och skrift (CV skickas in på engelska).
Meriterande:
Erfarenhet från internationell industrimiljö.
Kunskaper i svenska eller annat nordiskt språk.
Erfarenhet av att leda kostnadsreduceringsinitiativ och förbättringsarbete inom inköp. Anställningsvillkor
Start: 25 september 2025
Längd: 6 månader, med möjlighet till förlängning
Omfattning: Heltid, 40 timmar/vecka
Placering: Ludvika, på plats
Detta är ett konsultuppdrag. Du blir anställd av oss och uthyrd till kund.
Vi arbetar löpande med urval och presentation av kandidater. Vänta därför inte med att skicka in din ansökan. Ett uppdaterat CV på engelska där det tydligt framgår att du uppfyller skall-kraven är en förutsättning för att kunna bli aktuell för rollen.
