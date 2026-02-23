Stödassistent till Intraprenaden Sydvästen
2026-02-23
Nu behöver vi förstärka vårt personalteam så vi söker dig som vill vara med och utveckla vår Intraprenad, Sydvästen!
Om jobbet
En intraprenad för boende med särskild service, vi finns på adresserna Flintyxegatan 4, Hagens stationsväg 34 och Björkedalsgatan 34.
Enheterna samarbetar med varandra, som personal har man sin grundplacering på en av enheterna och för dessa tjänster är det på Flintyxegatan. Därför söker vi dig som är extra intresserad av att möta människor på en tidig utvecklingsnivå och som har såväl fysiska som intellektuella funktionsvariationer.
Vi arbetar med utgångspunkten att varje individ ska vara delaktig och ha möjlighet att påverka hur dagen ser ut och vad den behöver stöd i. Individen ska ges möjlighet att utvecklas mot ett så självständigt liv som möjligt. Därför är det i detta uppdrag viktigt att ha "ett öga för små detaljer" dvs. vara en god iakttagare. Stödet innefattar alla vardagssituationer såväl i hemmet som på fritiden. Vi ger även stöd vid sociala aktiviteter/ hälsofrämjande aktiviteter, så som vattengympa, ridning, promenader mm.
Vi dokumenterar i dokumentationssystemet Treserva. Du som tidigare inte har använt dig av de system som används inom Göteborgs Stad får utbildning.Publiceringsdatum2026-02-23Kvalifikationer
Vi söker dig som har examen från Vård och omsorgsprogrammet, stödassistentutbildningen eller Barn och fritidsprogrammet med inriktning socialt- eller pedagogiskt arbete. Utbildningskravet är också uppfyllt om du har en eftergymnasial specialisering inom funktionshinderområdet som omfattar minst 200 yh-poäng, 120 högskolepoäng eller kombination däremellan som motsvarar minst fyra terminers heltidsstudier. Alternativt 60 högskolepoäng och minst två års erfarenhet av arbete med stöd och service till personer med funktionsnedsättning. Utbildningen ska ha relevanta poäng inom beteendevetenskap, pedagogik, psykologi, socialt arbete och (psykiatrisk) omvårdnad eller annan utbildning som arbetsgivaren bedömer likvärdig.
Kommunikation är en viktig del av arbetet, vilket kräver att du har goda kunskaper i svenska språket i tal och skrift. Det innebär ett krav på godkända betyg i Svenska 1, Svenska som andra språk 1 eller motsvarande. Du som inte uppfyller kvalifikationskraven i svenska 1 eller svenska som andra språk 1 kan komma att erbjudas att göra ett språktest genom testanvändaren Educateit.
Erfarenhet av arbete inom vård och omsorg med trygghet i att använda hjälpmedel såsom Bi-level, hostmaskin, ståtipp, magtipp är högt värderade meriter. Vidare arbetar vi med metoder såsom LAB (lågaffektivt bemötande), AKK (Alternativ och kompletterande kommunikation) , Tydliggörande pedagogik, Tecken som stöd, ESL (Ett självständigt liv), IBIC (Individens behov i centrum), MI (Motiverande samtal) tidigare erfarenhet ses som meriterande.
Du visar respekt och hänsyn för dem du möter i din yrkesroll och har en öppen och positiv attityd då du har brukarens/kundens behov som utgångspunkt för ditt agerande. Du får energi av att bidra till andras lärande och du skapar förutsättningar för att lärande ska kunna ske. Du har förmåga att förklara problem och information för olika mottagare och ur olika perspektiv. Du uppmuntrar till dialog, delaktighet och engagemang.
Du har förmåga att arbeta tillsammans med andra för att utföra uppgifter och nå mål. Genom att vara intresserad och skapa förståelse för andra verkar du för ett respektfullt arbetsklimat. Du förstår det gemensamma uppdraget, agerar utifrån det och bidrar till helheten. Du skiljer på sak och person och kan ta välgrundade beslut under tidspress. Har du god datorvana och kunskaper i social dokumentation samt körkort B och körvana är det meriterande.
Välkommen med din ansökan!Övrig information
Göteborgs Stad arbetar aktivt för att främja lika rättigheter och möjligheter samt att motverka diskriminering.
Som medarbetare i förvaltningen för funktionsstöd erbjuder vi dig:
• Trygg anställning med goda anställningsvillkor
• Heltid med möjlighet till deltid
• Introduktion vid nyanställning
• Kompetensutveckling
• Friskvårdsbidrag, cykelbidrag samt andra rabatter och erbjudanden
Vid arbete i den enskildes hem:
Före erbjudande om anställning ber vi dig uppvisa utdrag ur polisens belastningsregister. Beställt utdrag ska vara oöppnat.
Du ska själv begära ett utdrag från polisens belastningsregister. Detta görs på polisens hemsida https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/
antingen via e-tjänst (Kontroll av egna uppgifter i belastningsregistret) eller med hjälp av Blankett för att kontrollera egna uppgifter (Blankett för begäran om registerutdrag för enskild person, utdrag nr 442.3)
Vi tar endast emot ansökningar via vårt rekryteringssystem i enlighet med GDPR.
Har du skyddade personuppgifter ska du INTE söka via systemet utan kontakta ansvarig rekryterande chef för hantering av din ansökan.
Tillsättning sker under förutsättning att tjänsten inte behöver tas i anspråk i förvaltningen eller stadens omställningsarbete.Om företaget
Vi är alla olika. Vi är också lika och har samma rätt till ett tryggt hem, en meningsfull sysselsättning och att känna oss värdefulla. Med rätt förutsättningar kan vi växa, utvecklas och delta i samhället på våra egna villkor.
Inom förvaltningen för funktionsstöd ger vi stöd, service och omsorg till barn och vuxna med funktionsnedsättning och skapar möjlighet för dem att leva ett gott och självständigt liv, som alla andra.
Med 6 200 engagerade medarbetare är vi Sveriges största funktionsstödsförvaltning. Vi arbetar bland annat inom boenden med särskild service, daglig verksamhet, boendestöd, personligt stöd och barn- och korttidsboenden.
Vill du vara med och bidra till ett mer inkluderande samhälle? Välkommen till oss!
Du är Göteborg Ersättning
Månadsavlönad Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-09 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2026/952". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Göteborgs Kommun
(org.nr 212000-1355) Arbetsplats
Förvaltningen för funktionsstöd Kontakt
Agneta Kristensson agneta.kristensson@funktionsstod.goteborg.se 031-3661149 Jobbnummer
9758806