Stödassistent till BmSS i sydväst
Göteborgs kommun / Vårdarjobb / Göteborg Visa alla vårdarjobb i Göteborg
2025-10-16
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Göteborgs kommun i Göteborg
, Härryda
, Tjörn
, Alingsås
, Orust
eller i hela Sverige
Vi är alla olika. Vi är alla också lika och har samma rätt till ett tryggt hem, en meningsfull sysselsättning och att känna oss värdefulla. Med rätt förutsättningar kan vi växa, utvecklas och delta i samhället på våra egna villkor.
Inom förvaltningen för funktionsstöd ger vi stöd, service och omsorg till barn och vuxna med funktionsnedsättning och skapar möjlighet för dem att leva ett gott och självständigt liv, som alla andra. Genom att sprida kunskap och samarbeta inom Göteborgs Stad och med andra aktörer ökar vi förståelsen för individers behov och utformar insatser som gör verklig skillnad.
Med 6 200 engagerade medarbetare är vi Sveriges största funktionsstödsförvaltning. Vi arbetar inom boenden med särskild service, daglig verksamhet, sysselsättning, boendestöd, personlig assistans, barn- och korttidsboenden, avlastning samt stöd och ledsagning.
Vill du vara med och bidra till ett mer inkluderande samhälle? Välkommen till oss!
Du är Göteborg.Publiceringsdatum2025-10-16Arbetsuppgifter
Grevegårdsvägen 204B är ett boende med särskild service med inriktning psykiska och neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. Nu söker vi dig till vårt härliga team då vår kollega går vidare till nytt uppdrag. Vi erbjuder möjligheten att tillsammans med oss vara med att utveckla och forma verksamheten. Du och dina kollegor kommer vara med och bidra till att skapa en stimulerande miljö och en kreativ arbetsplats. Letar du efter ett omväxlande arbete där du får ta stort ansvar? Läs då vidare!
I arbetet som stödassistent sätter du den enskildes behov, förmåga, intresse i centrum och stöttar brukaren i vardagen samt i rätten till självbestämmande. Du arbetar normkreativt och nyskapande med motivation för att främja utvecklingen av brukarens egna resurser. Tillsammans med brukarna arbetar du för att ge så goda förutsättningar som möjligt till ett självständigt liv med hög livskvalitet. Du arbetar utifrån individuellt upprättade genomförandeplaner.
Vi kommer att använda oss utav metoderna Ett Självständigt Liv (ESL), Motiverande samtal (MI), lågaffektivt bemötande (LAB) och Alternativ Kompletterande Kommunikation (AKK). I arbetet ingår social dokumentation och samverkan med både interna och externa parter som är nyckelpersoner i brukarens liv. Vi vill skapa grupper där medarbetarnas styrkor används på rätt sätt och bidrar till en arbetsmiljö där det är högt i tak och där diskussionerna är lösningsfokuserade.
Arbetet kommer att vara schemalagt till dag, kväll och helg.Kvalifikationer
Vi söker dig som har examen från Vård-och omsorgsprogrammet,
stödassistentutbildning eller Barn-och fritidsprogrammet med inriktning socialt- eller pedagogiskt arbete. Utbildningskravet är också uppfyllt om du har en eftergymnasial specialisering inom funktionshinderområdet som omfattar minst 200 yh-poäng, 120 högskolepoäng. Alternativt 60 högskolepoäng och minst två års erfarenhet av arbete med stöd och service till personer med funktionsnedsättning. Utbildningen ska ha relevanta poäng inom beteendevetenskap, pedagogik, psykologi, socialt arbete och (psykiatrisk) omvårdnad eller annan utbildning som arbetsgivaren bedömer likvärdig.
Du har erfarenhet av arbete som stödassistent samt erfarenhet av psykiatri och neuropsykiatri. Har du tidigare jobbat med samsjuklighet är det meriterande. Det är nödvändigt att du har erfarenhet och kunskaper av ESL, MI, AKK och LAB samt är van att arbeta kreativt.
Du behöver behärska det svenska språket i tal och skrift vilket innebär ett krav på godkända betyg i Svenska 1, Svenska som andra språk 1 eller motsvarande. Detta då det ingår dokumentation i ditt arbete där du ska kunna hantera våra IT-system. Du som inte uppfyller kvalifikationskraven i svenska 1 eller svenska som andra språk 1 kan komma att erbjudas att göra ett språktest genom testanvändaren Educateit.
Har du körkort ser vi det som positivt då vi har tillgång till bil för våra aktiviteter. Du står för den värdegrund som finns på din arbetsplats och är mån om att denna översätts i handling utifrån följande kompetensområden:
Du är trevlig och hjälpsam mot andra människor även i en stressig situation. Du visar respekt för alla du träffar på jobbet. Du kan se ditt arbete som en del i ett större sammanhang och förstår hur det påverkar och påverkas av andra delar av organisationen.
Du har god förståelse för hur individer tar till sig kunskap och deras olika förutsättningar. Du anpassar sättet att förmedla ditt budskap till mottagaren och uppmuntrar till dialog, delaktighet och engagemang.
Du arbetar bra med andra genom att du lyssnar, visar intresse och respekt. Du förstår det gemensamma uppdraget och arbetar för att det ska bli så bra som möjligt. Du står för fattade beslut och kan förmedla obekväma budskap när det behövs.
Varmt välkommen med din ansökan!
ÖVRIGT
Urval och intervjuer sker efter ansökningstiden.
Tillsättning sker under förutsättning att tjänsten inte behöver tas i anspråk i förvaltningen eller stadens omställningsarbete.
Vid arbete i den enskildes hem:
Före erbjudande om anställning ber vi dig uppvisa utdrag ur polisens belastningsregister. Beställt utdrag ska vara oöppnat.
Du ska själv begära ett utdrag från polisens belastningsregister. Detta görs via e-tjänst eller med hjälp av en blankett som finns på polisens hemsida (Blankett för begäran om registerutdrag för enskild person)
Använd inte e-tjänsten om du har skyddad identitet utan använd då lämplig blankett i stället.https://etjanster.polisen.se/eregisterutdrag/utdrag
Göteborgs Stad arbetar aktivt för att främja lika rättigheter och möjligheter samt att motverka diskriminering.
Som medarbetare i förvaltningen för funktionsstöd erbjuder vi dig:
• Trygg anställning med goda anställningsvillkor
• Heltid med möjlighet till deltid
• Introduktion vid nyanställning
• Kompetensutveckling
• Friskvårds bidrag, cykel bidrag samt andra rabatter och erbjudanden
Vi tar endast emot ansökningar via vårt rekryteringssystem i enlighet med GDPR.
Har du skyddade personuppgifter ska du INTE söka via systemet utan kontakta ansvarig rekryterande chef för hantering av din ansökan. Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C284339". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Göteborgs Kommun
(org.nr 212000-1355) Arbetsplats
Göteborgs Stad , Förvaltningen för funktionsstöd Kontakt
Enhetschef
Sara Basill 031-366 01 68 Jobbnummer
9560723