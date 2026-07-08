Stödassistent till Älvans väg, Funktionshinderomsorgen
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2026-07-08
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Funktionshinderomsorgen i Umeå kommun vill i närhet och samspel vara en resurs som frigör och stärker människors förmåga att leva ett självständigt liv.
Älvans väg finns på Tomtebo i Umeå. På boendet bor fem brukare med olika funktionsnedsättningar. Brukarna bor i egna lägenheter i boendet och delar gemensamhetsutrymmen. Arbetet innefattar att dagligen främja och sträva mot brukarnas självständighet och vara behjälplig i tillvaron. I arbetet ingår det såväl omvårdnadsarbete som sedvanliga hushållssysslor såsom städ och matlagning. På boendet finns inga pälsdjur och rökning förekommer inte.
Nu söker vi en ny stödassistent till vårt team!Publiceringsdatum2026-07-08Arbetsuppgifter
Du handleder och stödjer personer med fysiska, psykiska och intellektuella funktionsnedsättningar i deras vardag. Du arbetar för att göra individen delaktig i sin vardag och skapa förutsättningar för en meningsfull fritid och/eller sysselsättning. I arbetet ingår hygien- och omvårdnadsarbete, tunga lyft och förflyttningar liksom sedvanliga hushållssysslor såsom städ, tvätt och matlagning. Ditt arbetssätt präglas av flexibilitet, kontinuitet och trygghet. Du erbjuder individuellt, socialt och praktiskt stöd för att stärka personens egna förmågor och främja självständighet.
I din roll kommer du dagligen att planera, genomföra, dokumentera, följa upp och utvärdera insatserna både självständigt och i samarbete med andra. Du förväntas även bidra till att skapa och upprätthålla en tydlig struktur i verksamheten.
Vår verksamhet präglas av ett aktivt utvecklingsarbete och vi söker dig som tycker om att bidra till förändring, kvalitet och ständiga förbättringar. Du ser möjligheter i utveckling och trivs i en verksamhet där arbetssätt och insatser kontinuerligt anpassas utifrån de boendes behov.
Arbetstiden är förlagd dag/kväll och helg. Samplanering med andra verksamheter förekommer.
Tunga lyft förekommer, förflyttningshjälpmedel ska användas.
Om dig
Du har god förmåga att samarbeta och har ett professionellt bemötande mot brukare, anhöriga och andra aktörer runt våra brukare. Du är pedagogisk, engagerad och har en vilja att dela våra värderingar och jobba mot uppsatta mål samt att arbeta med ständiga förbättringar. Att vara lösningsfokuserad, nyfiken, positiv och driftig är en viktig del av jobbet och den goda arbetsmiljön. Det är stundtals ett stressigt arbete, så din förmåga att hantera detta är viktigt. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
För att du ska kunna kommunicera med brukare, kollegor och andra nätverk, skriva och ta del av
vårddokumentation samt erhålla medicindelegering krävs det att du har goda kunskaper i det
svenska språket i både tal och skrift.Kvalifikationer
Vård- och omsorgsprogrammet, barn- och fritidsprogrammet, socionomprogrammet eller annan utbildning som arbetsgivaren bedömer likvärdig.
Erfarenhet av arbete med personer med funktionsnedsättningar eller annan arbetslivserfarenhet som bedöms likvärdig.
Meriterande
Utbildning inom områdena autism, pedagogik eller hot- och våld.
Erfarenhet av lågaffektivt bemötande (LAB) vid utåtagerande beteende och motiverande samtal (MI).Övrig information
För att säkerställa att de kandidater som kallas till intervju är de som bäst uppfyller de krav och meriter som ställs för tjänsten använder vi urvalsfrågor. Frågorna är utformade utifrån dessa krav och meriter. Det är därför viktigt att du besvarar frågorna utförligt och att den kompetens du anger styrks genom uppgifter i ditt CV. Ofullständiga eller bristfälliga svar kan medföra att din ansökan inte går vidare i processen.
OBS! Har du skyddade personuppgifter? Vänligen kontakta Rekryteringssupport på 090-16 10 99 eller på rekrytering@umea.se
, så hjälper de dig med en säker ansökningsprocess.
Före erbjudande om anställning kommer utdrag ur polisens belastningsregister att begäras som ett sista steg i rekryteringsprocessen. Klicka här för att beställa ett utdrag/du beställer utdrag via denna länk: Belastningsregistret - begära utdrag | Polismyndigheten
Varmt välkommen med din ansökan!
Om Umeå kommun
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare med över 13 000 viktiga medarbetare. Vår organisation är indelad i nio förvaltningar och tillsammans jobbar vi för att Umeå ska växa med omtanke. Vår värdegrund utgår från medborgarfokus, öppenhet, tillit och ständiga förbättringar. Tillsammans med oss får du jobba i samhällsviktiga uppdrag där du bidrar till att Umeå fortsätter vara tryggt, säkert och roligt.
Umeå är norra Sveriges största stad med ett rikt utbud av upplevelser och möjligheter. Vi är en förenings- och kulturstad som erbjuder ett rikare liv även utanför jobbet. Här kan du ta del av hur det är att leva och bo i Umeå: Flytta - Umeå kommun
Vi ska bli fler och därför söker vi kanske just dig? Vill du också mer? Vi erbjuder schyssta villkor, bra förmåner och goda utvecklingsmöjligheter för ett livslångt lärande, samt jobb som är viktiga för alla dem som lever och verkar här. Vi ser fram emot att höra från dig. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-29 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Umeå Kommun
(org.nr 212000-2627), http://www.umea.se/ledigajobb
Skolgatan 31 A (visa karta
)
901 84 UMEÅ Arbetsplats
Stöd och omsorg, Funktionshinderomsorg, Särskilt boende Kontakt
Enhetschef
Arezo Rezvani arezo.rezvani@umea.se 070-3283639 Jobbnummer
9997310