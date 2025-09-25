Strategic Sourcing Specialist Professional
Om rollen Som Strategic Sourcing Specialist Professional blir du en nyckelperson i arbetet med att driva och koordinera strategiska inköpsaktiviteter. Du kommer att utveckla leverantörsrelationer, förhandla avtal och skapa effektiva lösningar i nära samarbete med interna funktioner såsom design, försäljning, produktion och operativt inköp.
Detta är en spännande möjlighet för dig som vill arbeta i en dynamisk miljö med engagerade kollegor där samarbete och kontinuerlig förbättring står i fokus.
Dina ansvarsområden
Utveckla och underhålla leverantörsbasen med fokus på kvalitet, leveranssäkerhet och totalkostnad. Definiera och driva lokala sourcingstrategier i linje med regionala strategier tillsammans med Category Manager. Genomföra regelbundna leverantörsutvärderingar och initiera förbättringsprojekt vid behov. Upprätta och förnya standardavtal, prislistor och inköpsvillkor enligt gällande riktlinjer. Identifiera och kvalificera nya leverantörer i samarbete med Supplier Quality och Engineering. Genomföra benchmarkstudier samt implementera kostnadsreduceringsprogram/processer. Stötta verksamheten i Supply Chain Management-relaterade frågor. Kartlägga och optimera P2P-processer i SAP S4, hantering av Vendor MasterData i SAP MDG samt nyckelprocesser i Adonis.
Vi söker dig som - Är en erfaren inköps- eller sourcing-specialist med god förståelse för strategiskt inköpsarbete. - Har förmåga att bygga starka leverantörsrelationer och driva förhandlingar. - Är lösningsorienterad och van att arbeta i nära samarbete med olika intressenter. - Har erfarenhet av system som SAP S4, SAP MDG och Adonis.
CV skickas in på engelska!
