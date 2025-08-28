Stödpedagog sökes Järfälla kommun
2025-08-28
Inom socialförvaltningen i Järfälla kommun arbetar vi varje dag för att skapa trygghet, struktur och livskvalitet för våra medborgare. Verksamhetsområdet socialpsykiatri erbjuder stöd till personer med psykiska funktionsnedsättningar, och våra grupp- och servicebostäder är hjärtat i det arbetet. Här möts människor av engagerade medarbetare som med värme och kompetens hjälper varje individ att hitta sin väg till ett meningsfullt liv.
Nu söker vi en stödpedagog till Olovslunds gruppbostad - ett boende med 29 lägenheter fördelat på tre verksamheter. Våra brukare har olika diagnoser, såsom autism, psykossjukdomar och upplevelser av hallucinationer. Vi söker dig som vill göra skillnad - med mod, engagemang och flexibilitet.Publiceringsdatum2025-08-28Arbetsuppgifter
Som stödpedagog hos oss får du en viktig roll i att stötta våra brukare i deras vardag. Du kommer att arbeta på alla tre verksamheter. Du arbetar nära individen och hjälper till att skapa struktur, motivation och utveckling utifrån varje persons unika förutsättningar. Du är också ett pedagogiskt stöd till dina kollegor en förebild som vägleder i arbetet med social dokumentation och genomförandeplaner.
Vi söker dig som är flexibel, trygg, tydlig och har förmågan att sätta gränser men som också har ett varmt bemötande och genuint intresse för människor.Kvalifikationer
Vi söker dig som:
Socialpedagogutbildning
Har flera års erfarenhet inom yrket
Har dokumenterad erfarenhet av arbete inom socialpsykiatri
Behärskar svenska väl i både tal och skrift
Har erfarenhet av att arbeta med personer med autism
Meriterande är om du:
Har du har utbildning i MI eller ESL.
Har körkort
Intervjuer sker löpande och tjänsten kan komma att bli tillsatt innan sista ansökningsdatum, provanställning kan komma att tillämpas.
ÖVRIGT
Järfälla har norra Stockholms mest spännande geografiska läge och växer snabbt. Vi erbjuder en arbetsplats med stor variation, goda utvecklingsmöjligheter och arbetar efter visionen Järfälla för alla framåt.
Järfälla kommun arbetar med en kompetensbaserad rekryteringsprocess för en fördomsfri rekrytering. Vi på Socialförvaltningen arbetar tillsammans oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, sexuell läggning, etnisk tillhörighet, religion, funktionsnedsättning och ålder. Olikheter berikar och möjliggör utveckling för alla framåt! Då Järfälla kommun är ett finskt förvaltningsområde ses kunskaper i finska språket som meriterande och även andra språk.
Vi genomför begränsade bakgrundskontroller för slutkandidaterna vid detta anställningsförfarande. Bakgrundskontroller genomförs endast i den utsträckning det är relevant för den aktuella tjänsten. I de fall utdrag ur belastningsregistret är lagstadgat kommer du även behöva uppvisa ett sådant utdrag. Vi insamlar muntligt och skriftligt samtycke. För mer information om hur vi arbetar med bakgrundskontroller, se www.jarfalla.se/bakgrundskontroller
Löpande intervjuer och tillsättning av tjänst innan ansökningstiden gått ut kan komma att ske.
Vi undanber oss alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons.
Läs mer: Jobba i Järfälla
Sista dag att ansöka är 2025-09-08
Järfälla kommun, Socialförvaltningen
Rekryteringssamordnare
Helen Eshammar rekrytering.soc@jarfalla.se Jobbnummer
9480086