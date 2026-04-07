Stödassistent till daglig verksamhet inom LSS
Välkommen till vård- och omsorgsförvaltningen. Vi arbetar med stöd och vård till äldre och till personer med funktionsnedsättning. Målet är att de ska kunna leva ett så aktivt och självständigt liv som möjligt.
Vård- och omsorgsförvaltningen är en av Sveriges största arbetsgivare inom kommunal vård och omsorg. Här arbetar cirka 7 500 medarbetare utifrån vår värdegrund - göra skillnad, arbeta tillsammans och välkomna nyskapande. Hos oss finns stora möjligheter att ta eget ansvar, utvecklas och bidra med sin kompetens. Vi strävar mot en organisationskultur med en tilltro till varandra och en stolthet över verksamheten.
Mer information om hur det är att arbeta i Uppsala kommun hittar du på https://www.uppsala.se/jobb/vard-halsa-omsorg/
Inom vård- och omsorgsförvaltningen har vi heltid som norm. Det innebär att alla tillsvidareanställda medarbetare i grunden har en heltidsanställning. Vid en eventuell intervju ges mer information om vad det innebär i denna tjänst. Undantagna (från heltid som norm) är personliga assistenter.
2 plats(er).
Vill du bidra med att skapa en meningsfull vardag för personer med funktionsnedsättningar? Hos oss får du kombinera pedagogiskt arbete med kreativ verksamhetsutveckling i en miljö där du verkligen gör skillnad.
Hos oss blir du en del av en verksamhet som värdesätter engagemang, kreativitet och delaktighet och där du tillsammans med kollegor utvecklar både arbetssätt och aktiviteter. Arbetet är varierat och du får följa deltagarnas utveckling samtidigt som du växer i din egen roll.
Om daglig verksamhet Aktivitet och upplevelse
Inom aktivitet och upplevelse ger vi våra deltagare möjlighet att byta miljö, ha en sysselsättning och få sinnesupplevelser. Aktiviteter kan vara promenader, träning och rörelse, utflykter eller annat som ger deltagarna ett miljöombyte.
Våra deltagare kan ha stora omsorgsbehov och/eller utmanande beteenden. De kan vara gående eller sitta i rullstol, och vissa kan äta och gå på toa själva medan andra behöver hjälp. Kommunikation kan ske genom tal eller att vi använder olika stödhjälpmedel för kommunikation såsom bildstöd, tecken som stöd samt kroppsspråk.
I denna tjänst kommer du att arbeta i våra verksamheter på Stabby Backe intill Stabby skogen. Arbetstiderna är dagtid, måndag-fredag mellan kl. 07.30-16.00.
Ditt uppdrag
I arbetet ingår att ge individuellt stöd och service i enlighet med lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) till verksamhetens deltagare utifrån biståndsbeslut. Du kommer att arbeta med personer som har fysiska och/eller psykiska funktionsnedsättningar. Det ingår att arbeta med lågaffektivt bemötande, struktur, trygghet och delaktighet. Du bidrar till att deltagare kan leva ett så självständigt, aktivt och meningsfullt liv som möjligt utifrån den enskildes förutsättningar, önskemål och behov.
I dina arbetsuppgifter ingår att:
• genomföra aktiviteter med deltagare både i grupp och enskilt utifrån genomförandeplan och styrdokument
• ge stöd och hjälp vid matintag och toalettbesök vid behov
• framföra bilar och minibussar med deltagare vid behov
• genomföra dokumentation enligt lagkrav i verksamhetssystemet Lifecare
Kvalifikationer
Vi söker dig som är utbildad undersköterska eller har en utbildning inom barn- och fritidsprogrammet, alternativt en annan utbildning som arbetsgivaren finner likvärdig. Flerårig relevant arbetslivserfarenhet kan anses motsvara likvärdig utbildning.
Krav för tjänsten:
Slutförd utbildning som undersköterska, barn och fritid eller en annan likvärdig utbildning
B-Körkort och körvana
Mycket goda kunskaper i svenska i både tal och skrift
Meriterande
Erfarenhet av att arbeta med personer med funktionsnedsättningar, gärna inom LSS verksamhet eller daglig verksamhet
Kunskaper i AKK (alternativ kommunikation), bildstöd, tecken som stöd och/eller teckenspråk
Som person har du lätt för att anpassa dig till ändrade omständigheter och kan snabbt ändra ditt synsätt och ditt förhållningssätt. Du är lugn, stabil och kontrollerad i pressade situationer. Vidare har du ett realistiskt synsätt och lägger fokus på rätt saker samtidigt som du har en god samarbetsförmåga. Du lyssnar, kommunicerar och löser konflikter på ett konstruktivt sätt. Du visar empati och förståelse utan att ta över andras känslor.
Välkommen med din ansökan!
Upplysningar
Har du frågor om tjänsten kontakta: Deeb El Harbiti, verksamhetschef, 018-727 65 33
Facklig företrädare: Kommunal, 010-442 82 04
Har du frågor gällande registrering av din ansökan eller rekryteringsprocessen, kontakta rekryteringsenheten: 018-726 37 71
Vi kommer att begära utdrag ur belastningsregistret innan anställning kan erbjudas.
I din ansökan ska du ange medborgarskap. Om du inte är medborgare i Sverige, EU, EES eller Schweiz måste du också kunna styrka att du har ett giltigt arbetstillstånd eller är undantagen från skyldigheten att ha arbetstillstånd. Anställning kan ske först efter kontroll av arbetstillstånd, vilket krävs enligt utlänningsförordningen.
En anställning hos Uppsala kommun kan komma att innebära en krigsplacering.
Löneform: Månadslön.
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Varaktighet: Tillsvidare.
Sista dag att ansöka är 2026-04-27
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "OSN-2026-00344".
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare: Uppsala kommun
(org.nr 212000-3005)
Stadshusgatan 2 (visa karta
)
753 21 UPPSALA
Uppsala kommun, Avdelning funktionsstöd
Verksamhetschef
Deeb El Harbiti 018-726 37 71
