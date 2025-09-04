Stödassistent till Igeltjärnsvägen 2-6
Sundsvalls kommun är en av Norrlands största arbetsgivare med runt 8 000 medarbetare och över 300 yrken. Tillsammans fyller vi ett av de viktigaste uppdragen i samhället - att skapa nytta och värde för invånare, företag och framtida generationer. Oavsett verksamhet arbetar vi för samma sak, att vi ska vara en bra plats att bo, leva och verka på.
Just nu befinner vi oss i en spännande utvecklingsfas. Vi är en föregångare inom digital utveckling och artificiell intelligens, och leder arbetet med att skapa smarta lösningar för framtidens offentliga sektor.
Sundsvall har en central roll i den gröna omställningen i norra Sverige. Vi är övertygade om att de rätta platserna för den omställningen är här. Som kommun förbereder vi oss för att växa bland annat genom att bereda mark, skapa nya utbildningsplatser, marknadsföra kommunen och välkomna nya invånare från hela världen.
Sundsvalls kommuns gemensamma vision "Tillsammans släpper vi skaparkraften fri och bygger ett hållbart Sundsvall med plats för alla" vilar på tre värdeord - mod, öppenhet och helhetssyn.
Vill du arbeta med människor med psykiska funktionsnedsättningar och ge det stöd och den omsorg de behöver för att förändra sin livssituation och nå en ökad självständighet? Sök då jobbet som Stödassistent till Igeltjärnsvägen 2-6. Igeltjärnsvägen är en bostad med särskilt stöd vid Individ- och Arbetsmarknadsförvaltningen.
På Igeltjärnsvägen 2-6 bor 18 personer i åldrarna 18 och uppåt med psykiska funktionsnedsättningar och/eller samsjuklighet, som är i behov av stöd och omsorg utifrån sina individuella behov. Boendet ligger i närheten av Sundsvalls sjukhus och psykiatrin, med goda bussförbindelser.
Tjänsten innebär i dagsläget dag- kväll- och nattpass samt arbete varannan helg. Vid förändrade behov i verksamheten kan detta komma att förändras.Publiceringsdatum2025-09-04Arbetsuppgifter
Arbetet innebär att ge omsorg och omvårdnad samt motivera och stödja personer med psykisk ohälsa och/eller samsjuklighet. Vi arbetar för att ge våra boende en ökad självkänsla, en bra struktur i vardagen och en meningsfull social gemenskap. Vår målsättning är att skapa en struktur och en meningsfullhet utifrån våra boendes förutsättningar, behov och önskemål. Att ha ett gott och lågaffektivt bemötande är en självklarhet. Du kommer att ingå i ett arbetslag där arbetet ställer stora krav på förmåga att samarbeta samt att ta eget ansvar.
Arbetsuppgifterna innefattar även fysisk omvårdnad, städ, tvätt och mathållning. Vi arbetar med kontaktmannaskap och vi har en metodstödjare som handleder utifrån det dagliga arbetet. Vi arbetar regelbundet med dokumentation, genomförandeplaner, uppföljningar samt avvikelserapportering. På delegation av sjuksköterska, arbetsterapeut och fysioterapeut ska du som medarbetare kunna utföra hälso- och sjukvårdsuppgifter.
Arbetsgivarens fastställda arbetsmetoder, gemensamma förhållningssätt, rutiner och riktlinjer efterlevs av dig som medarbetare. Du är med och medverkar till att utveckla en god kvalitativ verksamhet och kommer med idéer till förändringar och förbättringar i verksamheten.
Du deltar vid kompetensutveckling. Alla i arbetsgruppen innehar uttalade ansvarsområden och uppdrag inom den egna verksamheten. Du kommer medverka vid introduktion av ny personal och handleda elever utifrån verksamhetens rutiner. Samverkan med den enskildes nätverk, övrig personal och andra samarbetspartners är en naturlig arbetsuppgift på arbetsplatsen.
Arbetsuppgifterna kan förändras över tid utifrån verksamhetens behov.Kvalifikationer
Du är utbildad undersköterska inom området psykiatri eller funktionsnedsättning, eller har annan adekvat utbildning som arbetsgivaren finner relevant.
För att du ska kunna kommunicera med brukare, anhöriga och kollegor, dokumentera och ta del av vårddokumentation samt erhålla läkemedelsdelegering krävs det att du har goda kunskaper i det svenska språket, både i tal och skrift.
Du är lugn och trygg, har god självkännedom och använder dig av ett lågaffektivt bemötande. Du arbetar strukturerat och professionellt i samarbete med kollegor, chef och övrigt nätverk. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet och din förmåga att skapa ett positivt arbetsklimat.
Det är meriterande om du har utbildning/kompetens inom Motiverande Samtal (MI), Case Management (CM) Ett självständigt Liv (ESL) och/eller inom området missbruk.
Du innehar B-körkort.
ÖVRIGT
Vi verkar för en drogfri arbetsmiljö och drogtest kan förekomma vid nyanställning av personal. Vi tillämpar rökfri arbetstid.
I Sundsvalls kommun gillar vi olika och välkomnar medarbetare med olika bakgrund. Vi värnar om det värde som jämn könsfördelning samt mångfald tillför våra verksamheter och arbetar för att våra arbetsplatser ska vara tillgängliga för alla.
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande ber vi dig söka tjänsten genom länken i denna annons.
