Stödpedagog/beteendevetare
2026-02-13
Vill du skapa förutsättningar för god livskvalitet och hjälpa individer till ett mer självständigt liv? Då är du välkommen att söka tjänsten som Stödpedagog/ Beteendevetare hos oss.
LSS vuxen enhet 8 bedriver fyra särskilda boenden inom LSS. Till den aktuella verksamheten Höjden, belägen i området Balsta, söker vi nu en stödpedagog/beteendevetare. Vi arbetar utifrån LSS- och SoL-beslut med en bred målgrupp där vi erbjuder ett individuellt stöd i vardagen till personer med olika neuropsykiatriska funktionsvariationer.
Vi skapar, utifrån ett evidensbaserat arbetssätt, förutsättningar, livskvalité och verktyg för våra brukare att uppnå ett mer självständigt liv. Målgruppen är brukare med behov av stöd i sin vardag där arbetet präglas av samarbete, struktur och ett gemensamt ansvar för kvalitet och utveckling. I verksamheten finns ett tydligt brukarfokus där delaktighet, självständighet och ett respektfullt bemötande är centrala utgångspunkter.Publiceringsdatum2026-02-13Arbetsuppgifter
Du erbjuder ett individanpassat stöd i vardagen, planerar, genomför och följer upp insatser samt upprättar individuella genomförandeplaner utifrån individens behov och önskemål.
Att arbeta för att stärka individens social förmågor och känsla av självständighet genom ett pedagogiskt och evidensbaserat arbetssätt samt ADL-träning är en stor del av arbetet som ofta sker i individens hem varför respekt för individens integritet är av stor vikt.
Vi arbetar med kontaktmannaskap som innebär att du kommer ha extra ansvar för en till två individer på boendet vad gäller upprättandet och uppföljning av genomförandeplan tillsammans med individen, samverkan med kontaktnät etc.
Som Stödpedagog har du utöver rollen som boendestödjare en handledande roll. Du stöttar kollegor och bidrar till en helhetssyn kring metodarbetet i verksamheten med individens behov i centrum. Du samverkar med interna och externa aktörer. Tjänsten innebär schemalagd arbetstid med dag-, kväll- och helgarbete.Kvalifikationer
För tjänsten söker vi dig som har en avslutad högskoleutbildning inom beteendevetenskap, en YH-utbildning till Stödpedagog eller annan utbildning som vi bedömer likvärdig.
Oavsett utbildningsnivå behöver du ha minst ett års erfarenhet av arbete med målgruppen från exempelvis boende, öppenvård eller annan liknande verksamhet. Du har goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift och är van vid att använda IT i ditt arbete.
Erfarenhet av omvårdnadsuppgifter och fysisk rehabilitering, exempelvis rörelseträning, är meriterande. Det är även meriterande om du har erfarenhet av arbete med personer med samsjuklighet samt är van vid samverkan med andra aktörer. Vidare är kunskap om och erfarenhet av motiverande samtal och lågaffektivt bemötande, liksom erfarenhet av att möta och hantera utåtagerande beteenden meriterande. Erfarenhet av arbete med genomförandeplaner och dokumentation samt att arbeta handledande och stöttande gentemot kollegor ses också det som meriterande.
Vill du vara med och göra skillnad? Vänta inte med att söka jobbet som Stödpedagog/Beteendevetare hos oss!
ÖVRIGT
På vård- och omsorgsförvaltningen arbetar cirka 3 300 medarbetare i nästan 70 olika professioner. Tillsammans möjliggör vi att Eskilstunas äldre och personer med funktionsnedsättning kan leva tryggt och självständigt.
Vill du vara med och leda vägen?
Vi erbjuder en arbetsplats som går före och leder vägen i en av Sveriges mest hållbara kommuner. Tillsammans med kompetenta och engagerade medarbetare är du med och utvecklar Eskilstuna genom goda hållbara möten, vägledning och service. Genom ett aktivt och modigt medarbetarskap samt ett tillitsfullt och engagerat ledarskap är du med och driver förändring. Du gör skillnad för människor varje dag.
Vi välkomnar medarbetare med olika bakgrund och arbetar för att våra arbetsplatser ska vara tillgängliga för alla.
Om du har skyddad identitet ansöker du genom att skicka in din ansökan skriftligen eller lämna den i vår reception på Alva Myrdals Gata 3 D. Märk din ansökan med Rekryteringsenheten och annonsens referensnummer. Ersättning
