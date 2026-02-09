Stödpedagog till Tisdagsgatan, vikariat
Helsingborgs kommun / Behandlingsassistentjobb / Helsingborg Visa alla behandlingsassistentjobb i Helsingborg
2026-02-09
, Bjuv
, Åstorp
, Höganäs
, Landskrona
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Helsingborgs kommun i Helsingborg
, Klippan
eller i hela Sverige
Vill du göra skillnad varje dag? Bli stödpedagog hos oss och bidra till ett rikare liv för personer med funktionsnedsättning. Vi ser fram emot din ansökan!
Om arbetsplatsen
I bostadsområdet Adolfsberg finns Tisdagsgatans gruppboende som ligger mitt i ett grönskande och lugnt kvarter med goda kommunikationsmöjligheter. Boendet har sex stycken lägenheter med egen uteplats på markplan.
Nu ska en av våra kollegor vara föräldraledig och därför behöver vi en vikarie till teamet.
Vad vi erbjuder
Vi erbjuder dig ett omväxlande, ansvarsfullt och stimulerande arbete med möjligheter till egen utveckling. Arbetsplatsen är rökfri och hälsomedveten. Som anställd får du ett friskvårdsbidrag på 3000 kronor per år.Publiceringsdatum2026-02-09Dina arbetsuppgifter
Som stödpedagog är du en central del i det pedagogiska arbetet och du arbetar med att säkerställa att insatser som står i genomförandeplanerna planeras, utförs, utvärderas och utvecklas efter behov.
En del av arbetet innebär att ha överblick och vara ett stöd till kontaktansvariga genom att se till att framtagna, beslutande och ändamålsenliga rutiner skrivs ner, efterföljs och uppdateras. Du deltar i ett nätverk med andra stödpedagoger för att utbyta kunskaper och erfarenheter.
I dina arbetsuppgifter ingår även att säkerställa dokumentation och ge stöd och vägledning till kollegor i det pedagogiska arbetet. Du driver och kvalitetssäkrar det pedagogiska arbetet på enheten, hela tiden i nära dialog med dina kollegor, i ditt nätverk och med din chef.
Du är en del i arbetet med omsorg och aktiviteter tillsammans med de boende. Kvalifikationer
Vi söker dig som, utöver en grundutbildning, har en eftergymnasial utbildning, kvalificerad yrkesutbildning, yrkeshögskola eller högskoleutbildning med specialisering inom funktionshinderområdet motsvarande 200 YH-poäng eller 60 högskolepoäng.
För att lyckas i rollen behöver du erfarenhet av att arbeta i rollen som stödpedagog och vara väl förtrogen med att arbeta med alternativ och kompletterande kommunikation (AKK). Du behöver även ha kunskap om utvecklings- och förbättringsarbete enligt LSS-lagstiftningens intentioner samt ha grundläggande datorkunskaper och dokumentationsvana.
Det är meriterande om du kan teckenspråk och har erfarenhet av att arbeta med personer som är döva. Vi arbetar lågaffektivt, och det är även meriterande om du har erfarenhet av det samt om du har B-körkort.
Dina personliga egenskaper är viktiga för oss
Vi söker dig som är trygg i din yrkesroll och har ett genuint intresse för att arbeta med målgruppen. Du är bekväm med att arbeta självständigt och att handleda andra. Du har tålamod, uthållighet och en stark vilja att bidra till långsiktig utveckling - även när förändring sker i små steg.
Att jobba i Helsingborgs stad
Vill du vara med och skapa en bättre stad tillsammans med helsingborgarna? Då ska du jobba i Helsingborgs stad. Här kan du använda din kreativitet och drivkraft till att göra livet lättare och tryggare för våra invånare, besökare och näringsliv. Tillsammans med nyfikna och hjälpsamma kollegor gör du skillnad i människors liv, både idag och i framtiden. Ett bra jobb idag, en bättre stad imorgon.
Vård- och omsorgsförvaltningen
På vård- och omsorgsförvaltningen arbetar vi med människor. Riktiga människor. Människor som, precis som du, lever livet. Vi är cirka 4500 medarbetare - från undersköterskor, stödassistenter, sjuksköterskor, fysioterapeuter och arbetsterapeuter till ekonomer, utredare och biståndshandläggare som på olika sätt bidrar till att stadens äldre och personer med funktionsnedsättning ska kunna leva ett rikt och självständigt liv.
Här kan du läsa mer om hur det är att jobba i staden: https://vardochomsorg.helsingborg.se/jobba-hos-oss/
Övrig information
Sista dag att ansöka är 2026-03-01
Anställningsform: Visstidsanställning, föräldravikariat till och med 2027-08-31
Helsingborgs stad arbetar mot diskriminering och för främjande av alla människors lika rättigheter och möjligheter. Sökande oavsett bakgrund är välkomna att söka till Helsingborgs stad. För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen i Helsingborgs stad använder vi rekryteringsverktyget ReachMee. Därför ber vi dig att skicka in din ansökan via ReachMee genom att klicka på ansökningslänken i annonsen.
Innan en anställning på vård- och omsorgsförvaltningen begär vi att du visar upp ett giltigt utdrag i oöppnat kuvert från polisens belastningsregister. Du kan redan nu beställa ett belastningsregister för att påskynda rekryteringsprocessen: https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/
Innan anställning kommer vi göra en kontroll av medborgarskap. Du kommer behöva uppvisa pass, nationellt ID-kort eller personbevis. Är du inte medborgare i Sverige, EU, EES eller Schweiz måste du även styrka ett giltigt arbetstillstånd eller att du är undantagen från skyldigheten att ha arbetstillstånd enligt Utlänningsförordningen 6 kap. §13a.
Tjänsten tillsätts under förutsättning att tjänsten inte behöver tas i anspråk för redan tillsvidareanställda medarbetare.
Du som söker jobb och har skyddade personuppgifter ska kontakta rekryterande chef i annonsen som kommer guida dig vidare för en säker ansökningsprocess. Du ska inte ansöka digitalt via ansökningslänken.
Fackliga företrädare https://intranat.helsingborg.se/hr/samverkan-och-delaktighet/fackliga-foretradare/
Då vi inför denna rekrytering redan tagit ställning till de rekryteringskanaler vi önskar använda undanber vi oss vänligen men bestämt att bli kontaktade för ytterligare erbjudanden om kompetensförmedling, annonserings- och rekryteringshjälp. Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-01 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Helsingborgs kommun
(org.nr 212000-1157), https://helsingborg.se Arbetsplats
Helsingborgs stad Kontakt
Enhetschef
Mattias Lindvall mattias.lindvall@helsingborg.se 0701-40 63 05 Jobbnummer
9731508