Stödpedagog till LSS boende
2026-04-17
I Ljungby kommun formar vi framtiden tillsammans mot 35 000 invånare.
Vi som jobbar här är öppna, vi är framåt och vi vill. Genom engagemang och samverkan skapar vi en kommun där människor och företag kan växa och utvecklas. Vill du vara med?
Tillitsbaserad styrning och ledning är grunden i vår organisation - och en nyckel till att vi lyckas tillsammans.
Läs mer om oss som arbetsgivare på www.ljungby.se/jobb.
Arbetsuppgifter
Välkommen med din ansökan om att arbeta som stödpedagog hos oss inom omsorgen om funktionsnedsatta (OF) och våra Gruppboenden enligt LSS.
Vi inom OF arbetar med LSS-insatser och socialpsykiatri och vi är övertygade om att kvalitet i omsorgen börjar med medarbetare som förstår vad uppdraget verkligen innebär, inte bara operativt utan rättsligt och etiskt.
LSS är en rättighetslag. Det innebär att den enskilde har rätt till insatser som möjliggör självbestämmande, jämlikhet i levnadsvillkor, full delaktighet i samhällslivet och möjlighet att leva som andra. Det är detta som sammantaget tillförsäkrar goda levnadsvillkor. Insatserna ska vara utformade utifrån varje persons unika förutsättningar och förmågor för att funktionsnedsättningen inte ska begränsa livet. Detta är utgångspunkten, inte ett mål.
Som stödpedagog är du den som håller ihop det pedagogiska arbetet och förhållningssättet i verksamheten. Det innebär bland annat löpande kartläggning och analys av varje boendes behov och utveckling, att omsätta den kunskapen i rätt metod och förhållningssätt samt att handleda kollegor så att arbetssättet är förankrat i den enskildes behov och i vad LSS faktiskt kräver.
Dina arbetsuppgifter innefattar bland annat:
Pedagogiskt stöd och handledning till arbetsgruppen i förhållningssätt, metodik och dokumentation.
Löpande kartläggning av individuella behov och förutsättningar med genomförandeplanen som grund.
Stöd till kollegor i utformning och uppföljning av handlingsplaner.
Stöd till kollegor i kommunikation, dagliga aktiviteter, social träning och andra insatser kopplade till den enskildes boendesituation, livsvillkor och behov.
Aktivt arbete för ett salutogent och lågaffektivt förhållningssätt i hela arbetsgruppen.
Samverkan med gode män, anhöriga, externa aktörer och andra berörda.
Du kommer ha schemalagd pedagogtid för planerings- och utvecklingsarbete, utöver det direkta arbetet med de boende. Dina arbetstider kommer att innefatta dag, kväll, helg samt sovande jour enligt verksamhetens schema.
Som medarbetare inom OF kan du komma att samplaneras med andra enheter inom omsorgen om funktionsnedsatta utifrån verksamhetens behov eller din kompetens. I arbete med personer som har omfattande stödbehov kan situationer med utmanande beteende, utåtagerande samt hot och hot om våld förekomma. God förmåga att agera tryggt och professionellt i oförutsägbara situationer är därför ett krav.Kvalifikationer
Vi söker dig som förstår varför LSS finns, vad lagen är tänkt att åstadkomma och vad det innebär i mötet med en enskild människa som har rätt till ett liv på sina egna villkor.
Det är ett krav att du som söker har en examen som stödpedagog och dokumenterad erfarenhet av arbete inom LSS-verksamhet. Du ska även ha god kunskap om LSS som rättighetslag, erfarenhet av pedagogiskt förhållningssätt och metodutveckling i omsorgsarbete och kunskap om lågaffektivt bemötande som förhållningssätt. Det är meriterande om du har kunskap om eller erfarenhet av AKK (alternativ och kompletterande kommunikation) och erfarenhet av verksamhetssystem som Treserva, TimeCare och Teams. B-körkort för manuell bil krävs.
Du som söker måste förstå vad lagen garanterar och vad det innebär i det dagliga arbetet. Du har förmågan att handleda kollegor så att lagstiftningens intentioner blir begripliga och omsättbara i vardagen. Du kan omsätta pedagogisk teori och metodik till konkret praktik och du är trygg, lugn och tydlig i situationer som kräver snabb bedömning. Du har god känsla för medledarskap och tar ansvar utan att behöva delegerat mandat för varje beslut och du förstår sambandet mellan behovsstyrd planering och ansvarsfull resursanvändning och bidrar till att insatser är välmotiverade och dokumenterade.Du kommunicerar väl på svenska i tal och skrift.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet. Vi söker dig med rätt förståelse, inställning, integritet och vilja.
Utdrag ur belastningsregistret samt dokumentation som styrker rätt att arbeta i Sverige begärs innan anställning. Urval och intervjuer sker löpande så vänta inte med din ansökan. Annonstiden kan komma att förkortas.
Provanställning kan komma att tillämpas.
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Du söker tjänsten via Offentliga Jobb.
Betyg och intyg ska inte bifogas ansökan utan tas med vid eventuell intervju.
Hos oss är balans i livet viktigt! Här kan du kombinera arbete med familj och fritid. Vi tillämpar flextid och distansarbete i de verksamheter där det tillåter. Vi erbjuder subventionerat årskort med Länstrafiken, friskvårdsbidrag och mycket annat. Du har också gratis medlemskap i personalklubben, vilket ger möjlighet till gratis träning och bad samt att delta i andra aktiviteter.
Genom satsningen "En kommun fri från våld" arbetar vi aktivt för att förebygga och motverka våld i samhället för en tryggare framtid.
Som en del av detta kan det för flera tjänster genomföras fördjupade bakgrundskontroller samt krav på att lämna utdrag ur belastningsregistret.
Våra verksamheter har likabehandlingsombud som arbetar aktivt för en god arbetsmiljö och stöttar chefer i likabehandlingsfrågor. På så sätt säkerställer vi att alla får arbeta under lika villkor och bemöts likvärdigt.
Vår senaste medarbetarenkät visa att:
• 93 procent tycker att jobbet känns meningsfullt.
• 93 procent upplever att chefen har tillit till att medarbetare utför sina uppgifter på ett bra sätt.
• 78 procent ser fram emot att gå till jobbet.
Resultatet är högt gällande respektfullt bemötande (93%) och trygghet på arbetsplatserna (94%).
Som en del i vårt arbete med att få Ljungby kommun att växa erbjuder vi In- och medflyttarservice som gör det lättare att byta livsmiljö och flytta till vår kommun.
Maila inflyttarservice@ljungby.se
om du vill veta mer om vad vi kan hjälpa dig med i samband med en flytt till Ljungby kommun.
I Ljungby kommun tillämpar vi rökfri arbetstid.
Arbetsgivarens referens for detta jobb är "C318772".
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Ljungby kommun
(org.nr 212000-0670)
341 83 LJUNGBY
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Ljungby kommun, Socialförvaltningen
Sektionschef
Niklas Andreasson 0372-78 96 69
