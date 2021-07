Stödpedagoger till gruppbostäder LSS - Avesta kommun, LSS 1 - Barnskötarjobb i Avesta

Prenumerera på nya jobb hos Avesta kommun, LSS 1

Avesta kommun, LSS 1 / Barnskötarjobb / Avesta2021-07-01Det är något speciellt med Avesta!Här finns inte bara dalahästar och brusande forsar. Här finns också pannben och mod, handlingskraft och framtidstro. Vi växer och utvecklas och får ett ännu kraftfullare näringsliv som grund för en ännu bättre välfärd. Vi tror att det är möjligt för vi vågar tänka nytt och annorlunda. Tillsammans bygger vi Avestas framtid - vill du vara med?På Avesta kommuns omsorgsförvaltning arbetar vi efter värdegrunden att alla människor vi möter har samma värde och är unika. Vi ska se, förstå och visa respekt för det unika.Nu söker vi tre stödpedagoger till våra gruppboenden på Grytnäsvägen, Hällsängsvägen och det nya boendet som öppnar hösten 2021.Det nya boendet på Get Johannas väg kommer ha sex lägenheter för vuxna personer. De boende har olika funktionsvariationer och olika behov av stöd i sin vardag. Här kommer totalt tio medarbetare att arbeta.På gruppbostad Grytnäsvägen finns plats för sex boende i blandade åldrar. De boenden har egna lägenheter och behov av stöd, service och omvårdnad dygnet runt. Hos oss blir du en av 10 medarbetare som bidrar till att skapa en meningsfull vardag för de boende.På gruppbostad Hällsängsvägen blir du en av nio medarbetare som ger personerna en trygg vardag fylld med innehåll som stimulerar och leder till ökad självständighet. Här finns sex platser och även här har de boende sina egna lägenheter med stöd, service och omvårdnad dygnet runt.Välkommen med din ansökan!2021-07-01Att vara stödpedagog är ett ansvarsfullt arbete som ger personlig utveckling och mycket glädje tillbaka. Som stödpedagog kommer du, tillsammans med övriga i arbetsgruppen, att fortsätta utveckla arbetssätt och metoder med målet att ge individen delaktighet, inflytande och ökad självständighet.Grunden i arbetet innebär att du är delaktig i det dagliga arbetet och utför de vardagsnära och planerade stödinsatser utifrån de boendes genomförandeplaner. Arbetet omfattar personlig- och medicinsk omvårdnad, hjälp vid matsituationer, förflyttningar, ledsagning och att vara ett stöd vid fritidsaktiviteter. I arbetet ingår även vardagliga sysslor som matlagning, städning, tvätt och inköp.Utöver de vardagsnära arbetsuppgifterna är stödpedagogen en kunskapsresurs och förebild när det gäller pedagogiskt arbete och bemötande. Du ansvarar för att söka, inhämta och sprida ny kunskap om pedagogiska metoder i verksamheten och har en nära dialog med enhetschefen för att driva implementering av de utbildningsinsatser som genomförs. Du bidrar till att utveckla och använda individuellt anpassade lösningar gentemot mot de boende och utgör ett stöd till dina kollegor gällande social dokumentation och genomförandeplaner.Arbetet består av skift med både dag, kväll, sovande natt/vaken natt och i regel varannan helg.Vi söker dig som har en eftergymnasial specialisering inom funktionsvariationsområdet som omfattar minst 200 YH-poäng, 60 högskolepoäng eller kombination däremellan om minst två terminers heltidsstudier.Utbildning i alternativ och kompletterande kommunikation (AKK) och erfarenhet av arbete med människor med särskilda behov är ett krav. Har du erfarenhet av neuropsykologiska funktionsnedsättningar är detta meriterande.Du trivs i arbetet med att finnas till för andra och ditt mål är att ge omsorg av högsta kvalitet med individen i fokus. Du uppvisar personlig mognad, är ansvarstagande och har ett förhållningssätt som värnar om de boendes integritet. Du har lätt för att samarbeta med andra och kan anpassa ditt sätt att förmedla budskap efter olika personer och situationer.Att arbeta med människor med särskilda behov innebär att arbeta i en skiftande vardag. Du har förmågan att behålla ditt lugn även i pressade situationer och har erfarenhet av att hantera utmanande beteenden.För att lyckas i rollen som stödpedagog ser vi att du har ett genuint intresse av verksamhetsområdet, håller dig uppdaterad kring nya metoder och arbetssätt inom LSS och har förmåga att få andras förtroende i utvecklingsfrågor.En stor del av arbetsuppgifterna handlar om att kommunicera med olika parter samt att arbeta med dokumentation vilket kräver goda kunskaper i det svenska språket, i såväl tal som skrift. Grundläggande datakunskaper för att kunna dokumentera, schemalägga och föra mailkonversationer är också ett krav. Du har inga problem med att arbeta självständigt och trivs i rollen på egen hand. Körkort är ett krav.ÖVRIGTFÖRMÅNERHos oss har du friskvårdstimme eller friskvårdspeng, tillgång till nyrenoverat personalgym alla dagar i veckan samt fria bad i kommunens badhus.För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen i Avesta kommun samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande ber vi dig skicka in din ansökan digitalt och inte via e-post eller pappersformat.Varmt välkommen med din ansökan!Inför rekryteringsarbetet har Avesta kommun tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.Varaktighet, arbetstidHeltid. Tillsvidareanställning, tillträde: Tillträde enligt överenskommelse. .Enligt avtal.Sista dag att ansöka är 2021-08-01Avesta kommun, LSS 15840052