Stödassistent till Vinkelgatans gruppboende
2025-11-15
Höör ligger mitt i Skåne, har goda tågförbindelser, vacker natur, 17 000 invånare och en stadig befolkningsökning. Med omkring 1 400 anställda är Höörs kommun den största arbetsgivaren. Många av våra medarbetare pendlar hit.
Som medarbetare i Höörs kommun får du möjlighet att arbeta i en organisation som ständigt utvecklas. Vi sätter stort värde på bemötande och hjälps åt att skapa god arbetstrivsel genom en öppen och konstruktiv dialog, respekt och tolerans gentemot kollegor och medborgare. Hög serviceanda, professionalitet och engagemang utmärker vår organisation.
Vinkelgatans gruppboende är ett boende som i delar präglas av en allt äldre målgrupp. I arbetet förekommer övervägande omvårdnadsarbete samt utförande av olika HSL-uppdrag. Några boende är yngre och har andra krav på aktiviteter och socialt innehåll, varpå boendet ska kunna tillgodose hela spektrat av boende inom LSS. Låter detta spännande, välkommen med din ansökan!Publiceringsdatum2025-11-15Arbetsuppgifter
Som stödassistent på Vinkelgatans LSS-bostad arbetar du med att stötta medborgare i deras vardag.
Ditt uppdrag är att stärka individens självbestämmande, trygghet och delaktighet. Arbetsuppgifterna är varierande och kan sträcka sig från att hjälpa till med vardagliga rutiner som måltider, hygien och hushållssysslor, till att stötta vid sociala aktiviteter och fungera som en länk till samhället i stort.
Du arbetar utifrån medborgarnas genomförandeplan och utvecklar kontinuerligt arbetssätt och insatser för att de ska nå sina mål. Tillsammans med övrig personal ansvarar du för planering, genomförande, dokumentation och utvärdering av verksamheten.
Du arbetar med de tekniska och pedagogiska hjälpmedel som finns och använder alternativ och kompletterande kommunikation som stöd i ditt arbete.
Övergripande mål är att ha medborgarnas behov i centrum och att kontinuerligt anpassa stödet så att det är meningsfullt samt att alltid arbeta utifrån medborgarens bästa.Kvalifikationer
Vi söker dig med yrkesexamen från vård och omsorgsprogrammet, barn och fritidsprogrammet eller annan motsvarande utbildning som arbetsgivaren bedömer likvärdig, med minst två års erfarenhet av att arbeta på gruppbostad. Erfarenhet av arbete med pedagogiska metoder inom LSS, är meriterande.
Vi söker dig som har ett pedagogiskt synsätt, är kvalitetsmedveten, noggrann och mån om att leva upp till mål och intentioner enligt LSS lagen. För att trivas i din yrkesroll bör du ha god självinsikt och ett positivt förhållningssätt. Du behöver vara intresserad av att arbeta med personer i alla åldrar och med varierade behov av stöd. Du behöver kunna utföra tunga lyft och omvårdnadsarbete. Du ska kunna ta dig an alla, för verksamheten, förekommande HSL-uppdrag och vara van att arbeta utifrån delegerade arbetsuppgifter.
Du har yrkesmässig mognad, är ansvarstagande och kreativ. Du ska ha en stark vilja och drivkraft att främja människors utveckling utifrån deras förutsättningar. Du kan uttrycka dig väl i både tal och skrift på svenska.
Stor vikt kommer läggas vid personlig lämplighet.
ÖVRIGT
Tjänsten kommer att tillsättas under förutsättning att erforderliga politiska beslut fattas samt att den inte behöver tas i anspråk för internt bruk.
Vi tillämpar löpande urval vilket innebär att vi kan kalla till intervju innan sista ansökningsdag.
Inför tillsättning av tjänster inom vissa delar av vår verksamhet kan vi komma att efterfråga utdrag ur belastningsregistret.
Som anställd i Höörs kommun har du friskvårdspeng som anställningsförmån, vidare tillämpar vi rökfri arbetstid.
Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-07
