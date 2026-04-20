Stödpedagog inom funktionsstöd
Älmhults kommun finns i södra Småland med närhet till goda kommunikationer och natursköna områden. I Älmhult kombinerar du den mindre ortens fördelar och charm med en unik internationell atmosfär. Här är det lätt att leva och bo och du har nära till det mesta. Vi är cirka 1800 stolta och engagerade medarbetare som bidrar med service av hög kvalitet till Älmhults invånare varje dag. Vår arbetsmiljö präglas av samarbete, mod och delaktighet. Tillsammans gör vi skillnad!
Arbetsuppgifter
Vi söker en stödpedagog som med pedagogisk kompetens, engagemang och struktur vill bidra till ökad självständighet och livskvalitet för våra brukare.
Här får du en central roll i det pedagogiska arbetet och möjlighet att göra verklig skillnad i vardagen. Som stödpedagog i denna tjänst arbetar du mot två verksamheter, en servicebostad enl LSS och kommunens boendestöd enl SoL. Tjänsten är nystartad så möjlighet finns att forma rollen utifrån verksamheternas behov.
Dina arbetsuppgifter innefattar bland annat att:
• Kartlägga brukarnas behov, omvärldsbevaka och kontinuerligt uppdatera sig kring pedagogisk och evidensbaserad kunskap samt informera och handleda arbetsgruppen kring detta.
• Arbeta strukturerat med genomförandeplaner och social dokumentation enligt gällande lagstiftning, riktlinjer och ledningssystem, samt handleda kollegor att dokumentera lagenligt och korrekt. Här ingår att kvalitetssäkra dokumentationen på uppdrag av enhetschefen.
• Som stödpedagog i ansvarar du för planering av insatser, i samråd med kollegor. I samråd med enhetschef ska stödpedagogen ta fram och hålla koll på bemanningskrav för enheten utifrån brukarnas behov och önskemål.
• Du är länken mellan verksamhet och myndighet vilket innebär att du startar, följer upp och utvärderar beslut, i samråd med övriga kollegor.
• I boendestöd ansvarar stödpedagog för redovisning av avgifter.
• Som stödpedagog utför du även arbetsuppgifter som övriga i arbetslaget. Du förväntas vara en förebild för personalen i det pedagogiska arbetet och se brukarnas behov för att stödja brukarens självständighet och möjlighet till utveckling.
Som stödpedagog blir du också en del av ett nätverk där stödpedagoger, handledare och verksamhetsutvecklare träffas för att utbyta erfarenheter och utveckla arbetssätt.Kvalifikationer
Vi söker dig som har:
• Utbildning till stödpedagog (200 YH), Högskoleutbildning i socialt arbete om minst 120 HP, eller annan relevant eftergymnasial utbildning som arbetsgivaren bedömer som likvärdig
• Arbetslivserfarenhet av arbete inom LSS-verksamhet, socialpsykiatri och helst både och
• Goda datorkunskaper och dokumentationsvana
• God förmåga att uttrycka dig väl i tal och skrift på svenska
• God fysisk förmåga, då omsorgstagare kan ha olika behov av stöd och hjälp i vardagen
• B-körkort (krav)
Meriterande är kunskap eller erfarenhet av tydliggörande pedagogik, lågaffektivt bemötande och Motiverande samtal (MI). Erfarenhet av dokumentation i LifeCare ses som ett plus.
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Vi undanber oss vänligt men bestämt erbjudanden om annonserings- och rekryteringstjänster i samband med den här annonsen.
Vi arbetar med löpande rekrytering så vänta inte med din ansökan!
Vi planerar att hålla intervjuer på förmiddagen den 27 maj i Älmhult. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-17 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C319555/2026". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Älmhults kommun
343 23 ÄLMHULT
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Älmhults kommun, Omsorg funktionsvariation Kontakt
Carina Svensson carina.svensson2@almhult.se 047655442
