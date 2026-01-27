Stödpedagog
2026-01-27
Då vår verksamhet växer så söker vi nu stödpedagog till vår kortidsverksamhet
Är du utbildad Stödpedagog, som vill vara med och utveckla verksamheten och driva det pedagogiska arbetet framåt i Köpings kommun?
Kortidsvistelse är en insats enligt LSS och riktar sig till barn och ungdomar som bor hemma och som har intellektuell funktionsnedsättning och/eller autismspektrumtillstånd. Korttidshem är en tillfällig vistelse utanför hemmet. Vistelsen kan ses som ett led i ökad självständighet för barnet/ ungdomen. Samtidigt ger det föräldrar och andra anhöriga tid till vila, egna aktiviteter eller mer tid för syskon.
Utifrån målgruppen på Humlan arbetar vi med tydlig struktur, kommunikation och lågaffektivt bemötande.
Som personal behöver vi vara med och stötta barnen/ungdomarna i olika aktiviteter, då många inte kan sysselsätta sig på egen hand pga. sin funktionsnedsättning, oftast individuellt men även tillsammans i grupp. Det kan vara allt ifrån promenader, utflykter till pyssel och titta på film.
Arbetsgruppen arbetar tillsammans aktivt för att ha ett tydligt uttryckssätt, att läsa av situationen vi befinner oss i och anpassa vårt sätt att kommunicera och agera utifrån det barn/ ungdom vi möter. Du bör ha god samarbetsförmåga, kunna hålla många bollar i luften samtidigt, ett intresse för målgruppen samt en vilja utvecklas och lära dig nytt tillsammans med dina kollegor.
Du ska också ha god fysik då långa promenader ingår i det dagliga arbetet. I arbetsuppgifterna ingår det också personlig omvårdnad och praktiska arbetsuppgifter som tvätt, städ, matlagning mm.
Som stödpedagog kommer du tillsammans med teamsamordnare att ha ansvar för att planera, genomföra och utvärdera det pedagogiska arbetet i verksamheten. I ditt uppdrag ingår att engagera, implementera och förankra evidensbaserat arbetssätt i arbetsgruppen.
Du kommer ha ett extra ansvar för att samordna och informera om socialdokumentation. Du kommer att vara ett stöd för kollegor i varför och hur vi ska dokumentera samt att följa upp att genomförandeplaner uppdateras och håller god kvalitet.
Du kommer att ha stöd i ditt arbete som Stödpedagog av kommunens Stödpedagogteam.
Kvalifikationer: För tjänsten krävs en eftergymnasial YH utbildning till Stödpedagog om 200 YH poäng alternativt 60 högskolepoäng inom aktuellt område.
Det krävs även att du är trygg i dig själv, har ett tydligt uttryckssätt, är tålmodig, flexibel, ansvarsfull, lyhörd inför brukaren och i samarbete med kollegor.
Meriterande: Erfarenheter av arbete med personer med funktionsnedsättning. Praktisk erfarenhet av IBIC, tydliggörande pedagogik, lågaffektivt bemötande och AKK. Kunskap och erfarenhet av välfärdsteknik.
Du behärskar det svenska språket på ett sådant sätt att du kan kommunicera med brukare och medarbetare. Utifrån kravet på att föra social dokumentation behöver du ha god datavana och förmåga att uttrycka dig tydligt och klart på svenska i skrift.
Körkort för manuell växellåda är meriterande.
Vi kommer att lägga stor vikt vid personlig lämplighet. Arbetstiden är schemalagd dag-, kväll- och helg.
ÖVRIGT
Vår kommun
Köping ligger i Västra Mälardalen mellan Örebro, Västerås och Eskilstuna. Med våra 26 000 invånare är vi en lagom stor kommun där nära samarbeten blir möjliga. Att arbeta i kommunen är betydelsefullt och gör direkt skillnad i köpingsbornas vardag.
Enligt avtal. Så ansöker du
