stoluthyrning för erfaren damfrisör

Zens Klipp och Klinik AB / Hälsojobb / Oskarshamn
2025-10-19


Damfrisör sökes för stoluthyrning i etablerad salong
Vi söker en driven och serviceinriktad damfrisör som vill arbeta som egen företagare genom stoluthyrning i vår centralt belägna salong i Oskarshamn.
Hos oss får du friheten att driva din egen verksamhet i en trivsam och professionell miljö, samtidigt som du blir en del av ett kreativt och kollegialt team. Vi erbjuder schamponeringsstolar, gemensamma utrymmen och möjlighet att designa din egen arbetsstation efter din stil och behov.
För dig som önskar mer avskildhet finns även möjlighet att ordna en egen studio inom salongen.
Vi hjälper dessutom till med marknadsföring och synlighet i sociala medier för att du snabbt ska bygga upp din kundbas och bli fullbokad.

Kvalifikationer
Utbildad frisör med erfarenhet av damklippning, färgning och styling

Gesällbrev är meriterande

Självständig, noggrann och serviceinriktad

God samarbetsförmåga och positiv inställning

Om tjänsten
Plats: Centrala Oskarshamn

Form: Stoluthyrning (egen företagare)

Tillträde: Enligt överenskommelse

Det här är en utmärkt möjlighet för dig som vill arbeta självständigt men samtidigt vara del av en väl etablerad salong med starkt rykte och trivsam atmosfär.
Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-31
E-post: zens.salong@gmail.com

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Zens Klipp och Klinik AB (org.nr 559523-3973)
Slottsgatan 27 (visa karta)
572 42  OSKARSHAMN

Arbetsplats
Zens Klipp & Klinik AB

Kontakt
zen abbas
zens.salong@gmail.com
0763146459

Jobbnummer
9563693

