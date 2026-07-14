Stödassistent till område Vä
Kristianstads kommun / Vårdarjobb / Kristianstad Visa alla vårdarjobb i Kristianstad
2026-07-14
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Vill du ha ett utvecklande jobb där du gör skillnad? Vi söker nya kollegor som vill bidra till en trygg, meningsfull och utvecklande vardag för våra kunder.
Välkommen med din ansökan!
Din roll hos oss
Som stödassistent ger du individuellt stöd och omvårdnad till personer med funktionsnedsättning. Du arbetar för att stärka den enskildes självständighet, delaktighet och livskvalitet genom ett professionellt och personcentrerat arbetssätt.
I dina arbetsuppgifter ingår bland annat att ge våra kunder individuellt stöd och omvårdnad, att främja kommunikation, självbestämmande och personlig integritet samt att stödja kundernas deltagande i fritids-, kultur- och samhällsaktiviteter. Vidare svarar du för social dokumentation enligt gällande riktlinjer samt utför delegerade hälso- och sjukvårdsinsatser vid behov.
Du tillhör vårt södra samarbetsområde där vi arbetar flexibelt och stöttar varandra mellan verksamheterna. Din huvudsakliga placering är på en gruppbostad, men arbete på andra enheter inom området kan förekomma efter dialog med din enhetschef. Vi ser det som en möjlighet till både utveckling och ökad arbetsglädje.
Vem söker vi?
Vi söker tre nya kollegor.
En tjänst på Dunkers väg där du kommer att arbeta dag, kväll och helg samt ha jourpass några pass i månaden. Viss tjänstgöring kommer att ske på Lyckegärdsvägen och Mansdalavägens gruppbostäder, när behov uppstår.
En tjänst på Lyckegärdsvägen där du kommer att arbeta dag, kväll och helg. Viss tjänstgöring kommer att ske på Dunkers väg och Mansdalavägens gruppbostäder, när behov uppstår.
En flexibel tjänst som innebär att du kommer arbeta på Dunkers väg, Lyckegärdsvägen samt Mansdalavägens gruppbostäder, beroende på behov. Du arbetar dag, kväll och helg.
Vi söker dig som har utbildning från vård- och omsorgsprogrammet eller barn- och fritidsprogrammet. Det är meriterande med erfarenhet av arbete med personer med funktionsnedsättning. Det är meriterande om du har erfarenhet av omvårdnadsnära eller pedagogiskt arbete inom LSS-verksamhet, av arbete som stödassistent eller av arbete som kontaktman.
Eftersom arbetet kräver kommunikation och dokumentation förutsätter vi att du har datorvana och behärskar svenska i tal och skrift. Det är en fördel om du har erfarenheter av att arbeta i journalsystem som LifeCare.
För att trivas hos oss är du trygg, ansvarstagande och lyhörd. Du har ett gott bemötande, samarbetar väl med andra och kan samtidigt arbeta självständigt. Du är flexibel, lösningsfokuserad och har förmåga att planera och prioritera ditt arbete. Du uttrycker dig väl på svenska i tal och skrift och är van att använda dator i ditt arbete. Vi lägger stor vikt vid de personliga egenskaperna.
Det här är vi
Omsorgsförvaltningens verksamhet riktar sig till äldre och personer som har behov av funktionsstöd samt till personer med behov av hemsjukvård. Verksamheten är funktionsindelad i fyra verksamhetsområden: stöd i ordinärt boende, stöd i vård- och omsorgsboende, hälso- och sjukvård samt funktionsstöd. I förvaltningen finns också myndighetsenheten, riksgymnasiet och hjälpmedelscentrum i Östra Skåne.
Vi erbjuder
Inom Funktionsstöd erbjuds du en rad olika interna utbildningar, anpassade utifrån kundernas behov och en utbildningsplan finns såväl för utbildningar i närtid som över tid. Vi har en välfylld utbildningsportal som rymmer såväl fysiska som digitala utbildningar. Vi arbetar i verksamhetsområden vilket innebär att vi samarbetar med ytterligare enheter. Vi ser stora fördelar med att våra kompetenser kan komma många till gagn och detta är ett utmärkt tillfälle för personlig utveckling.
Vi är drygt 7000 medarbetare i Kristianstads kommun som gör skillnad i människors vardag, varje dag. Hos oss hittar du medarbetare som brinner för välfärden och vill utveckla idéer till verklighet. Kristianstads kommun erbjuder flera olika karriärvägar så att du kan utvecklas genom hela arbetslivet. Läs mer om våra förmåner och oss som arbetsgivare här. (https://www.kristianstad.se/jobbochforetagande/jobbochpraktik/kommunensomarbetsgivare.670.html)
Bra att veta
I denna rekrytering räknar vi med att börja kalla till intervjuer under vecka 35.
Har du skyddade personuppgifter ska du inte ansöka via ansökningsknapp. Istället skickar du din ansökan med posten eller lämnar ansökan på Rådhus Skåne. Märk kuvertet med titel och referensnummer. Har du frågor kan du kontakta medborgarcenter 044-13 50 00.
Har du frågor kring hur du gör din ansökan, kontakta systemets support på telefon 0771-69 36 93. Välj 1 - Visma Recruit och 2 - arbetssökande.Publiceringsdatum2026-07-14Ersättning
Kristianstads kommun tillämpar individuell och differentierad lönesättning.Tillträde
Vi erbjuder tre tillsvidareanställningar på heltid med tillträde enligt överenskommelse.
Löneform: Månadslön.
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Varaktighet: Tillsvidare, tillträde: tillträde enligt överenskommelse. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-28 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "OMS-2026-174". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Kristianstads Kommun
(org.nr 212000-0951)
291 80 KRISTIANSTAD Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Kristianstad kommun, Enhet 13 GRB SB Kontakt
Fackförbundet Kommunal kristianstad.skane@kommunal.se +46104427957 Jobbnummer
10002209