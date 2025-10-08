Stödfamilj
2025-10-08
Vad vi gör och vill
Inom Tyresö kommun, Omsorg om personer med funktionsnedsättning, arbetar vi bland annat att ge stöd för att avlasta föräldrar till barn med särskilda behov.
Genom att bli stödfamilj kan du bidra till barn och ungdomar får det bättre.
Om uppdraget
Stödfamiljer tar emot ett barn eller ungdom med funktionsnedsättning, det kan vara såväl fysisk som psykisk funktionsnedsättning. Det handlar om att öppna sitt hem för barnet eller ungdomen en eller två helger i månaden. Både ensamstående och par, med eller utan barn, kan bli stödfamilj.
Orsaken till att man behöver en extra familj varierar, det kan till exempel handla om att barnet/ungdomen behöver miljöombyte eller att föräldrarna behöver avlastning. Stödet är alltid en frivillig hjälp och föräldrar har själva vänt sig till kommunen och ansökt om att få extra stöd.
Som stödfamilj i Tyresö kommun kan du förvänta dig:
- Att innehållet i uppdraget är tydligt.
- Vägledning, stöd och hjälp utbildning.
- Arvodes- och omkostnadsersättning enligt Sveriges kommuner och regioners rekommendationer.
- Hjälp att på ett bra sätt starta och avsluta uppdraget.
Att lära känna en människa kan ibland gå fort och ibland ta längre tid. Det gäller att inte ha för bråttom eller för stora krav. Vi gör en individuell plan för att möta allas olika behov. Det är viktigt att det finns ett ömsesidigt förtroende mellan barnet, deras föräldrar och dig, för att relationen ska kännas trygg.
Vem är du?
Det krävs inga särskilda kvalifikationer för uppdraget, men stödfamilj bör:
- Ha ett intresse för att skapa en varaktig relation till barnet och familjen,
- Tycka om, respektera och ha tid att vara tillsammans med andra människor,
- Vara intresserad av hur andra människor har det ha en trygg och stabil livssituation vilja göra en insats över en längre tid ha känslomässigt och fysiskt utrymme för att ta emot ett barn i sitt hem.
Att vara ensamstående eller att inte ha hemmaboende barn är inget hinder. Eftersom barn har olika behov och bakgrund behövs olika familjer. Det är viktigt att alla i familjen är överens om uppdraget och att det finns tid för en till i familjen.
Välkommen med din ansökan
När du ansöker bifogar du ditt cv. Välkommen med din ansökan senast 2025-11-30.
Vid eventuella frågor går det bra att mejla till: kortainsatser@tyreso.se
Läs mer om hur det är att jobba hos oss: https://www.tyreso.se/jobba-hos-oss.html.
Kontaktuppgifter till arbetstagarorganisationer:http://www.tyreso.se/arbetstagarorganisationer
Tyresö är nära. Nära storstad, skog och skärgård, 20 minuter från Stockholm city. Tyresö kommun som arbetsplats kännetecknas av fokus på resultat, engagemang och nära ledarskap. Vi gör skillnad i Tyresöbornas vardag. Bli en av oss här trivs nya tankar!
Äldre- och omsorgsförvaltningens uppdrag är att på olika sätt hjälpa Tyresöbor som är i behov av extra stöd. Våra uppgifter omfattar omsorg om äldre människor och personer med funktionsnedsättning. I ansvarsområdet ingår även den kommunala hälso- och sjukvården.
Vi som arbetar här har alltid individen i fokus och samverkar för att uppnå bästa resultat. Som medarbetare hos oss gör du en viktig insats för samhället - och dina medmänniskor.
Vi undanber oss vänligt men bestämt all form av hjälp med rekryteringen från utomstående aktörer. Ersättning
arvoderat Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2025/306". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Tyresö kommun
(org.nr 212000-0092) Jobbnummer
9545831