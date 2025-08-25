Strateg, Göteborg
2025-08-25
I Folktandvården Västra Götaland bidrar du till jämlik hälsa och livskvalitet för alla människor i alla livets stunder. Här möter du en kultur präglad av samarbete, engagemang och glädje och har tillgång till modern teknik och experter inom alla områden. Det finns alltid någon att lära av och många att trivas med. Vi erbjuder stabiliteten för en trygg vardag och möjligheter att växa under hela ditt fortsatta yrkesliv.
Bli en del av något större. Välkommen till Folktandvården!
Hälsoodontologiska avdelningen ska utveckla och driva Folktandvårdens hälsofrämjande och förebyggande arbete, men också samla, förvalta och utveckla kompetens inom munhälsofrågor.
Om jobbet
Som strateg för arbetet med hälsopromotörer kommer du stödja gruppen med hälsopromotörer, samtidigt som du har ett uppdrag att planera, utveckla och bidra till att utvärdera det arbete som genomförs av hälsopromotörerna. Du ger stöd i odontologiska frågor och bidrar med ett tandvårdsperspektiv.
I rollen ingår också att skapa goda relationer både inom tandvården och i externa nätverk.
Exempel på arbetsuppgifter för strateg:
Skapar, genomför, följer upp och utvecklar övergripande strategier inom sitt område
Skapar, följer upp och utvecklar övergripande verksamhetsprocesser
Ger råd och stöd åt avdelningschef/enhetschef och verksamheten
Analyserar data, marknaden och trender för att skapa strategiska planer utifrån det.
Samarbetar med externa och interna intressenter
Samverkar med andra strateger inom organisationen
Leder och deltar i förändringsarbete
Omvärldsbevakar
Deltar i nätverk inom sitt område
Tjänstgöringsgraden är 100%. Kan kombineras med klinisk tjänstgöring på en tandvårdsklinik inom Folktandvården Västra Götaland.
Om dig
Vi ser gärna att du har en odontologisk kompetens, eller annan utbildning motsvarande minst 180 högskolepoäng.
Stor vikt läggs vid personliga egenskaper som i denna roll innebär att du är initiativtagande och har en vilja att utveckla arbetet med hälsopromotörer. Du behöver ha en förmåga att sätta i gång aktiviteter och uppnå resultat. Du behöver vara strukturerad och kunna planera, organisera och prioritera arbetet på ett effektivt sätt. I rollen är det även viktigt att ha en strategisk och övergripande helhetssyn samt en god analytisk förmåga.
Som strateg behöver du kunna skapa delaktighet och bidra till teamkänslan i hälsopromotörsgruppen. Du behöver också vara lyhörd för gruppen och dess förutsättningar i arbetet samt kunna ge stöd till hälsopromotörerna i deras roll.
Eftersom du också förväntas ha många kontaktytor och presentera arbetet i många sammanhang behöver du ha god samarbetsförmåga samt kunna kommunicera på ett lyhört, tydligt och engagerat sätt.
Extra meriterande är erfarenhet av att ha arbetat med målgruppen barn och familj, kunskaper inom folkhälsoarbete och samverkansinsatser. Vi ser det också som meriterande att ha erfarenhet av verksamhetsutveckling och forskning.
Välkommen med din ansökan!
Om Västra Götalandsregionen
Västra Götalandsregionen finns till för människorna i Västra Götaland. Vi ser till att det finns god hälso- och sjukvård för alla. Vi arbetar för en hållbar utveckling och tillväxt, bra miljö, förbättrad folkhälsa, ett rikt kulturliv och goda kommunikationer i hela Västra Götaland.
Västra Götalandsregionen arbetar aktivt för att digitalisera fler arbetssätt. För att vara en del av den digitala omvandlingen har du med dig grundläggande färdigheter och kan använda digitala verktyg och tjänster. Du kan söka information, kommunicera, interagera digitalt, är riskmedveten och har motivation att delta i utvecklingen för att lära nytt.
Västra Götalandsregionen krigsplacerar alla tillsvidareanställda medarbetare.
Vill du veta mer om Västra Götalandsregionen kan du besöka vår introduktion till nya medarbetare på länken https://www.vgregion.se/introduktion.
