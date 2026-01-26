Strålassistent, Strålbehandlingen, Umeå, semestervikariat 2026

Region Västerbotten, Cancercentrum / Sjuksköterskejobb / Umeå
2026-01-26


Region Västerbotten arbetar för att god hälsa och hållbar utveckling ska stärka varandra. Vi tar ansvar för en jämlik välfärd och för att forskning och innovation ger resultat.

Strålbehandlingen i Umeå är en del av Cancercentrum och hos oss arbetar ett trettiotal personer med planering och genomförande av strålbehandling. Vårt upptagningsområde är den norra regionen i samarbete med strålbehandlingen i Sundsvall. Vi utför behandlingar av hög kvalitet med snabba ledtider. Vi har ett bra samarbete mellan olika professioner i cancerpatientens vårdkedja. Vi har god stämning på arbetsplatsen och du som söker gillar teamarbete.

Vi söker sommarvikarier till vår verksamhet. Rekryteringsarbetet pågår löpande under annonstiden.

Publiceringsdatum
2026-01-26

Arbetsuppgifter
Som Strålningsassistent hos oss bidrar du med kunskap och engagemang som får människor att känna sig trygga. Din arbetsuppgift hos oss blir att tillsammans med ordinarie strålbehandlingspersonal ge patienterna en optimal strålbehandling och ett omhändertagande av hög kvalitet.

Kvalifikationer
Vi söker dig som har en pågående utbildning på Röntgensjuksköterskeprogrammet eller Sjukhusfysikerprogrammet.

Du ska vara intresserad av både omvårdnad och teknik. Du ska ha en god samarbetsförmåga och kunna formulera dig väl i tal och skrift.

ÖVRIGT
Läs mer om våra förmåner för dig som jobbar med oss på webbsidan

https://www.regionvasterbotten.se/nar-du-jobbar-hos-oss/formaner

Vi strävar efter en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka och välkomnar därför sökande med olika bakgrund.

Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanbeder oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.

Om du har skyddad identitet och vill ansöka så kontaktar du rekryterande chef och skickar sedan in dina ansökningshandlingar via post.

Ersättning
Enligt avtal.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-23
Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C301214".

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Region Västerbotten (org.nr 232100-0222)

Arbetsplats
Region Västerbotten, Cancercentrum

Kontakt
Avdelningschef
Lena Törnegren
lena.tornegren@regionvasterbotten.se
090- 785 0636

Jobbnummer
9703217

