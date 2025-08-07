Stödassistenter till Korttids Lindbacken
2025-08-07
Korttids Lindbacken bedriver korttidsvård och korttidsvistelse enligt LSS.
Verksamheten är uppdelad på två nyrenoverade och väl anpassade våningsplan där yngre barn vistas på ett av våningsplanen och äldre barn/ungdomar på det andra. Barnen/ungdomarna vistas i verksamheten olika antal dygn i månaden utifrån sina biståndsbedömda beslut. Uppdraget innebär att ge barnens vårdnadshavare avlastning och barnet/ungdomen miljöombyte.
Inom uppdraget ryms även korttidstillsyn (fritids) för skolungdomar med förlängd skolbarnsomsorg.
Vi söker nu stödassistenter för tillsvidareanställning samt långtidsvikariat på grund av föräldraledighet.Dina arbetsuppgifter
Vi värdesätter ett konstruktivt samarbete med enhetschef, verksamhetsledare och övriga kollegor som är präglad av en god dialog. För dig som är stödassistent ska du ge barnen och ungdomarna en stimulerande, rolig och meningsfull vistelse på korttidsboendet och fritidsverksamheten. Vi arbetar med tydliggörande pedagogik och lågaffektivt bemötande. Stötta barn/ungdom och de unga att vara delaktiga i sin tillvaro under vistelsen på korttids/fritids och utveckla sin självständighet. All personal på Lindbacken arbetar dag, kväll, helg och eventuellt sovande jour/enstaka arbetspass på natten.Kvalifikationer
Som stödassistent ska du ha genomgått Vård- och omvårdnadsprogrammet eller Barn- och fritidsprogrammet.
Erfarenhet av arbete med och kunskap om personer med intellektuella och psykiska funktionsnedsättningar är en merit. Erfarenhet av att arbeta med personer med autism eller autismliknande tillstånd och tydliggörande pedagogik är ett krav.
Det är viktigt att du har en positiv människosyn, att du är flexibel, trygg och lyhörd samt har förmåga att arbeta både självständigt och tillsammans med andra. Det är viktigt att ha kul på jobbet!
Vi jobbar mycket med flexibilitet och vi hjälps åt mellan våningsplanen. Stor vikt kommer läggas vid personlig lämplighet!
När du söker tjänst inom socialförvaltningens verksamheter får du vara beredd på att uppvisa utdrag ur belastningsregistret inför tillsättning av tjänst.Anställningsvillkor
B-körkort är ett krav.
Intervjuer kan komma att genomföras fortlöpande under ansökningstiden.
