Store Manager till 3Butiken Nacka Forum
Hi3G Access AB / Chefsjobb / Nacka
2026-03-09
eller i hela Sverige
Vi står nu redo att välkomna nästa ledare till 3Butiken Nacka Forum. 3Butikerna är en av Tres viktigaste kanaler när det kommer till att skapa nöjda och lojala kunder. I den här rollen får du möjlighet att jobba med coaching och teamutveckling, driva försäljning och skapa resultat tillsammans med andra.
En dag som Store Manager
Jag heter Emelie och är affärsområdesansvarig för våra 3Butiker. Som din närmsta chef ser jag fram emot att jobba tillsammans med dig! En dag i 3Butik är händelserik och varierad, och jag vill gärna ge dig en inblick i hur det kan se ut.
Dagen börjar med att du och teamet säkerställer att butiken är inbjudande och redo att välkomna kunder. Du sätter upp försäljningsmål, planerar dagen och håller dig uppdaterad om de senaste produktlanseringarna och kampanjerna. Kanske har du senare ett möte med mig, för att gå igenom resultat och fokusområden eller ett utvecklingssamtal med en medarbetare. Snart är det dags att möta dagens första kund och tillsammans med teamet skapa en förstklassig upplevelse.
Mer om rollen
Som Store Manager är du en närvarande och operativ ledare med fullt ansvar för både personal och butikens dagliga drift. Du leder genom att vara på plats i butiken, coachar teamet i kundmötet och visar riktningen genom att själv möta och sälja till våra kunder. Rollen innebär ett tydligt mandat och ett stort eget ansvar, där du skapar trygghet och närvaro för både medarbetare och kunder, även under helger. Du är en del av ett starkt butikskluster med nära till fysiskt stöd, vilket ger dig goda förutsättningar att lyckas. Ersättningen är direkt kopplad till både din egen försäljning och butikens prestation.
Vi erbjuder dig
- Att vara en del
av en fantastisk företagskultur, med ett stort nätverk och nära kontakt
till hela vår säljorganisation.
- Tre är en
arbetsplats där individuell utveckling och intern rörlighet är ett av
våra stora fokusområden. Med hjälp av drivna
medarbetare, engagerade ledare och våra interna
utbildningar ger vi dig förutsättningar att växa på Tre.
- En möjlighet att
vara en del av att leverera kritisk infrastruktur och bidra direkt till
samhällsnyttan.
- Att vara en del
av en av Sveriges bästa arbetsplatser där vi sätter våra medarbetare i
fokus samt att vi är stolt samarbetspartner till Women in Tech och Tjejer
Kodar.
Mer om dig
Om vi får gissa är du någon som har erfarenhet av att arbeta inom service och försäljning. Kanske besitter du en ledande roll idag, eller så är du en informell ledare och är redo för ditt nästa kliv i karriären. Oavsett så tror vi att du drivs av att ta ansvar, påverka och skapa framgång tillsammans med ditt team.
Som person har du en naturlig förmåga att bygga relationer och inspirera din omgivning. Med ditt driv och din struktur håller du alltid kursen mot målet, samtidigt som du ser till att vägen dit är både effektiv och utvecklande, för både dig själv och andra. Du älskar att lösa problem, hitta möjligheter och göra det där lilla extra som gör skillnad. I en snabbföränderlig miljö trivs du som bäst, där tempot är högt och resultaten tydliga. Att nå mål är en självklarhet för dig, men du vet också att framgång skapas tillsammans.
Välkommen med din ansökan
Låter det här som något för dig? Vad glada vi blir!
Vi tar emot ansökningar via denna annons och kommer hålla intervjuer löpande. Personligt brev behövs inte, men vi vill gärna att du bifogar CV och svarar på några frågor i samband med att du söker. Vi tror på din potential och dina förmågor, och för att säkerställa en rättvis och objektiv urvalsprocess använder vi tester som en del av vår bedömning. Tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag. Bakgrundskontroll genomförs på slutkandidat.
Vi drivs av att hela tiden försöka göra saker bättre, på nya och annorlunda sätt. Vi ser oss själva som en avgörande del av Sveriges samhällsstruktur, eftersom vi vet att pålitlig uppkoppling är en viktig grundsten i dagens digitala värld.
Tre föddes som utmanare och är en organisation i ständig rörelse. Vi strävar efter att vara i framkant i allt vi gör. Vi är övertygade om att det är människorna och kulturen på Tre som är avgörande för vår utveckling.
När du startar din resa på Tre finns det oändliga möjligheter att växa och utvecklas med oss.
WE THINK LIKE CHALLENGERS - I en föränderlig värld, är vi på Tre nyfikna och ständigt öppna för nya lösningar. På Tre anpassar vi vägen framåt allt eftersom vi provar och lär oss vad som funkar bäst.
WE WORK LIKE CHAMPIONS - På Tre gör vi alltid vårt bästa. Vi känner ägandeskap för vår uppgift, sätter tydliga mål och håller fokus på det som gör mest nytta för affären.
WE ACT LIKE BUDDIES - På Tre är vi schyssta kollegor. Vi samarbetar med varandra över team och funktioner, vi bollar idéer, ger och tar emot feedback. Ersättning
Fast och rörlig lön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
