Stödassistent till gruppbostäder LSS
2026-02-20
Du har säkert fått frågan "Vad jobbar du med?". I Bjuvs kommun ställer vi istället frågan "Vad jobbar du för?"
Vi arbetar för utveckling, hållbarhet, jämlikhet och framtiden för att tillsammans forma ett helt samhälle.
Vad jobbar du för?
Inom Omsorg i Bjuv arbetar vi för kvalité, trygghet och trivsel. Vi är medskapare, vi är nyfikna och ser möjligheter i förändringsarbete. Vi arbetar tillsammans för att skapa en god vård och omsorg för invånarna i Bjuvs kommun.
Sedan våren 2021 organiseras verksamheterna inom vård och omsorg i ett kommunalt helägt bolag, Omsorg i Bjuv AB, som på uppdrag av förvaltningen ska arbeta hälsofrämjande och förebyggande för att de invånare som behöver våra insatser kan leva ett värdigt liv och känna välbefinnande.
Du arbetar aktivt i arbetsgruppen med stödinsatser för brukarna, exempelvis aktiviteter, städ, tvätt, mat och personligt stöd samt fysisk omvårdnad. I uppdraget ingår även hantering av mediciner.
Du ska följa upprättade genomförandeplaner och arbetsbeskrivningar och kunna dokumentera social dokumentation, detta som ett led i att kvalitetssäkra verksamheten.
Vi arbetar efter pedagogiska metoder och gemensamma förhållningssätt.Kvalifikationer
Du som söker är utbildad undersköterska eller har GPU/PPU.
Erfarenhet av arbete inom likvärdigt område och arbete med personer med autism är meriterande.
Du ska ha arbetat med tydliggörande pedagogik.
Du ska behärska svenska i tal och skrift. Du ska ha körkort.
Du ska ha datorvana.
Meriterande är om du jobbar eller har jobbat inom LSS.
ÖVRIGT
Vi undanber oss kontakt från andra annonsörer.
Välkommen med din ansökan då urval och intervjuer kommer att ske löpande.
Du som söker jobb och har skyddade personuppgifter ska kontakta rekryterande chef i annonsen som kommer guida dig vidare för en säker ansökningsprocess.
För att kunna komma i fråga för en anställning i Omsorg i Bjuv AB, Bjuvs kommun ska ett utdrag ur polisens belastningsregister uppvisas. Registerutdraget uppvisas först vid erbjudande om anställning.
