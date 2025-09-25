Stödassistent till Intraprenaden, Gruppbostad och Servicebostad
2025-09-25
Om jobbet
Gruppbostaden har 6 boende och Servicebostaden har 9 boende med varierande funktionsvariationer med olika åldrar.
Du arbetar dag , kvällstid och sovande jour. Det förekommer ensamarbete.
Vårt mål är att brukarna utifrån sina individuella förutsättningar och förmågor skall få en trygg och meningsfull tillvaro.
Som stödassistent ska du ha ett förhållningssätt och bemötande som ger individuellt anpassat stöd i den dagliga livsföringen vilket innebär att insatser ska tillgodose den enskildes psykiska, fysiska och sociala behov, på så sätt minska individens funktionsnedsättning i förhållande till miljö/hinder/bemötande.
- Arbetet innebär att ge individuellt anpassat stöd i en trygg och stimulerande miljö utifrån varje persons enskilda behov.
- Stöd vid kontakter med daglig verksamhet, familj, vänner samt att uppmuntra till och stödja i fritidsaktiviteter.
- I arbetet ingår omsorg, ADL, sjukvårdande arbetsuppgifter på delegation från sjuksköterska och annan legitimerad personal.
Även dokumentation och alla i ett hem förekommande uppgifter såsom stöttning vid städning, tvätt, inköp och matlagning ingår i arbetsuppgifterna.
Du ingår i ett team med tätt samarbete med andra stödassistenter, stödpedagoger och verksamhetspedagog.
Vi söker dig som
- Är trygg, stabil och har självinsikt. Ser relationer i sitt rätta perspektiv, skiljer på det personliga och professionella. Förhåller sig på ett sätt som är anpassat till situationen.
- Har lätt att anpassa sig till ändrade omständigheter. Kan snabbt ändra sitt synssätt och förhållningssätt. Ser möjligheter i förändringar.
- Arbetar bra med andra människor. Relaterar till dem på ett lyhört och smidigt sätt. Lyssnar, kommunicerar och löser konflikter på ett konstruktivt sätt.
- Har förmåga att sätta sig in i någon annans perspektiv eller situation utan att ta över personens känslor. Viktigt att även arbeta lågaffektivt.
Du arbetar även bra med komplexa frågor. Analyserar och bryter ner problem i sina beståndsdelar och löser komplicerade problem.Kvalifikationer
- Du har vård- och omsorgsutbildning med inriktning funktionsnedsättning, eller annan utbildning som arbetsgivaren bedömer likvärdig
- Du behärskar svenska språket i både tal och skrift
- Har B-körkort
Det är meriterande om du har arbetat aktivt med digitala plattformar eller har erfarenhet av psykiatri och neuropsykiatri.
I den här rekryteringen lägger vi stor vikt vid personlig lämplighet.
