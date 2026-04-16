Stödassistent till barnboende LSS
2026-04-16
Vill du vara med och göra Gävle ännu bättre med oss? I Gävle kommun arbetar vi engagerat tillsammans för att kunna erbjuda våra invånare en trygg och inspirerande miljö. Vi erbjuder dig en tillitsfull arbetsplats där du kan utvecklas i ditt arbete och växa som människa. Välkommen med din ansökan!
6 plats(er). Publiceringsdatum2026-04-16
Är du en trygg och lyhörd person som tycker om att arbeta med barn/ungdomar och stödja dem utifrån deras individuella behov? Vad kul! Då är vi arbetsplatsen för dig. Gävle kommun har två barnboenden, ett beläget i Hille och ett i Södra Bomhus, med plats för totalt sju barn/ungdomar.
Hos oss får du ett jobb med guldkant - du blir en viktig person i barn och ungdomars liv. På våra LSS-boenden bor barn/ungdomar med svåra funktionsnedsättningar på heltid. Du följer och stöttar deras liv nära och relationer byggs på djupet. Du behöver vara deras trygga punkt, men ofta också deras drivkraft. Du ska möta våra barn/ungdomar med empati och respekt, oavsett deras beteende, vilket är av yttersta vikt. Det innebär att du behåller ett professionellt avstånd för att undvika att bli personligt påverkad av emotionella reaktioner.
Dina arbetsuppgifter är bland annat:
* Att se till att barnen/ungdomarna får det stöd som de behöver utifrån sina specifika behov.
* Att ha ett nära samarbete med barnens/ungdomarnas vårdnadshavare och andra aktörer som exempelvis skola, barn- och ungdomshabiliteringen eller vuxenhabiliteringen.
* Använda dig av olika alternativa kommunikationssätt såsom TAKK, bildschema, TD Snap (pratis) och/eller Widgit.
* Allt arbete planeras utifrån barnens/ungdomarnas genomförandeplan, du ska kunna arbeta självständigt men också tillsammans med kollegor.
* Ta ansvar, kliva fram och vara flexibel när det svänger snabbt. När det uppstår utmaningar i barnens eller ungdomarnas tillvaro behöver du kunna vara den som guidar framåt på ett tydligt och tryggt sätt.
Arbetet kan vara utmanande och en del av barnen/ungdomarna kan ha ett utmanade och utåtagerande beteende som du måste kunna bemöta med professionalism och medkänsla.
Du deltar och stödjer barnen/ungdomarna i boendets alla göromål samt inom- och utomhusaktiviteter. Vi jobbar tillsammans, stöttar varandra och har nära till skratt, utflykter och andra roliga aktiviteter med barnen och ungdomarna. Här finns också utrymme att växa.
Du dokumenterar ditt arbete i social journal samt skriver och uppdaterar handlingsplaner. Du har ett ansvar att planera, genomföra och dokumentera ditt arbete enligt gällande rutiner samt att du utvärderar och uppdaterar vid behov. Vill du driva egna utvecklingsprojekt eller ansvara för ett särskilt område på boendet? Då får du chansen hos oss- Välkommen med din ansökan!
Hos oss arbetar du dag, kväll, natt, sovande jour samt vaken natt. Man arbetar varannan helg.Kvalifikationer
Formela kompetenser:
* En godkänd utbildning som stödassistent, socialpedagog eller utbildning från vård- och omsorgsprogrammet alternativt barn- och fritidsprogrammet med inriktning socialt arbete.
* Du ska ha minst två års erfarenhet av arbete på bostad med särskild service för barn eller unga enligt LSS (barnboende), korttidshem för barn eller unga enligt LSS eller gruppbostad vuxna LSS.
* Vi vill också att du ska har erfarenhet eller utbildning i alternativa kommunikationssätt såsom TAKK, bildschema, TD Snap (pratis), Widgit.
* Du ska kunna föra social dokumentation och ha god datavana.
* B-körkort, då du ofta kör barnen/ungdomarna på utflykt och gör andra aktiviteter.
Meriterande:
* Om du har utbildning eller erfarenhet utav lågaffektivt bemötande.
* Om du har erfarenhet av att använda digitala verktyg, smartphones, paddor mm
För att lyckas i rollen:
* Hanterar du stress på ett konstruktivt sätt och bibehåller ett gott humör vid press och motgångar.
* Lyssna, visa empati och respekt är en självklarhet för dig samtidigt som du är prestigelös och uppmärksammar och belönar andras bidrag.
* Bemöter du våra barn/ungdomar professionellt och empatiskt oavsett deras beteende och att undvika att bli personligt påverkad.
Du är en person som inger förtroende, skapar tilltro och tillit, och har en förmåga att sprida lugn och stabilitet. I ditt samarbete med andra har du ett prestigelöst förhållningssätt med fokus på det gemensamma målet. Vidare anpassar du dig till olika situationer och har förmågan att ändra ditt syn- och förhållningssätt.
För att vara aktuell för tjänsten ska du kunna uppvisa utdrag ur belastningsregistret för att jobba med barn med funktionsnedsättning. Utdraget lämnas av slutkandidat och bifogas ej i ansökan. Belastningsregistret beställer du på polisens hemsida.
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Vi erbjuder dig
Du är viktig för oss! Som medarbetare i Gävle kommun har du
• generösa semestervillkor och som nyanställd har du dessutom rätt till betald semester redan under ditt första anställningsår
• ersättning för friskvård och motion när du är anställda mer än tre månader
• flera olika försäkringar via våra kollektivavtal, till exempel ingår sjukförsäkring och arbetsskadeförsäkring.
Läs mer om våra förmåner här: https://www.gavle.se/jobba-hos-oss/upptack-vara-formaner-for-trygghet-och-balans/
Vår värdegrund
Kvalitet, bemötande och samarbete är de viktigaste framgångsfaktorerna för att lösa vårt uppdrag på bästa sätt. För att göra rätt saker och agera klokt i vår vardag är det viktigt att vi utgår från våra gemensamt uttalade värderingar.
Läs mer om oss som arbetsgivare och hur det är att arbeta i Gävle kommun här:https://www.gavle.se/jobba-hos-oss/
Här kan du läsa mer om vår organisation:https://www.gavle.se/kommun-och-politik/kommunens-organisation/
Gävle kommun hör till finskt förvaltningsområde. Om du därför utöver våra övriga kompetenskrav även talar finska, kan det vara en merit. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-27
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C316683".
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Gävle kommun
801 84 GÄVLE
För detta jobb krävs körkort.
Gävle kommun, Funktionsstöd
Enhetschef
Johanna Storm johanna.storm@gavle.se
