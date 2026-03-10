Stödpedagog till Tanneskär 100
Är det du som gör skillnad på riktigt?
Nu söker vi en stödpedagog som vill vara med att forma och utveckla Bmss boendet Tanneskärsgatan 100 med inriktning intellektuella funktionsnedsättningar.
Du och dina kollegor kommer vara med att utveckla verksamheten och bidra till att skapa bra förutsättningar för hyresgästerna. Letar du efter ett omväxlande arbete där du får ta stort ansvar? Läs då vidare!
Som stödpedagog ansvarar du för att driva processer kring individuella och pedagogiska arbetsmetoder som främjar uppsatta mål för varje hyresgäst. Du stöttar och vägleder dina kollegor i det pedagogiska arbetet framåt och tillsammans skapar ni långsiktiga förutsättningar för hyresgästerna att ha ett självständigt och bra liv. Du upprättar och följer upp genomförandeplaner tillsammans med arbetsgruppen samtidigt som hyresgästerna är delaktiga i planeringen. Du ser pedagogik som ett kollektivt ansvar där din uppgift inte är att diktera lösningar, utan i stället att involvera dina kollegor i att fördjupa, berika och vidareutveckla de pedagogiska metoderna på enheten. Du samarbetar med enhetschef, anhöriga och nätverk, alltid med individens bästa som kompass.
Du kommer att ingå i det pedagogiska nätverk som är upprättat i stadsdelen där pedagoger träffas kring aktuella frågor. Du kommer även att ha ett nära samarbete med stödpedagogen på Bolleskärsgatan 60 då verksamheterna samarbetar. Arbetsuppgifterna innefattar även att ge hyresgästerna ett individuellt anpassat stöd i deras dagliga livsföring. Du stimulerar samt stöttar dem till att vara delaktiga i fritidsaktiviteter och samhällslivet. Du arbetar motiverande, coachande samt skapar förutsättningar för struktur, delaktighet och självbestämmande utifrån varje persons förmåga. Du handleder kollegor och vägleder arbetsgruppen i ett tillåtande och reflekterande lärande. Du handleder arbetsgruppen utifrån verksamhetens behov och metoder.
Arbetstiden är förlagd till dag, kväll och helg. Vi utgår från verksamhetens behov och behöver anpassa arbetstider utifrån det
Publiceringsdatum2026-03-10Kvalifikationer
För tjänsten som stödpedagog krävs eftergymnasial specialisering inom
funktionshinderområdet som omfattar minst 200 yh-poäng, 120 högskolepoäng eller 60 högskolepoäng med två års arbetserfarenhet med personer med funktionsnedsättning. Utbildningen ska ha relevanta poäng inom beteendevetenskap, pedagogik, psykologi, socialt arbete och (psykiatrisk) omvårdnad eller annan utbildning som arbetsgivaren
bedömer likvärdig.
Du har tidigare erfarenhet av arbete som stödpedagog och erfarenhet av intellektuella och neuropsykiatriska funktionsvariationer som autism, ADHD/ADD. Det är meriterande om du har utbildning i AKK (alternativ kommunikation), ESL (ett självständigt liv), MI (motiverande intervju). Vi ser gärna att du även har arbetat med personer med komplexa behov.
Du som inte uppfyller kvalifikationskraven i svenska 1 eller svenska som andra språk 1 kan komma att erbjudas att göra ett språktest genom testanvändaren Educateit.
Vi söker dig som har förmåga att delge information och idéer, såväl muntligt som skriftligt. Du uttrycker kärnan i ett argument på ett tydligt och effektivt sätt. Du visar respekt och hänsyn för dem du möter i din yrkesroll. Du utgår ifrån allas lika värde och skapar en god atmosfär i mötet. Du arbetar effektivt under stress, kan balansera olika krav och behåller lugnet i svåra situationer. Du har förmåga att förklara problem och information för olika mottagare och ur olika perspektiv. Du uppmuntrar till dialog, delaktighet och engagemang.Övrig information
Göteborgs Stad arbetar aktivt för att främja lika rättigheter och möjligheter samt att motverka diskriminering.
Som medarbetare i förvaltningen för funktionsstöd erbjuder vi dig:
• Trygg anställning med goda anställningsvillkor
• Heltid med möjlighet till deltid
• Introduktion vid nyanställning
• Kompetensutveckling
• Friskvårdsbidrag, cykelbidrag samt andra rabatter och erbjudanden
Vid arbete i den enskildes hem:
Före erbjudande om anställning ber vi dig uppvisa utdrag ur polisens belastningsregister. Beställt utdrag ska vara oöppnat. Du ska själv begära ett utdrag från polisens belastningsregister. Detta görs på polisens hemsida https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/
antingen via e-tjänst (Kontroll av egna uppgifter i belastningsregistret) eller med hjälp av Blankett för att kontrollera egna uppgifter (Blankett för begäran om registerutdrag för enskild person, utdrag nr 442.3)
Vi tar endast emot ansökningar via vårt rekryteringssystem i enlighet med GDPR.
Har du skyddade personuppgifter ska du INTE söka via systemet utan kontakta ansvarig rekryterande chef för hantering av din ansökan. Tillsättning sker under förutsättning att tjänsten inte behöver tas i anspråk i förvaltningen eller stadens omställningsarbete.Om företaget
Vi är alla olika. Vi är också lika och har samma rätt till ett tryggt hem, en meningsfull sysselsättning och att känna oss värdefulla. Med rätt förutsättningar kan vi växa, utvecklas och delta i samhället på våra egna villkor.
Inom förvaltningen för funktionsstöd ger vi stöd, service och omsorg till barn och vuxna med funktionsnedsättning och skapar möjlighet för dem att leva ett gott och självständigt liv, som alla andra.
Med 6 200 engagerade medarbetare är vi Sveriges största funktionsstödsförvaltning. Vi arbetar bland annat inom boenden med särskild service, daglig verksamhet, boendestöd, personligt stöd och barn- och korttidsboenden.
Vill du vara med och bidra till ett mer inkluderande samhälle? Välkommen till oss!
