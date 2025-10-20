Stödpedagog till gruppbostaden Trädgårdsberget
Göteborgs kommun / Behandlingsassistentjobb / Göteborg Visa alla behandlingsassistentjobb i Göteborg
2025-10-20
Vi är alla olika. Vi är alla också lika och har samma rätt till ett tryggt hem, en meningsfull sysselsättning och att känna oss värdefulla. Med rätt förutsättningar kan vi växa, utvecklas och delta i samhället på våra egna villkor.
Inom förvaltningen för funktionsstöd ger vi stöd, service och omsorg till barn och vuxna med funktionsnedsättning och skapar möjlighet för dem att leva ett gott och självständigt liv, som alla andra. Genom att sprida kunskap och samarbeta inom Göteborgs Stad och med andra aktörer ökar vi förståelsen för individers behov och utformar insatser som gör verklig skillnad.
Med 6 200 engagerade medarbetare är vi Sveriges största funktionsstödsförvaltning. Vi arbetar inom boenden med särskild service, daglig verksamhet, sysselsättning, boendestöd, personlig assistans, barn- och korttidsboenden, avlastning samt stöd och ledsagning.
Vill du vara med och bidra till ett mer inkluderande samhälle? Välkommen till oss!
Publiceringsdatum2025-10-20Arbetsuppgifter
Vi söker en stödpedagog till vår gruppbostad!
Om Trädgårdsberget 4
Trädgårdsberget 4 är en gruppbostad med sex lägenheter för vuxna personer med psykiska funktionsnedsättningar och komplexa behov. De som bor här har varierande diagnoser inom psykospektrumet, såsom schizofreni och andra psykossjukdomar.
Här använder vi metoderna LAB (Lågaffektivt bemötande), ESL (Ett självständigt liv) och MI (Motiverande samtal). Vi strävar alltid efter att skapa ett tryggt, respektfullt och motiverande sammanhang där varje individ får möjlighet att växa och leva ett så självständigt liv som möjligt.
Boendet är bemannat dygnet runt av ett engagerat team på nio medarbetare varav en arbetar vaken natt. Vi samarbetar tätt, både i de gemensamma utrymmena och i de boendes egna lägenheter, där varje hyresgäst har sin egen nyckel.
Om dig
Vår nuvarande stödpedagog går i pension nästa år, och vi söker dig som vill ta över stafettpinnen och vara med och göra verklig skillnad - varje dag! I rollen blir du en nyckelperson i verksamheten, med ett övergripande pedagogiskt ansvar och ett starkt fokus på kvalitet och utveckling.
Som stödpedagog;
• Kvalitetssäkrar du arbetssätt och metoder enligt gällande lagar, riktlinjer och vår värdegrund.
• Handleder, inspirerar och stöttar du kollegor i det pedagogiska arbetet.
• Säkerställer du att social dokumentation och genomförandeplaner följs, utvecklas och utvärderas.
• Bidrar du till ett långsiktigt kvalitets- och förbättringsarbete, i nära samarbete med enhetschef och kollegor.
Du ingår också i stödpedagognätverket inom stadsområdet, som leds av metodutvecklare. I din roll samverkar du med anhöriga, gode män och andra viktiga aktörer för att skapa en helhetsinriktad och samordnad insats för varje boende.
Arbetstid
Arbetstiden är schemalagd med dag-, kvälls- och viss helgtjänstgöring. Vi använder Time Care Planering, vilket ger dig möjlighet att påverka ditt schema utifrån verksamhetens behov.
Varmt välkommen med din ansökan!Kvalifikationer
För tjänsten som stödpedagog krävs eftergymnasial specialisering inom
funktionshinderområdet som omfattar minst 200 yh-poäng, 120 högskolepoäng eller 60 högskolepoäng och minst två års erfarenhet av arbete med stöd och service till personer med funktionsnedsättning. Utbildningen ska ha relevanta poäng inom beteendevetenskap, pedagogik, psykologi, socialt arbete och (psykiatrisk) omvårdnad eller annan utbildning som arbetsgivaren bedömer likvärdig.
Kommunikationen är en viktig del av arbetet, vilket kräver att du har goda kunskaper i svenska språket i tal och skrift. Du som inte uppfyller kvalifikationskraven i svenska 1 eller svenska som andra språk 1 kan komma att erbjudas att göra ett språktest genom testanvändaren Educateit.
Du har arbetserfarenhet från målgruppen psykiatriska funktionsnedsättningar och kunskap om metoderna: LAB (lågaffektivt bemötande), MI (motiverande samtal) och ESL (ett självständigt liv).
Tjänsten kräver att du har god datorvana, och det är meriterande om du har erfarenhet av att arbeta i systemet Treserva. Kunskap om lagstiftning inom funktionshinderområdet och metoden IBIC ses också som meriterande.
Du tar ansvar för dina egna och gemensamma arbetsuppgifter, med verksamhetens och brukarnas bästa i fokus. Du söker aktivt andras synpunkter och perspektiv, och är mottaglig för dem genom att visa respekt, hänsyn och omtanke.
Du får energi av att bidra till andras lärande och skapar förutsättningar för att lärande ska kunna ske. Du har förmåga att förklara problem och information utifrån olika mottagares behov. Du ser möjligheter i förändringar och skapar utrymme för att nya idéer och förslag ska kunna utvecklas.
ÖVRIGT
Bifoga ditt studieintyg eller examensbevis på efterfrågad utbildning.
Urval och intervjuer påbörjas under ansökningstiden.
I den här rekryteringen kommer du få svara på ett antal frågor där du får beskriva din kunskap inom området i stället för att skicka ett personligt brev.
Göteborgs Stad arbetar aktivt för att främja lika rättigheter och möjligheter samt att motverka diskriminering.
Som medarbetare i förvaltningen för funktionsstöd erbjuder vi dig:
• Trygg anställning med goda anställningsvillkor
• Heltid med möjlighet till deltid
• Introduktion vid nyanställning
• Kompetensutveckling
• Friskvårdsbidrag, cykelbidrag samt andra rabatter och erbjudanden
Vid arbete i den enskildes hem:
Före erbjudande om anställning ber vi dig uppvisa utdrag ur polisens belastningsregister. Beställt utdrag ska vara oöppnat.
Du ska själv begära ett utdrag från polisens belastningsregister. Detta görs på polisens hemsida https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/
antingen via e-tjänst (Kontroll av egna uppgifter i belastningsregistret) eller med hjälp av Blankett för att kontrollera egna uppgifter (Blankettför begäran om registerutdragför enskild person, utdrag nr 442.3)
Vi tar endast emot ansökningar via vårt rekryteringssystem i enlighet med GDPR.
Har du skyddade personuppgifter ska du INTE söka via systemet utan kontakta ansvarig rekryterande chef för hantering av din ansökan.
Tillsättning sker under förutsättning att tjänsten inte behöver tas i anspråk i förvaltningens eller stadens omställningsarbete. Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-02 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C283817". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Göteborgs Kommun
(org.nr 212000-1355) Arbetsplats
Göteborgs Stad , Förvaltningen för funktionsstöd Kontakt
Enhetschef
Nishad Imaduwage 031-366 42 63 Jobbnummer
9565815