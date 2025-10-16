Stödassistent till Boende och korttid
2025-10-16
När du jobbar i Halmstads kommun är du med och formar, stärker och berikar andras vardag. Din insats är meningsfull för oss - vem du än är. Vi söker dig som vill bidra till ett bättre Halmstad.
Halmstad är en expansiv kommun där vi arbetar för att våra 105 000 kommuninvånare ska trivas och få ut mer av livet. Här finns möjligheterna för dig som vill ha ett meningsfullt arbete och bidra med engagemang och nytänkande. Tillsammans med 10 000 kollegor är du med och bygger hemstaden, kunskapsstaden och upplevelsestaden. Läs mer om oss https://www.halmstad.se/intro
Socialförvaltningen arbetar för att ge stöd och hjälpa barn, ungdomar, familjer och personer med funktionsnedsättning eller beroendeproblem. Vi arbetar även med uppsökande och förebyggande insatser. Grundläggande för oss är att vi bemöter varandra på ett respektfullt sätt - såväl våra brukare som oss medarbetare emellan.
Jag heter Eva Kozlowski och är enhetschef på samplaneringsområdet för Snöstorpsvägens, Pilagård och Husvägens gruppboenden. En av mina medarbetare kommer vid årsskiftet att gå vidare till nya utmaningar och nu söker jag hennes ersättare. Som chef är jag engagerad, drivande och har ett stort brukarfokus. Jag brinner för kvalitets och utvecklingsfrågor och vill självklart att min blivande medarbetare vill vara med i enhetens utvecklingsarbete.
Som stödassistent på mina enheter arbetar du med att stötta och coacha vuxna personer med funktionsvariationer såsom intellektuell funktionsnedsättning, förvärvad hjärnskada, autism och autismliknande tillstånd.
Som stödassistent arbetar du med att stödja, motivera brukare kring moment i vardagen i syfte att öka självständigheten efter varje individs förmåga. I arbetsuppgifterna ingår att stödja de boende med personlig omvårdnad, städ, tvätt, inköp samt vid olika aktiviteter. Det ingår också från sjuksköterska delegerade arbetsuppgifter såsom läkemedelshantering och ibland även från sjukgymnast rehabiliterande och tränande insatser.
Vi ser gärna att du som söker har erfarenhet av att ha arbetat som stödassistent på grupp- eller servicebostad inom LSS med målgruppen personer med olika funktionsvariationer som autism, intellektuell funktionsnedsättning, och utmanade beteende.
Du följer det regelverk som gäller för social dokumentation, arbetar med upprättande av genomförandeplaner samt följer upp individuella mål och delmål.
Du har ett lågaffektivt och respektfullt bemötande med fokus på deltagarens delaktighet och inflytande.
Du medverkar i verksamheternas kvalitetsutveckling och deltar i olika möten, utbildningar och handledning.
Arbetet sker med stor respekt för de boendes rätt till självbestämmande och integritet. Arbetsuppgifterna ställer krav på eget ansvar, flexibilitet och initiativförmåga.
Jag ställer höga krav på samarbetsförmåga, kommunikation och att du förstår vikten av teamarbete. För att passa hos oss behöver du vara trygg i dig själv, orädd och har en förmåga att behålla lugnet.
Du arbetar inom samplaneringsområdet och kan arbeta på fler enheter. Arbetstiderna är dag/kväll/jour och helg.Kvalifikationer
För att vara aktuell som stödassistent hos oss har du en komplett utbildning inom omvårdnadsprogrammet eller barn och fritid med social och pedagogisk inriktning.
Du har utbildning och erfarenhet med inriktning funktionsnedsättningar, LSS och utmanande beteende. Du arbetar med ett låg-affektivt bemötande.
Du har förmågan att ha läkemedelsdelegering och andra delegeringar utifrån brukarnas behov.
B-körkort är meriterande.
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen hos Halmstads kommun samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande ber vi dig skicka in din ansökan digitalt.
Vi värdesätter de kvaliteter som en jämn ålders- och könsfördelning samt etnisk och kulturell mångfald tillför verksamheten. Vi ser därför gärna sökande som bidrar till detta.
Innan anställning sker behöver du visa att du har rätt att arbeta, vilket krävs enligt utlänningsförordningen. Det gör du genom att styrka ditt medborgarskap i EU/EES eller Schweiz genom pass, nationellt id-kort eller personbevis tillsammans med identitetshandling. Kan du inte det behöver du uppvisa ett arbetstillstånd eller att du kan visa att du är undantagen från skyldighet till arbetstillstånd.
Halmstads kommun erbjuder friskvårdsbidrag och tillämpar rökfri arbetstid.
Tjänsten tillsätts under förutsättning att den inte tas i anspråk av övertalig personal.
