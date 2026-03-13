Strateg till Regional Utveckling
Region Norrbotten / Marknadsföringsjobb / Luleå Visa alla marknadsföringsjobb i Luleå
2026-03-13
, Boden
, Piteå
, Kalix
, Älvsbyn
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Region Norrbotten i Luleå
, Boden
, Piteå
, Kalix
, Älvsbyn
eller i hela Sverige
Avdelningen för regional utveckling leder och samordnar insatser inom kultur, näringsliv och samhällsplanering. Genom egna initiativ och att stödja andras investeringar bidrar vi till Norrbottens långsiktiga utveckling. Vår roll är att samla resurser, kunskap och aktörer kring gemensamma prioriteringar som stärker regionens konkurrenskraft, hållbarhet och förmåga att hantera omställning.
Enheten för Näringsliv och samhälle ansvarar för Region Norrbottens strategiska arbete inom näringslivs- och samhällsutveckling. Uppdraget bedrivs i nära samverkan med kommuner, myndigheter, näringsliv och akademi samt genom strategiarbete, projekt- och företagsstöd.
Vi söker
Vi söker dig som vill bidra till Norrbottens samhällsomställning genom att arbeta med energi- och industrifrågor på strategisk nivå. Rollen innebär att följa och analysera politik på nationell och EU-nivå, samt bidra till utvecklingen i länet genom ökad kunskap, planering och samordning.
Du har relevant högskole- eller universitetsutbildning, och en bakgrund som ger god förståelse för energi-, industri- eller regional utvecklingspolitik. Vi ser gärna också att du har erfarenhet från arbete i politiskt styrda organisationer eller i miljöer där komplexa samhällsfrågor hanteras i samverkan mellan flera olika aktörer.
Du uttrycker dig väl i tal och skrift på svenska och engelska. Vi värdesätter din förmåga att skapa förtroende, bygga relationer och bidra till konstruktiva processer där olika perspektiv behöver mötas.
Det här får du arbeta med
I uppdraget ingår att utveckla och underhålla nätverk samt samverka med kommuner, statliga myndigheter, företag, universitet och organisationer på regional, nationell och internationell nivå.
Inom områdena energi och industri förväntas du samla kunskap, formulera gemensamma utgångspunkter och föra dialoger som stärker regionens samlade agerande på olika nivåer. Arbetet innebär att ta fram analyser och underlag, bidra till remisser och strategiska dokument samt stödja regionens politiska ledning inför möten och ställningstaganden.
Rollen innebär att växla mellan ett övergripande perspektiv och mer konkreta arbetsuppgifter. Du förväntas arbeta självständigt inom ditt ansvarsområde men också i nära samarbete med kollegor och externa aktörer. Det är en fördel om du trivs i sammanhang där flera organisationer delar ansvar och där framgång bygger på dialog, samordning och långsiktiga relationer.
Vi erbjuder ett kvalificerat och utvecklande arbete i en region där energi- och industriomställningen är central för hela samhällsutvecklingen. Här får du möjlighet att bidra till strukturer och samarbeten som har betydelse över tid.
Det här erbjuder vi dig
Utvecklings- och karriärmöjligheter där du får vara med och skapa framtidens hälsa och vård
Hälsofrämjande arbetsplatser med tillgång till friskvårdsaktiviteter och friskvårdsbidrag
Länk till våra förmåner: https://www.norrbotten.se/sv/jobba-hos-oss/anstallningsvillkor-och-utveckling/
Information om tjänsten
Tjänsten är en tillsvidareanställning på heltid, dagtid.
Region Norrbotten tillämpar individuell lönesättning enligt kollektivavtal.
Vi verkar för att ha medarbetare med kunskaper inom Sveriges nationella minoritetsspråk och sätter därför värde på dina kunskaper i samiska, meänkieli, finska, romani chib och jiddisch. Vi arbetar aktivt för en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka. Vi välkomnar medarbetare med olika bakgrund och arbetar för att vår arbetsplats ska vara tillgänglig för alla.
Välkommen med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-20 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Job-115400". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Norrbotten
(org.nr 232100-0230), https://www.norrbotten.se/
Robertsviksgatan 7 (visa karta
)
971 89 LULEÅ Arbetsplats
Region Norrbotten Kontakt
Susanne Törnlind susanne.tornlind@norrbotten.se Jobbnummer
9796476