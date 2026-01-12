Stödpedagoger till serviceboenden
2026-01-12
Sektionen Stöd och omsorg ansvarar för verksamheter inom kommunen som riktar sig till individer med olika former av fysiska och psykiska funktionsnedsättningar. I vår sektion bedrivs boenden, boendestöd, daglig verksamhet, personlig assistans, ledsagning m.m.
Vi söker en stödpedagoger som vill göra skillnad för människor i deras vardag. Uppdraget innebär att arbeta mot flera serviceboenden och passar dig som trivs med att varierande arbete där du möter olika arbetsgrupper och individer med olika behov. Publiceringsdatum2026-01-12Arbetsuppgifter
Servicebostaden består av enskilda lägenheter i ett bostadsområde där de boende har tillgång till gemensamhetslokal och personal dygnet runt. Du kommer i rollen stödja vuxna personer med funktionsnedsättning till en fungerande vardag och ett självständigt liv efter deras förutsättningar och behov.
Som stödpedagog kommer du ha en handledande funktion gentemot dina kollegor. Du kommer arbeta med utvecklingsfrågor, ansvarsområden samt omvärldsbevaka vad som händer och sker inom området samtidigt som du kommer vara en del av verksamheten.
Som stödpedagog kommer du ha ett nära samarbete med enhetschef, kollegor och andra verksamheter.
Arbetstider är dag, kväll, journatt och helg.
Pooltid kan förekomma en viss del av tjänsten, vilket ger möjlighet till att jobba i andra verksamheter inom Stöd och omsorg.Kvalifikationer
Vi söker i första hand dig som är utbildad stödpedagog alternativt annan likvärdig eftergymnasial utbildning. Tidigare erfarenhet av missbruk, självskadebeteende och psykisk ohälsa är meriterande. Du har god digital vana och lätt att uttrycka dig i tal och skrift.
Du är en positiv person som är lösningsfokuserad, ligger steget före och tar tag i utvecklingsprocesser. Du är kreativ och kan utveckla och implementera pedagogiska metoder i arbetsgruppen.
För att passa i denna roll tror vi dessutom att du är:
Samordnande: Du koordinerar eller projektleder andra för att effektivt nå gemensamma mål. Du blir en referenspunkt för övriga i gruppen och skapar engagemang och delaktighet.
Engagerad: Du är ambitiös, arbetar fokuserat och trivs med utmaningar.
Initiativtagande: Du tar initiativ, sätter igång aktiviteter och vill utveckla verksamheten tillsammans med kollegorna.
Relationsskapande: Du är utåtriktad och socialt aktiv i yrkesmässiga sammanhang. Du skapar kontakter och underhåller relationer.
Trygg och stabil: Du hanterar stress på ett konstruktivt sätt och bibehåller ett gott humör vid pressade situationer och motgångar.
Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
LÖN OCH FÖRMÅNER
I Tranås kommun tillämpar vi individuell lönesättning. Tranås kommun arbetar ständigt för att öka våra medarbetares välbefinnande.
ANSÖKAN
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen i Tranås kommun använder vi rekryteringsverktyget Talent Recruiter. Vi ber dig därför skicka in din ansökan via Talent Recruiter genom att klicka på ansökningslänken i annonsen.
Inom vård- och omsorgsförvaltningen använder vi oss av språktest som en del av rekryteringsprocessen.
Fackliga representanter nås via kommunens växel 0140-68100.
Intervjuer kan ske löpande under ansökningsperioden.
OM FÖRVALTNINGEN
Vård- och omsorgsförvaltningen arbetar med människor genom livets alla delar och skapar bättre förutsättningar för människors livskvalité. Förvaltningen består av hemtjänst, särskilt boende, stöd och omsorg, myndighetsarbete för äldre och funktionsnedsatta, bemanning, samt hälso- och sjukvård. Som en del av förvaltningen får du vara med och göra Tranås bättre för våra kommuninvånare genom att ge stöd i deras vardag.
Varmt välkommen med din ansökan! Ersättning
Christine Nyström christine.nystrom@tranas.se 0140-683 06
