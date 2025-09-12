Stödpedagog till barnverksamhet LSS
Motala kommun, Boende LSS 6 / Behandlingsassistentjobb / Motala Visa alla behandlingsassistentjobb i Motala
2025-09-12
, Vadstena
, Mjölby
, Karlsborg
, Linköping
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Motala kommun, Boende LSS 6 i Motala
Vill du bli vår nya kollega? I Motala, Östergötlands sjöstad, är vi öppna, stolta och nyskapande. Vår kommun är rätt plats för att bidra, utvecklas och trivas. Som vår medarbetare har du ett ansvarsfullt uppdrag att tillsammans med oss anpassa arbetet till förändringar och agera för att utveckla ett hållbart sjöstadsliv i Motala kommun.
Socialförvaltningen ansvarar för insatser, stöd och service till enskilda och familjer i kommunen. Våra verksamheter styrs främst av socialtjänstlagen, LSS-lagen och hälso- och sjukvårdslagen och ska verkställa insatser reglerade av dessa lagar. Samtliga verksamheter genomsyras av individen i centrum för att tillgodose individens behov. Uppdraget innebär stort kundfokus och serviceanda.
Utförare LSS och socialpsykiatri med drygt 400 tillsvidareanställda är en utförarverksamhet riktad till barn, ungdomar och vuxna. Vi styrs bl.a. av LSS, SoL och HSL och har verkställighetsansvar för insatser reglerade av dessa lagar. Verksamheten genomsyras av att vi sätter individen i centrum och att vi samverkar för att kunna tillgodose individens behov. Verksamheten har ett stort kundfokus, god serviceanda och ger förutsättningar för ett gränsöverskridande arbete som är både inspirerande och kompetensutvecklande.
Vi söker nu en stödpedagog till våra barnverksamheter Delfinen och Lyckorna. Vi verkställer beslut om korttidstillsyn och korttidsvistelse och till oss kommer barn och ungdomar tillhörande LSS personkrets.Publiceringsdatum2025-09-12Arbetsuppgifter
Stödpedagoguppdraget innebär att vara delaktig i ansvaret för att barnet/ungdomen ges stöd, service och omsorg enligt SoL (2001:453) och LSS (1993:387). Stödpedagogen har på uppdrag av enhetschef och/eller verksamhetspedagog ansvar för kvalitet och helhetssyn gällande arbetet med brukarna inom ULS.
Den här tjänsten innebär att du jobbar på båda enheterna, i det dagliga arbetet samt för att kunna observera, handleda och skapa tillit i arbetsgruppen. Som stödpedagog i våra barnverksamheter har du också ett ansvar för att ha den första kontakten med föräldrar och barn/ungdomar vid nya beslut samt tillsammans med enhetschef och kontaktman planera för verkställighet.
Som stödpedagog har du administrativ tid i schemat. Omfattning och förläggning av tiden sker i dialog med enhetschef.
Rollen som stödpedagog innebär att du bidrar med fördjupade kunskap och förståelse gällande kommunikation, kontakt och samspel, aktiviteter och relationer, stöd och service, hälsofrämjande faktorer samt planering, utveckling och dokumentation inom verksamheten.
I det dagliga arbetet ansvarar du och dina kollegor för att tillsammans med barnet/ungdomen strukturera och skapa trygghet i dennes vardag. Insatsernas innehåll och omfattning utformas utifrån varje barn/ungdoms individuella behov.
I arbetsuppgifterna ingår bland annat:
* Stötta stödassistenter i det dagliga pedagogiska arbetet
* Samverka med andra professioner i syfte att utveckla den enskilde
* Arbeta med olika projekt inom ULS
* Utveckla våra verksamheter
* Föra social dokumentation och stödja kollegor i densamma
* Arbeta aktivt med uppföljning av genomförandeplaner
Du är ensam i din roll ute på arbetsplatsen, men har en hel arbetsgrupp med kollegor i samma roll som du. Samtliga stödpedagoger inom ULS träffas regelbundet på schemalagt möte. När du börjar hos oss erbjuds du introduktion på arbetsplatsen och även utifrån uppdraget som stödpedagog.
Arbetstid är förlagd dag, kväll och helg.Kvalifikationer
Formella kompetenser:
* Vi söker dig med kvalificerad YH examen inom relevant område, alternativt 60 högskolepoäng inom relevant område eller annan utbildning som arbetsgivaren anser likvärdig.
* Du har yrkeserfarenhet av funktionsnedsättning och har du även erfarenhet av arbete med barn och ungdomar är det meriterande.
* God svenska i tal och skrift krävs då vi använder språket som arbetsredskap samt utifrån dokumentationskrav.
* B-körkort är ett krav.
Personliga kompetenser:
* Samverkan mellan interna och externa aktörer förekommer, vilket kräver god samarbets- och kommunikativ förmåga. Du relaterar till andra på ett lyhört och smidigt sätt och kan anpassa dig och hitta win-win-lösningar genom ett prestigelöst fokus på det gemensamma målet.
* Du organiserar och planerar ditt arbete väl, arbetar enligt en tydlig process där du slutför det du påbörjat. Du sätter upp tidsramar och håller deadlines.
* Som person är du stabil och trygg i dig själv. Du kan hantera stressfyllda situationer samt stå upp för dina åsikter och har mod att säga ifrån vid behov. Du har förmågan att skilja på sak och person och kan känna dig säker även i osäkra sammanhang.
* Du har en god förståelse för hur människan tar till sig kunskap och för människors olika förutsättningar. Du kan anpassa ditt sätt att förmedla ditt budskap till mottagaren.
* Du har också lätt för att anpassa, utveckla och lära dig nytt efter förändrade krav, förutsättningar eller omständigheter. Du ser möjligheter i ändringar och kan också ändra ditt synsätt och förhållningsätt om så krävs.
ÖVRIGT
Läs mer om våra förmåner och att arbeta i Motala kommun på motala.se/arbete.
För att läsa mer om kommunen i övrigt kan gå in på motala.se
Tillsättning sker under förutsättning av vederbörliga beslut.
Vänligen respektera att vi undanber oss all direktkontakt från bemannings- och rekryteringsföretag, som vi inte har avtal med, samt försäljare av ytterligare platsannonser. Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-26 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C277220". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Motala kommun
(org.nr 212000-2817) Arbetsplats
Motala kommun, Boende LSS 6 Kontakt
Enhetschef
Linda Gustavsson linda.gustavsson@motala.se 0141-223385 Jobbnummer
9505171