Stödassistent till gruppbostad
2025-12-17
Vi söker dig som vill arbeta som stödassistent tillsammans med oss på en av våra gruppbostäder
På gruppbostaden bor fem personer i sina egna lägenheter i en enplansvilla. Bostaden är bemannad dygnet runt med sovande jour.Publiceringsdatum2025-12-17Dina arbetsuppgifter
Ditt uppdrag som stödassistent innebär att sätta den enskildes behov, förmåga och intresse i centrum. Du ansvarar för att på ett pedagogiskt och motiverande sätt stötta den enskilde att bibehålla och utveckla sin förmåga och självständighet. Du ansvarar för att upprätta genomförandeplaner tillsammans med den enskilde och följa dennes och verksamhetens rutiner.
Att lyssna in den enskildes önskemål och behov, dokumentera, genomföra och följa upp är viktiga delar i ditt uppdrag. Det ingår även att samverka med nyckelpersoner i den enskildes liv. Du ansvarar för att ge individanpassat stöd och service vilket innefattar alla förekommande sysslor såsom exempelvis hushållssysslor, omvårdnad och fritidsaktiviteter.Kvalifikationer
Vi söker dig som har stödassistentutbildning, vård- och omsorgsprogram med inriktning inom funktionshinderområdet eller annan utbildning som arbetsgivaren bedömer likvärdig.
Du behöver ha erfarenhet av arbete med personer med intellektuella funktionsnedsättningar och autism. Vi ser gärna att du har erfarenhet av att arbeta enligt lågaffektivt förhållningsätt. Det är även meriterande om du har utbildning inom teckenkommunikation samt övrig alternativ kommunikation.
För att trivas i uppdraget ska du som person ha ett genuint intresse för att möta dina medmänniskor med stor lyhördhet. Du ska ha förmågan att känna in, reflektera och analysera ditt stöd och ditt bemötande. Utifrån det ska du ha förmåga att kravanpassa och ge den enskilde ett individanpassat stöd utifrån dennes förutsättningar. Du strävar efter en ständig utveckling i din profession.
Du är en stabil person som även under snabbt ändrade omständigheter kan behålla fokus och lugn. Du har en god samarbetsförmåga och ett lösningsfokuserat förhållningsätt. Du är en positiv och stöttande kollega.
Stor vikt kommer läggas vid personlig lämplighet.
Innan du erbjuds anställning behöver du visa upp ett registerutdrag ur belastningsregistret. Beställ gärna utdraget i samband med din ansökan alternativt om du blir kallad på intervju. Blanketten finns att hämta på www.polisen.se
(https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/).
Normal handläggningstid hos Polisen är cirka två veckor.Anställningsvillkor
Tjänsten är en tillsvidareanställning med sysselsättningsgrad 80%.
Schemalagd arbetstid dag/kväll, helg och sovande jour.
Tillträde enligt överenskommelse.
Månadslön, individuell lönesättning tillämpas.Så ansöker du
Sista ansökningsdag är den 2026-01-06.
Urval sker löpande under ansökningstiden.
Välkommen med din ansökan
Vi undanber oss all kontakt från annonserings- och bemanningsföretag.
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-06
