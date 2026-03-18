Stödpedagog till Psykiatriboende väster
Västerås kommun / Behandlingsassistentjobb / Västerås Visa alla behandlingsassistentjobb i Västerås
2026-03-18
, Hallstahammar
, Surahammar
, Eskilstuna
, Enköping
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Västerås kommun i Västerås
, Örebro
eller i hela Sverige
Vi söker dig som vill ha ett givande arbete där du gör skillnad för andra varje dag! Genom ditt engagemang och din kunskap bidrar du till att göra vardagen mer självständig och meningsfull för dem vi finns till för. Varmt välkommen med din ansökan!Publiceringsdatum2026-03-18Arbetsuppgifter
Som stödpedagog agerar du som en förebild och deltar i enhetens samtliga arbetsuppgifter. Du stöttar och coachar dina kollegor genom att ge dem verktygen som behövs för att utvecklas och lyckas i sin yrkesroll. I din roll stöttar och inspirerar du dina kollegor i den pedagogiska utvecklingen på enheten.
Tillsammans med arbetsgruppen upprättar du, genomför och följer upp rutiner, handlingsplaner och aktivitetsbeskrivningar. Tillsammans med dina kollegor har du en central roll i verksamhetens kvalitetsutveckling och det systematiska förbättringsarbetet. Du ska motiveras av att göra skillnad och eftersträva självständighet för dem vi är till för.
Din kompetens
Vi söker dig med en YH-utbildning som stödpedagog alternativt socialpedagog eller motsvarande utbildning som omfattar minst 200 YH-poäng eller 60 högskolepoäng. Vi ser att du har tidigare kunskap inom vård och omsorg samt har kunskap om arbete med personer med intellektuella funktionsnedsättningar och autismspektrumtillstånd. Det är ett krav att du har kunskap om och använder dig av ett lågaffektivt bemötande. Du har god datorvana samt goda kunskaper i svenska både tal och skrift. Har du erfarenhet som stödpedagog sedan tidigare ses det som en fördel för tjänsten.
Som person är du trygg och stabil. Du motiveras av att hjälpa andra och trivs i en roll där du får göra skillnad. I ditt arbete möter du dagligen människor med olika bakgrund, behov och förutsättningar vilket kräver att du är lyhörd, tillmötesgående och flexibel. Du arbetar bra med andra människor där kommunikation är centralt.
Vi kommer lägga stor vikt vid personlig lämplighet.
Vi erbjuder
Hos oss får du möjlighet att bidra till en trygg och utvecklande miljö där varje individ blir sedd och hörd. Vi arbetar i natursköna miljöer med stora möjligheter att skapa meningsfulla aktiviteter, bland annat genom vårt eget aktivitetshus. Här får du vara med och utveckla framtida arbetssätt och aktiviteter som gör skillnad för våra boende. Vår arbetsgrupp präglas av engagemang, omtänksamhet och värme. Vi värnar om en positiv stämning och ett nära ledarskap. Gruppen består av olika professioner men vi ser det som självklart att hjälpas åt över gränserna och är prestigelösa i arbetet. Tillsammans skapar vi de bästa förutsättningar för våra boenden!
Här blir du en del av något större! Med värme och respekt visar vi handlingskraft i det stora och det lilla. Vi lever vår värdegrund i mötet med varandra och de vi är till för. Varje dag, året runt ser vi till att Västerås fungerar. Tillsammans med dina ca 11 500 kollegor runt om i staden får du Sveriges viktigaste jobb.
Läs mer om möjligheter, karriärvägar och om vårt erbjudande här:https://www.vasteras.se/jobbochkarriär
(https://www.vasteras.se/jobbochkarriär)
Övrig information
Innan du kan anställas behöver du visa upp ett godkänt utdrag från polisens belastningsregister.
Arbetstiden är förlagd till dagtid, kvällstid och varannan helg.
Urval och intervjuer kan komma att ske löpande under ansökningstiden, vänta därför inte med din ansökan!
I samband med intervju behöver du styrka ditt medborgarskap. Det kan du göra med pass alternativt personbevis tillsammans med ID-handling. Om du inte är medborgare i Sverige, EU, EES eller Schweiz måste du uppvisa att du har ett giltigt arbetstillstånd eller är undantagen från skyldigheten att ha arbetstillstånd. Anställning kan ske först efter kontroll av arbetstillstånd, vilket krävs enligt utlänningsförordningen.Alla erbjudanden om rekryterings- och annonseringshjälp undanbedes. Ersättning
Enligt avtal.
Sista dag att ansöka är 2026-04-01
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2026/00144".
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Västerås kommun
(org.nr 212000-2080) Arbetsplats
Vård- och omsorgsförvaltningen
Rekryterande chef
Linda Andersson Linda2.andersson@vasteras.se 021-397866
9804730