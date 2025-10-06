Stödassistent till Båtsman Grå daglig verksamhet
Vi är alla olika. Vi är alla också lika och har samma rätt till ett tryggt hem, en meningsfull sysselsättning och att känna oss värdefulla. Med rätt förutsättningar kan vi växa, utvecklas och delta i samhället på våra egna villkor.
Inom förvaltningen för funktionsstöd ger vi stöd, service och omsorg till barn och vuxna med funktionsnedsättning och skapar möjlighet för dem att leva ett gott och självständigt liv, som alla andra. Genom att sprida kunskap och samarbeta inom Göteborgs Stad och med andra aktörer ökar vi förståelsen för individers behov och utformar insatser som gör verklig skillnad.
Med 6 200 engagerade medarbetare är vi Sveriges största funktionsstödsförvaltning. Vi arbetar inom boenden med särskild service, daglig verksamhet, sysselsättning, boendestöd, personlig assistans, barn- och korttidsboenden, avlastning samt stöd och ledsagning.
Vill du vara med och bidra till ett mer inkluderande samhälle? Välkommen till oss!
Publiceringsdatum2025-10-06Arbetsuppgifter
Vi söker nu en stödassistent till Båtsman Grå daglig verksamhet!
Deltagarna på Båtsman Grå daglig verksamhet är personer inom autismspektrum med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar och flera personer har även fysiska funktionsnedsättningar. Omvårdnadsarbete är vanligt förekommande, vilket innebär lyft. Vi är fyra medarbetare som arbetar med fem deltagare och man arbetar mestadels i grupp.
På Båtsman Grå daglig verksamhet har vi en mysig trädgård med flera fruktträd och odlingsmöjligheter. Vi arbetar inom- och utomhus med tex enklare trädgårdsskötsel, promenader, återvinning, baka, hantera enhetens tvätt, enklare sorteringsarbete, sinnesaktiviteter och att delta i sångstunder/högläsning/filmvisning.
Vi sätter deltagaren i centrum och upprättar genomförandeplaner med mål för deltagarens sysselsättning, utifrån individens intresse och förmåga. Struktur och förutsägbarhet är viktigt i vår verksamhet och vi lägger stor vikt på individuella behov och önskemål. Varje deltagare har hjälp av individuella scheman och anpassade aktiviteter.
Grundläggande verktyg i verksamheten är tydliggörande pedagogik, AKK (Alternativ och Kompletterande Kommunikation) och lågaffektivt bemötande för att skapa en trygg och förutsägbar miljö. Vi anpassar kommunikationen och arbetar med tecken som stöd, alternativ kompletterande kommunikation (AKK) ofta genom att tolka signaler, använda föremål, bilder eller text som stöd (TSS).
Arbetstiden är förlagd under dagtid måndag-fredag enligt schema. Kvalifikationer
Vi söker dig som har examen från Vård och omsorgsprogrammet, stödassistentutbildningen eller Barn och fritidsprogrammet med inriktning socialt- eller pedagogiskt arbete. Utbildningskravet är också uppfyllt om du har en eftergymnasial specialisering inom funktionshinderområdet som omfattar minst 200 yh-poäng, 120 högskolepoäng eller kombination däremellan som motsvarar minst fyra terminers heltidsstudier. Alternativt 60 högskolepoäng och minst två års erfarenhet av arbete med stöd och service till personer med funktionsnedsättning. Utbildningen ska ha relevanta poäng inom beteendevetenskap, pedagogik, psykologi, socialt arbete och (psykiatrisk) omvårdnad eller annan utbildning som arbetsgivaren bedömer likvärdig.
Kommunikation är en viktig del av arbetet, vilket kräver att du har godkänt i svenska 1 eller svenska som andraspråk 1. Du som inte uppfyller kvalifikationskraven i svenska 1 eller svenska som andraspråk 1 kan komma att erbjudas att göra ett språktest genom testanvändaren Educateit.
Det är även ett krav att du som söker tidigare har arbetat med personer med funktionsnedsättning. Du behöver ha kunskap och erfarenhet av AKK (alternativ och kompletterande kommunikation) och LAB (lågaffektivt bemötande).
Det är ett krav att du har erfarenhet av arbete med personer med diagnoser inom autismspektrum. Du behöver även ha erfarenhet av arbete med personer med omfattande stödbehov. Det är också ett krav att du har kunskap och erfarenhet av att upprätta genomförandeplaner och dokumentation. Arbetsuppgifterna innefattar lyft, omvårdnad, promenader i snabbt tempo och med rullstol vilket innebär att du behöver ha god fysisk förmåga.
Det är meriterande om du har erfarenhet av att arbeta på daglig verksamhet.
Du kan ändra hur du jobbar när saker förändras. Du kan snabbt ändra ditt synsätt och förhållningssätt och ser möjligheter i förändringar.
Du kommer med nya idéer och synvinklar på jobbet och för att lösa problem. Du är nyfiken och uppmuntrar till dialog och frågor, och du kan se fler än en möjlig lösning. Din kreativitet kan omsättas i praktiken och leder till resultat.
Du arbetar bra med andra genom att du lyssnar, visar intresse och respekt. Du förstår det gemensamma uppdraget och arbetar för att det ska bli så bra som möjligt.
Du är bekväm i sociala situationer. Du står för fattade beslut och kan förmedla obekväma budskap när det behövs.
Välkommen med din ansökan!
ÖVRIGT
Urval och intervjuer påbörjas under ansökningstiden.
I den här rekryteringen kommer du få svara på ett antal frågor där du får beskriva din kunskap inom området i stället för att skicka ett personligt brev.
Göteborgs Stad arbetar aktivt för att främja lika rättigheter och möjligheter samt att motverka diskriminering.
Som medarbetare i förvaltningen för funktionsstöd erbjuder vi dig:
• Trygg anställning med goda anställningsvillkor
• Heltid med möjlighet till deltid
• Introduktion vid nyanställning
• Kompetensutveckling
• Friskvårdsbidrag, cykelbidrag samt andra rabatter och erbjudanden
Vi tar endast emot ansökningar via vårt rekryteringssystem i enlighet med GDPR.
Har du skyddade personuppgifter ska du INTE söka via systemet utan kontakta ansvarig rekryterande chef för hantering av din ansökan.
Tillsättning sker under förutsättning att tjänsten inte behöver tas i anspråk i förvaltningen eller stadens omställningsarbete.
