Stödassistent till Ölandsgatan, Socialförvaltningen
Varbergs kommun, Socialförvaltningen / Vårdarjobb / Varberg
2026-02-17
Vi är Varbergs kommun, arbetsgivaren som ser möjligheterna i dig. Här får du göra skillnad, både för andra och för dig själv. Vi drivs av idén om att förenkla människors vardag och förverkliga deras drömmar. Det gör vi med hjälp av kunskap, nytänkande mod och framåtanda. Välkommen att bidra i arbetet mot vår vision - att bli västkustens kreativa mittpunkt.
Socialförvaltningen ansvarar för att ge stöd, omsorg och hjälp till människor i olika skeden av livet. Vi arbetar utifrån individens behov och erbjuder insatser som bygger på flera lagar, bland annat socialtjänstlagen (SoL), lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) och hälso- och sjukvårdslagen.
Det kan handla om att ge äldre en trygg och meningsfull vardag, stödja personer med funktionsnedsättning eller finnas där för barn, ungdomar och vuxna i utsatta livssituationer.
Hos oss möter du varje individ med respekt och professionalism. Vi samarbetar över yrkesgränser - både inom vår egen förvaltning, med andra delar av kommunen och med externa aktörer. För att säkerställa kvalitet och utveckling arbetar vi aktivt med uppföljning, förbättringsarbete och digitalisering.
Här gör du verklig skillnad - varje dag.Publiceringsdatum2026-02-17Arbetsuppgifter
Vill du arbeta nära människor och göra skillnad i deras vardag? Hos oss får du vara med och skapa trygghet, delaktighet och utveckling för personer med funktionsvariation eller psykisk ohälsa. Vi söker dig som trivs i en varierad vardag, där bemötande, struktur och engagemang är centralt.
Som stödassistent arbetar du med att ge pedagogiskt, socialt och praktiskt stöd till personer med funktionsvariation i deras vardag. Målet är att stärka den enskildes självständighet, livskvalitet och delaktighet i samhället.
I rollen ingår bland annat att:
• Stödja individen i det dagliga livet utifrån genomförandeplan
• Motivera och skapa struktur kring aktiviteter, hälsa och social samvaro
• Samverka med anhöriga, kollegor och andra aktörer
• Dokumentera insatser i digitala system enligt gällande rutiner
• Arbeta utifrån ett lågaffektivt bemötande och med individens behov i fokus
Du kan arbeta inom både funktionsstöd (enligt LSS) och socialpsykiatri (enligt SoL), i verksamheter som gruppbostäder, servicebostäder eller stödboenden. I samtliga verksamheter är syftet att främja självständighet, hälsa och delaktighet utifrån individens behov. Arbetet är förlagt både dagtid, kvällar och helger, beroende på verksamhetens behov.Kvalifikationer
Du som söker har ett genuint intresse för att arbeta med människor och god förmåga att skapa tillit och bygga relationer. Du är trygg, lyhörd och har förmåga att anpassa ditt bemötande efter olika individers behov och förutsättningar.
Vi ser också att du har:
• Gymnasieutbildning inom vård och omsorg, barn- och fritid eller annan utbildning som arbetsgivaren finner vara likvärdig
• God förmåga att uttrycka dig på svenska i tal och skrift
B-körkort kan krävas beroende på verksamhet.
Erfarenhet av arbete inom socialpsykiatri eller funktionsstöd är meriterande.
Gärna erfarenhet av samsjuklighet.
Vi ser gärna manliga sökande.
Hos oss får du arbeta i en verksamhet där varje dag räknas och där du gör skillnad i någon annans liv. Välkommen med din ansökan!
ÖVRIGT
Varbergs kommun välkomnar mångfald och ser olikheter som en styrka, vi hoppas att du som söker kan bidra med din bakgrund och kompetens.
Välkommen att läsa mer om hur det är att arbeta hos oss på: https://varberg.se/jobb-och-foretagande/jobb-praktik-och-ideellt-arbete/till-dig-som-ska-borja-hos-oss
Innan anställning hos oss behöver du visa att du har rätt att arbeta i Sverige enlig utlänningsförordningen. Det görs genom att styrka medborgarskap i EU/EES eller Schweiz, eller genom att visa upp ett arbetstillstånd eller undantag från det.
Denna tjänst ställer krav på körkort för manuellt växlad och automatväxlad bil. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-23
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C306568". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Varbergs kommun
(org.nr 212000-1249) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Varbergs kommun, Socialförvaltningen Kontakt
Enhetschef
Eva Gustavsson eva.gustavsson@varberg.se +4634088481 Jobbnummer
9746232