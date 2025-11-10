Stödassistent till serviceboende BmSS Centrum
Göteborgs kommun / Vårdarjobb / Göteborg Visa alla vårdarjobb i Göteborg
2025-11-10
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Göteborgs kommun i Göteborg
, Härryda
, Tjörn
, Alingsås
, Orust
eller i hela Sverige Publiceringsdatum2025-11-10Dina arbetsuppgifter
Vi söker nu en ny kollega till Skummjölksgatan som ligger i Kallebäck nära natursköna Delsjön med bra kommunikationer in till stan.
Skummjölksgatan är ett nyöppnat boende sedan april 2025. Våra hyresgäster tillhör målgruppen unga vuxna. Dina kollegor har en god gemenskap och jobbar prestigelöst, alltid med hyresgästen i fokus.
Som stödassistent är det din roll att stötta hyresgästerna med delaktighet och skapa möjlighet att påverka beslut och insatser. Genom att upprätta och följa genomförandeplaner ser du till att hyresgästernas behov står i fokus. Målet är att de får ett tryggt hem med möjlighet att leva som alla andra. I ditt uppdrag ingår att motivera hyresgästerna i deras vardag. Det kan vara att stötta vid olika hushållssysslor, stimulera till kontakter utanför bostaden, motivera till träning och andra fritidsaktiviteter och skapa förutsättningar för en berikande fritid utifrån brukarens intressen. Du gör det möjligt för våra hyresgäster att leva gott och självständigt liv. Du har även mycket kontakt med andra personer som ingår i hyresgästernas nätverk; så som anhöriga, sjukvårdspersonal, socialsekreterare, mm. All social dokumentation sker i dokumentationssystemet Treserva. Du som tidigare inte har använt dig av de system som används får utbildning i dessa.
Boende med särskild service erbjuder stöd dygnet runt. Vi utgår från hyresgästernas behov och anpassar arbetstider utifrån det. Arbetstiden är förlagd till dag- och kvällstid, sovande jour samt varannan helg. Vi använder Time Care Planering för verksamhetsanpassade och påverkningsbara scheman.Kvalifikationer
Vi söker dig som har examen från Vård och omsorgsprogrammet, stödassistentutbildningen eller Barn och fritidsprogrammet med inriktning socialt- eller pedagogiskt arbete. Utbildningskravet är också uppfyllt om du har en eftergymnasial specialisering inom funktionshinderområdet som omfattar minst 200 yh-poäng, 120 högskolepoäng eller kombination däremellan som motsvarar minst fyra terminers heltidsstudier. Alternativt 60 högskolepoäng och minst två års erfarenhet av arbete med stöd och service till personer med funktionsnedsättning. Utbildningen ska ha relevanta poäng inom beteendevetenskap, pedagogik, psykologi, socialt arbete och (psykiatrisk) omvårdnad eller annan utbildning som arbetsgivaren bedömer likvärdig.
Du behöver ha godkänt i svenska 1 eller svenska som andra språk 1. Du som inte uppfyller kvalifikationskraven kan komma att erbjudas att göra ett språktest genom testanvändaren Educateit. Du behöver obehindrat kunna läsa, skriva och uttrycka dig både muntligt och skriftligt på svenska då kommunikation och dokumentation är en central del av kvalitetsarbetet.
Kunskaper i LAB (Lågaffektivt bemötande), MI (Motiverande samtal), tydliggörande pedagogik och inom psykiatri och samlarbeteende anses vara meriterande.
Du tar ansvar för dina arbetsuppgifter och gruppens arbetsuppgifter. Du tänker på de vi är till för och deras bästa. Vi ser även att du är trevlig och hjälpsam mot andra människor även i en stressig situation. Du är inbjudande och positiv och du jobbar för att brukaren får vad den personen behöver. Du arbetar bra med andra genom att du lyssnar, visar intresse och respekt och du förstår det gemensamma uppdraget.Övrig information
Urval och intervjuer påbörjas under ansökningstiden.
I den här rekryteringen kommer du få svara på ett antal frågor där du får beskriva din kunskap inom området i stället för att skicka ett personligt brev.
Göteborgs Stad arbetar aktivt för att främja lika rättigheter och möjligheter samt att motverka diskriminering.
Som medarbetare i förvaltningen för funktionsstöd erbjuder vi dig:
• Trygg anställning med goda anställningsvillkor
• Heltid med möjlighet till deltid
• Introduktion vid nyanställning
• Kompetensutveckling
• Friskvårdsbidrag, cykelbidrag samt andra rabatter och erbjudanden
Vid arbete i den enskildes hem:
Före erbjudande om anställning ber vi dig uppvisa utdrag ur polisens belastningsregister. Beställt utdrag ska vara oöppnat.
Du ska själv begära ett utdrag från polisens belastningsregister. Detta görs på polisens hemsida https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/
antingen via e-tjänst (Kontroll av egna uppgifter i belastningsregistret) eller med hjälp av Blankett för att kontrollera egna uppgifter (Blankettför begäran om registerutdragför enskild person, utdrag nr 442.3)
Vi tar endast emot ansökningar via vårt rekryteringssystem i enlighet med GDPR.
Har du skyddade personuppgifter ska du INTE söka via systemet utan kontakta ansvarig rekryterande chef för hantering av din ansökan.
Tillsättning sker under förutsättning att tjänsten inte behöver tas i anspråk i förvaltningen eller stadens omställningsarbete.
Till dig som företräder bemannings- och rekryteringsföretag: Inför denna rekrytering har vi valt rekryteringskanaler och önskar inte erbjudanden om kompetensförmedling, annonserings- eller rekryteringshjälp.Om företaget
Vi är alla olika. Vi är alla också lika och har samma rätt till ett tryggt hem, en meningsfull sysselsättning och att känna oss värdefulla. Med rätt förutsättningar kan vi växa, utvecklas och delta i samhället på våra egna villkor.
Inom förvaltningen för funktionsstöd ger vi stöd, service och omsorg till barn och vuxna med funktionsnedsättning och skapar möjlighet för dem att leva ett gott och självständigt liv, som alla andra. Genom att sprida kunskap och samarbeta inom Göteborgs Stad och med andra aktörer ökar vi förståelsen för individers behov och utformar insatser som gör verklig skillnad.
Med 6 200 engagerade medarbetare är vi Sveriges största funktionsstödsförvaltning. Vi arbetar inom boenden med särskild service, daglig verksamhet, sysselsättning, boendestöd, personlig assistans, barn- och korttidsboenden, avlastning samt stöd och ledsagning.
Vill du vara med och bidra till ett mer inkluderande samhälle? Välkommen till oss!
Du är Göteborg. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-21 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2025/327". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Göteborgs Kommun
(org.nr 212000-1355) Arbetsplats
Förvaltningen för funktionsstöd Kontakt
Sara Jordö sara.jordo@funktionsstod.goteborg.se 031-3666042 Jobbnummer
9597236