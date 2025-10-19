stoluthyrning för erfaren damfrisör
Damfrisör sökes för stoluthyrning i etablerad salong
Vi söker en driven och serviceinriktad damfrisör som vill arbeta som egen företagare genom stoluthyrning i vår centralt belägna salong i Oskarshamn.
Hos oss får du friheten att driva din egen verksamhet i en trivsam och professionell miljö, samtidigt som du blir en del av ett kreativt och kollegialt team. Vi erbjuder schamponeringsstolar, gemensamma utrymmen och möjlighet att designa din egen arbetsstation efter din stil och behov.
För dig som önskar mer avskildhet finns även möjlighet att ordna en egen studio inom salongen.
Vi hjälper dessutom till med marknadsföring och synlighet i sociala medier för att du snabbt ska bygga upp din kundbas och bli fullbokad.
Utbildad frisör med erfarenhet av damklippning, färgning och styling
Gesällbrev är meriterande
Självständig, noggrann och serviceinriktad
God samarbetsförmåga och positiv inställningOm tjänsten
Plats: Centrala Oskarshamn
Form: Stoluthyrning (egen företagare)
Tillträde: Enligt överenskommelse
Det här är en utmärkt möjlighet för dig som vill arbeta självständigt men samtidigt vara del av en väl etablerad salong med starkt rykte och trivsam atmosfär.
Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-31
E-post: zens.salong@gmail.com Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Zens Klipp och Klinik AB
Slottsgatan 27
572 42 OSKARSHAMN
Zens Klipp & Klinik AB
zen abbas zens.salong@gmail.com 0763146459
