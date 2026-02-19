Stödassistenter till Eken gruppbostad
2026-02-19
Vi söker engagerade medarbetare som vill bli en del av vårt team på Eken gruppbostad! Är du redo för nya utmaningar och vill bidra till en trevlig och utvecklande arbetsplats? Välkommen med din ansökan!
Beskrivning av arbetsplatsen
Eken gruppbostad i Ljusne kommer att övergå till verksamhetsområdet Funktionsstöd i sektor Välfärd.
Vi behöver i samband med detta utöka vårt team!
Eken gruppbostad erbjuder boende till sex personer som omfattas av lagen om stöd och service till vissa till vissa funktionshindrade (LSS). Eken inriktar sig på personer över 65 år men den enskildes individuella behov styr. Det övergripande målet med lagen är att den enskilde skall kunna leva som alla andra utan att begränsas av sin funktionsnedsättning. På Eken kommer du tillsammans med dina kollegor att arbeta för att erbjuda de personer som bor på Eken så goda levnadsvillkor som möjligt utifrån individuella önskemål och förutsättningar. Du arbetar nära dina kollegor, din enhetschef, sjuksköterska och andra samarbetspartners i organisationen.
Ditt uppdrag
Vi hjälper och stödjer de boende med omvårdnadsinsatser utifrån beviljat bistånd. Arbetet sker utifrån upprättade genomförandeplaner som beskriver den enskildes önskemål, behov och mål. I arbetet ingår att ge stöd i alla förekommande sysslor i ett hem såsom planering, personlig hygien, klädvård, tvätt, städning, kosthållning, matlagning, inköp, ekonomi, medicin, social träning samt fritids- och kulturaktiviteter. Du kommer också utföra delegerade arbetsuppgifter. Andra viktiga uppgifter är att utveckla och upprätthålla individuella förmågor och kommunikation samt stödja brukarnas självbestämmande och personliga integritet.
Arbetstiden är förlagd under dygnets alla timmar och anpassas efter verksamhetens behov.
Din kompetens
Vi söker dig som är utbildad stödpedagog/stödassistent eller med godkänt vård-och omsorgsprogram eller annan utbildning/erfarenhet som arbetsgivaren bedömer likvärdig. Vi ser gärna att du tidigare har arbetat som stödassistent eller har erfarenhet av omvårdnadsnära och/eller pedagogiskt arbete liksom delegerade sjukvårdsuppgifter.
Som person är du lugn och tålmodig samt bra på att förmedla trygghet, har ett lågaffektivt bemötande och kan hantera komplexa uttryckssätt. Du är stresstålig, värdesätter samarbete och uppvisar ett professionellt bemötande mot alla i ditt arbete. Du arbetar utifrån ett helhetsperspektiv och har förmåga att planera och strukturera arbetet både individuellt och i samarbete med andra. Vidare behöver du ha förmåga att fatta egna beslut samtidigt som du respekterar fattade beslut och kan utföra arbete på uppdrag av andra. Alla medarbetare har ansvar för att medverka och bidra till ökad kvalitet och säkerhet, söka ny kunskap, ta initiativ till utveckling och rapportera brister.
Det är positivt om du har erfarenhet av PFA, tydliggörande pedagogik och lågaffektivt bemötande.
Arbetet kräver kommunikation och dokumentation, dator och telefon används som arbetsredskap, vi förutsätter därför att du har datorvana och behärskar svenska i tal och skrift.
Körkort är ett krav.
Vi erbjuder
Att du mår bra är viktigt för oss! Söderhamns kommun arbetar aktivt med hälsa, friskvård och arbetsmiljö. Hos oss har du friskvårdsbidrag och tillgång till gym. För oss är det också viktigt att det finns en balans mellan arbete och fritid och vi är måna om att våra medarbetare får chans till den återhämtning de behöver. Läs mer om några av våra förmåner: https://www.soderhamn.se/underwebbar/jobba-hos-oss/formaner-och-fordelar.html
I skärgårdskommunen Söderhamn - där Hälsingland möter havet, tänker vi nytt och stort. Vi har viljan att växa till 28 000 invånare och utgår varje dag från Söderhamnarna och deras behov när vi formar och utvecklar vår verksamhet. Tillsammans gör vi skillnad för individer och samhälle.
Vi använder oss av kompetensbaserad rekrytering för att skapa en inkluderande och rättvis process. Det innebär att vi bedömer kandidater utifrån deras kompetenser, erfarenheter och förmågor på ett jämställt samt jämlikt sätt. Vårt mål är en objektiv rekrytering där alla har samma möjligheter att visa vad de kan bidra med.
I den här rekryteringen har vi redan gjort våra val av annonskanaler och samarbetspartners. Vi undanber oss vänligt men bestämt all form av hjälp med rekryteringen från utomstående aktörer.
