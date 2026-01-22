Stödassistent till Fridhems Servicebostad
2026-01-22
Ystad är den lilla staden med de stora möjligheterna. Här finns unika naturupplevelser, en levande historia, ett dynamiskt kulturliv och mångfald av fritidsaktiviteter. Vi har också ett rikt näringsliv som verkar både lokalt och globalt.
I Ystads kommun är vi cirka 2900 engagerade medarbetare som bidrar och gör skillnad. Tillsammans skapar vi en bättre vardag för våra invånare, företag, organisationer och besökare, nu och i framtiden.
För oss är ledarskapet viktigt, därför utbildas alla chefer i utvecklande ledarskap. Vi erbjuder dig en trygg anställning där du gör en meningsfull insats i samhället. Här hittar du även många karriärmöjligheter i en organisation som ständigt utvecklas.
Vi står stadigt på vår värdegrund som är - Bättre Tillsammans, som kännetecknas av mod, tillit, delaktighet och professionalitet.
Inom social omsorgsförvaltningen arbetar cirka 1200 engagerade medarbetare som bidrar till att ge stöd och omsorg till de som behöver i vår kommun. Arbetet sker inom äldreomsorg, hemtjänst, funktionsnedsättning och socialpsykiatri, individ- och familjeomsorg. Funktionsnedsättning och socialpsykiatri är en av tre avdelningar inom förvaltningen för social omsorg. Avdelningen ansvarar för LSS-boenden, daglig verksamhet, boendestöd, korttidsvistelse och personlig assistans. Vi är omkring 250 medarbetare som med stort engagemang arbetar med individens behov i centrum och utifrån en tro på individens egna förmågor. Vi arbetar målinriktat för att vår verksamhet ska ha hög kompetens och kvalitet.
Inom avdelningen arbetar vi för samarbete mellan arbetsplatser och kompetensutveckling för våra medarbetare. Därför arbetar vi i samarbetsgrupper där vi hjälps åt att täcka behoven i våra verksamheter och delar kunskap och idéer mellan arbetsplatserna. Det innebär att du som framtida medarbetare har en ordinarie arbetsplats där du arbetar majoriteten av dina arbetspass och vissa arbetspass kan genomföras på en annan arbetsplats.
Vi söker nu stödassistent till en del av funktionsnedsättning- och socialpsykiatri verksamheten. Fridhems Servicebostad har lägenheter utspridda inom Fridhemsområdet i centrala Ystad och arbetar mot personkrets 1 och 3.
Arbetsuppgifter
Arbetsuppgifterna innefattar pedagogiskt och praktiskt stöd i den dagliga livsföringen, omvårdnad, läkemedelshantering efter delegering och social dokumentation. Din uppgift är att vara med och stödja de som har komplexa och unika behov av trygghet, tydlighet och omtanke. Du förväntas att arbeta utifrån vår metodiskagrund där det är av stor betydelse att varje individs tilltro till den egna förmågan stärks.
Att arbeta med stöd- och serviceinsatser inom det här verksamhetsområdet innebär ett mångsidigt, omväxlande och inspirerande arbete, där du ständigt får möjlighet att utvecklas och växa tillsammans med andra. Insatserna som ges, ska utföras med respekt för varje brukares behov, önskemål, integritet, delaktighet och självbestämmande. Stödet och servicen ska ges på individuell basis och vara anpassad till varje person för att denna ska kunna leva som andra med god livskvalitet och goda levnadsvillkor.
Du kommer att möta brukare med psykisk funktionsnedsättning, samt personer med komplexa behov och/eller samsjuklighet. Många av de personer du kommer i kontakt med kan uppleva känslomässig obalans och det förekommer även möten med brukare som kan uppvisa ångest, självskadebeteende och/eller andra självdestruktiva handlingar. Som medarbetare behöver du vara bekväm i svåra samtal och ha förmågan att skapa ett tryggt och respektfullt bemötande.Kvalifikationer
För att lyckas i denna roll behöver du vara trygg i dig själv och ha förmågan att inspirera andra för att nå gemensamt uppsatta mål. Du är flexibel i ditt förhållningssätt och trivs att verka i en föränderlig miljö. Vi ser att du är intresserad av utveckling, har förmågan att omsätta teoretisk kunskap i ditt yrkesutövande och tar ansvar för ditt eget lärande. Du har dessutom en god självinsikt och kan hantera utmaningar på ett sakligt och balanserat sätt.Du är lätt att samarbeta med och trivs att arbeta både självständigt och i grupp. Arbetet innebär många kontaktytor och du behöver därmed kunna samverka både inom och utanför verksamheten.
För att vara kvalificerad till tjänsten krävs att du har:
* Avslutad dokumenterad utbildning från barn- och fritidsprogrammet, omvårdnadsprogrammet eller annan utbildning som arbetsgivaren bedömer likvärdigt.
* Du ska ha god datorvana och tycka att det är spännande att arbeta med digitala verktyg. Då kommunikation och dokumentation är centrala och viktiga delar i verksamheten förutsätter arbetet goda kunskaper i det svenska språket, både verbalt och i skrift.
* Minst ett års arbetslivserfarenhet inom LSS
* Erfarenhet av Socialpsykiatri
* Erfarenhet av och/eller teoretisk kunskap kring låg-affektivt bemötande samt tydliggörande pedagogik
Meriterande är:
* Erfarenhet av och/eller teoretisk kunskap kring PTDS
* Erfarenhet av och/eller teoretisk kunskap kring Eips
* B-Körkort
Vi erbjuder dig chansen att arbeta nära människor med psykisk ohälsa, i deras eget hem, med fokus på delaktighet, självständighet och meningsfullhet i vardagen. En meningsfull och varierande arbetsdag, kompetensutveckling inom socialpsykiatri och tätt stöd från en närvarande ledning samt handledning.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Vi ser fram emot din ansökan!
Medarbetare sökes under förutsättningen att tjänsten inte måste tas i anspråk av redan anställd personal eller personer med företrädesrätt.
Innan en eventuell anställning kommer vi att kontrollera medborgarskap. Är du inte medborgare i Sverige, EU, EES eller Schweiz måste du kunna uppvisa ett giltigt uppehåll-/arbetstillstånd eller kunna styrka att du är undantagen från skyldigheten att ha arbetstillstånd.
Alla medarbetare ska erbjudas förutsättningar till en god hälsa, därför arbetar vi aktivt med vår arbetsmiljö. Vi erbjuder friskvård och en rökfri arbetstid.
I samband med denna rekrytering undanber vi oss kontakter från rekryteringsföretag och andra annonsörer. Observera även att vi endast tar emot ansökningar via Visma Recruit och således inte via e-post eller via andra kontaktvägar. Har du frågor om tjänsten vänligen kontakta angiven kontaktperson.
