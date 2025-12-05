Stödassistent till Ekengruppen på Södermalms dagliga verksamhet 2
2025-12-05
Stockholm - vår huvudstad med miljoner drömmar, förväntningar och ambitioner. Vi jobbar för alla som lever här idag och i framtiden. Nu söker vi dig som vill tänka stort, nytt och annorlunda med oss - för stockholmarna.
Välkommen till oss
Vi på Södermalms dagliga verksamhet 2 bedriver daglig verksamhet enligt LSS fördelat på tre adresser i Hammarbysjöstad, Danvikstull samt Skansen.
Vi är en del av Utförarenheten på Södermalms stadsdelsförvaltnings sociala avdelning. Stockholms stads kvalitetsprogram och Stockholmarens fokus ligger till grund för allt arbete vi utför. Nu söker vi en stödassistent till vår verksamhet Ekengruppen för att komplettera vårt team!
Vi erbjuder
Ekengruppen är en mindre daglig verksamhet med tre stödassistenter i medarbetargruppen som ger stöd till våra deltagare som tillhör LSS personkrets 1. Ekengruppen håller till i förvaltningshuset på Virkesvägen där Södermalms stadsdelsförvaltnings olika avdelningar har kontor, kök och konferens. Ekengruppen utför uppdrag åt huset som att till exempel göra iordning konferenslokaler, dela ut fruktkorgar, hjälpa till med pappersutskick etc.
Som Stödassistent på Södermalms dagliga verksamhet har du ditt huvudsakliga uppdrag på Ekengruppen, men kan vid frånvaro eller andra tillfällen behöva arbeta på någon annan av våra verksamheter. Vi erbjuder alla medarbetare utbildning i "Det pedagogiska ramverket" och en individuell kompetensplan. Du kommer att erbjudas friskvårdbidrag samt rabatt på stadens alla simhallar. Du deltar i personalmöten och APT tillsammans med kollegor från verksamheterna.
Arbetstiden är förlagd dagtid på vardagar.
Din roll
Som stödassistent på Södermalms dagliga verksamhet ligger lagen om LSS samt övrig lagstiftning inom socialt arbete som grund.
Du kommer att arbeta utifrån uppdragsbeskrivning för stödassistent inom enheten. I uppdraget ingår bland annat att:
• Följa stadsdelens och enhetens riktlinjer, rutiner och policys.
• Dokumentera i Parasol
• Delta aktivt i personalmöten, APT och planeringsdagar.
• Vara en professionell hälsoskapare
• Arbeta självständigt och i team
Din kompetens och erfarenhet
För att arbeta som stödassistent på Södermalms dagliga verksamhet behöver du ha adekvat utbildning som stödassistent eller likvärdig såsom tex. omvårdnadsprogrammet med inriktning LSS.
Meriterande är kunskaper i AKK, Lågaffektivt bemötande, Motiverande samtal och autism. Kunskap och erfarenhet av social dokumentation är ett plus. Vi ser gärna att du har tidigare erfarenhet av arbete på daglig verksamhet LSS.
Arbetet är socialt och innefattar många kontakter med såväl brukares nätverk som tex. vård, myndigheter och andra professioner. Detta innebär att du bör behärska det svenska språket mycket väl i tal och skrift.
Vi tar alltid referenser och begär utdrag ur Polisens belastningsregister innan tillsättning av tjänst.
Tycker du att detta verkar spännande så är du välkommen med din ansökan.
Intervjuer kan ske löpande.
Stockholms stad arbetar med kompetensbaserad rekrytering som syftar till att se till varje persons kompetens och därmed motverka diskriminering.
Välkommen till Södermalms stadsdelsförvaltning!
Södermalm är en kulturell och levande stadsdel i innerstaden med engagerade invånare och ett stort hjärta. Hos oss kan du verkligen göra skillnad. Tillsammans med våra Södermalmsbor utvecklar vi en ännu bättre stadsdel att leva, verka och bo i.
Som medarbetare hos oss har du en trygg anställning med schyssta villkor, där vi tror att mångfald och jämn könsfördelning bidrar till att stärka vår verksamhet. Vi gillar att tänka nytt - vi hoppas att du som söker vill utveckla Södermalm tillsammans med oss!
Ersättning
