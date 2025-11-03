Stödassistent till Vallentuna barn- och ungdomsboende
2025-11-03
Har du mod att gå före och skapa ett Vallentuna där människor och idéer växer? Värnar du om människor med funktionsvariationer och brinner du för att stötta dem som utmanar och kräver pedagogisk kompetens? Sök då dessa tjänster.
Vallentuna kommun har mod att gå före. Vår ambition är att ligga i framkant när det gäller innovativa lösningar, smarta arbetssätt och en effektiv organisation. Som medarbetare har du en viktig roll i utvecklingsarbetet. Kommunen som arbetsplats präglas av ett samförstånd mellan politik och verksamhet, där det gemensamma intresset och ansvaret för Vallentunas bästa lyser igenom. Bemötande, tillgänglighet och kundens fokus är viktigt i vårt arbete för goda resultat och ökad kvalitet.
Engagemang, samarbete och allas lika värde ska genomsyra vår organisation. Du som söker bör självklart dela våra gemensamma värderingar.
Om verksamheten:
Vallentuna barn- och ungdomsboende
Vallentuna kommun erbjuder Bostad med särskild service för barn eller ungdomar enligt 9 § 8 LSS i egen regi. Med omvårdnad menas i detta sammanhang individuellt anpassad hjälp i den dagliga livsföringen som behövs för att tillgodose ett barns eller en ungdoms fysiska, psykiska och sociala behov. Omvårdnaden i bostad med särskild service ska fortlöpande anpassas så att den svarar mot varje barns eller ungdoms behov.
På Vallentuna barn- och ungdomsboende växlar vi nu upp och är beredda att ta emot ytterligare ett barn som har behov av boende på heltid hos oss. Vi kommer att behöva anställa personal som har erfarenhet av, känner sig trygga med och har utbildning i att möta pedagogiska utmaningar, utmanande beteenden och som vill ha världens roligaste arbete. Publiceringsdatum2025-11-03Dina arbetsuppgifter
Du ska stötta kunderna i deras vardag i så hemlik miljö som möjligt med möjlighet till aktiviteter i och utanför verksamhetens fysiska plats. Du behöver ha körkort B och känna dig trygg med att köra minibuss i såväl stadsmiljö som på landsbygden. Att hjälpa kund med ADL kan ingå i dina arbetsuppgifter, då också intimhygien. Du kommer att dokumentera i journalsystem och du kommer att upprätta och uppdatera genomförandeplaner samt planera för aktiviteter. I övrigt ingår städ, tvätt, matlagning och inköp i vardagsarbetet. Dina mest efterfrågade arbetsuppgifter handlar om pedagogisk förmåga i allt du gör. Kvalifikationer
Vi söker dig som har utbildning i eller mycket god erfarenhet av:
• Lågaffektivt bemötande
• Tydliggörande pedagogik
• PBS
• AKK
• Att arbeta med utmanande beteenden i alla dess former
• Goda kunskaper i det svenska språket i såväl tal och skrift
• Körkort B är ett krav. Dina personliga egenskaper
• Du arbetar mot resultat, visar pålitlighet och tar ansvar för planering och uppföljning av ditt arbete.
• Du stärker relationer genom att du hjälper andra, samarbetar, följer regler och processer och delar information.
• Du utvecklar, förbättrar, söker lösningar, lärande och kunskap på eget initiativ.
• Du är länken, ger service, visar lojalitet utåt och inåt och omvärldsbevakar.
• Gemensamma värderingar syns i ditt bemötande.
• Nyfikenhet till att klara utmaningarna.
• Du är trygg i alla arbetsrelaterade situationer.
• God förmåga att arbeta pedagogiskt och eftertänksamt.
Information:
Som arbetsgivare vill vi tillvarata de kvaliteter som en jämn könsfördelning och kulturell mångfald tillför. Vallentuna kommun satsar på kompetensutveckling och ett hållbart arbetsliv. För att ha så goda förutsättningar som möjligt i din medarbetarroll har Vallentuna kommun en medarbetarakademi där du kommer att få utbildning och verktyg.
Anställningen gäller 3 tillsvidareanställningar på deltid, med start snarast möjligt. Provanställning kan komma att tillämpas. Vi tillämpar individuell lönesättning.
Inför all nyanställning utför Vallentuna kommun bakgrundskontroll och utdrag ur belastningsregister.
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen använder vi verktyget ReachMee. Vi ber dig att skicka in din ansökan genom att klicka på ansökningslänken i annonsen. Vi tar inte emot ansökningar/intresseanmälningar via e-post. Har du några frågor är du välkommen att kontakta oss enligt nedan. Intervjuer hålls fortlöpande. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Du är varmt välkommen att skicka din ansökan med ett personligt brev och CV senast 2025-11-30.
För mer information kontakta:
Madeleine Östling, 08-587 852 71, madeleine.ostling@vallentuna.se
Pär Johansson, 08-587 857 90, par.johansson@vallentuna.se
Mer information och fackliga representanter hittar du på: https://www.vallentuna.se/naringsliv-och-arbete/arbeta-hos-oss/lokala-fackliga-foretradare/ Ersättning
Sista dag att ansöka är 2025-11-30
