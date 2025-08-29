Stödassistent/Stödperson Daglig verksamhet Resurspoolen
2025-08-29
, Krokom
, Åre
, Ragunda
, Ånge
Är du vår nya kollega?
5 st tillsvidareanställningar på heltid till Daglig Verksamhet med tillträde enligt överenskommelse. Arbetstiderna är dagtid, måndag till fredag. Daglig verksamhet verkställer insatserna Daglig verksamhet enligt LSS samt Daglig sysselsättning enligt SoL och är en organisation under tillväxt.
Våra medborgare får sin insats verkställd antingen i egna lokaler eller tillsammans med olika samarbetspartners (företag) ute i samhället. Idag har vi verksamheter i Östersund fördelade ca 45 olika företagsgrupper samt 25 grupper i egna lokaler. På företag hjälper man till med enklare sysslor som exempelvis återvinning, service av fikarum, städ eller andra enkla uppgifter som du tillsammans med medborgaren kan lösa. I våra egna lokaler är det andra saker vi tränar på genom att ge våra medborgare upplevelser som konst, social samvaro, pyssel och fysiska aktiviteter. Alla våra arbetsplatser arbetar inom Kollegiala team vilket innebär att all personal skall kunna arbeta inom teamets arbetsplatser. Ett team kan vara 3-4 arbetsplatser.
Vanliga arbetsuppgifter
Att arbeta som stödassistent/Stödperson inom Daglig verksamhet innebär att du ansvarar för att skapa och utveckla aktiviteter för medborgare med olika funktionsvariationer. Du kommer starta din karriär i vår resurspool som består av ca 20 medarbetare, vilket innebär att du kommer att arbeta på flertalet arbetsplatser som ersättare. Du ersätter kollegor som har planerad frånvaro, utbildning eller akut frånvaro. Detta innebär att du skall vara flexibel att arbeta på olika platser under en vecka. Du kommer att bli introducerad på de arbetsplatser som du arbetar på. Du kommer vara anställd av en enhetschef men utifrån behov jobba på arbetsplatser inom alla delar av verksamheten. Detta innebär att du inte kommer ha en fast arbetsplats utan få möjlighet att uppleva stora delar av vad daglig verksamhet erbjuder.
Du kommer skapa dig erfarenhet och en känsla av vart dina egenskaper passar bäst. I framtiden kanske du önskar att arbeta inom ett av det kollegiala teamen eller så önskar du fortsätta att arbeta inom vår resurspool. Detta kräver att du uppskattar att arbeta med många olika medborgare, kollegor och inriktningar i verksamheten.
Du ska ha ett intresse av att jobba med metodutveckling och kognitiva stöd för målgruppen. Du ska ha känsla och engagemang för att jobba med omvårdnad och omsorg. Verksamhetens målsättning är att med kunskap och intresse och med ett värdigt bemötande skapa förutsättningar för en individuell utveckling för medborgaren och göra det med stor respekt för deras integritet och självbestämmande.
Vårt arbetssätt ska kännetecknas av kompetens, engagemang, delaktighet samt personligt ansvar. Du behöver kunna uttrycka dig i både tal och skrift utifrån verksamhetens skyldighet att dokumentera. Utifrån ett habiliterande/rehabiliterande synsätt stödja medborgaren samt genomföra omsorgsinsatser utifrån fattade beslut enligt SOL, LSS och HSL.
Kvalifikationer
• Utbildad stödassistent, stödperson eller vårdbiträde eller annan utbildning som arbetsgivaren bedömer likvärdig.
• Erfarenhet av att arbeta med målgruppen
• B-körkort
• God datorvana: All vår dokumentation sker digitalt.
• Goda kunskaper i svenska i både tal och skrift
Meriterande
• Tecken som stöd:
Samtliga av våra medborgare behöver stöd i olika saker som exempelvis kommunikation, planering och sociala färdigheter.
• Estetisk, musikerfarenhet:
Bild, konst, musik, eller digitalt skapande är ngt som många av våra medborgare vill utvecklas i.
• Pedagogisk erfarenhet:
Hela vår verksamhet bygger på att utveckla våra medborgare vilket innebär att din pedagogiska förmåga kan vara avgörande för medborgarens utveckling.
Vi söker dig
Du är en lyhörd och engagerad person med stor respekt för våra medborgare. Du är har en positiv människosyn och förmåga att skapa goda relationer. Vi värdesätter även att du är positiv till nytänkande och ser möjligheter samt har en vilja att bidra till att verksamheten utvecklas och förbättras. De behöver vara flexibel i ditt bemötande utifrån medborgarens behov. Det är en självklarhet att du tar egna initiativ vilket innebär att du måste ha ett gott omdöme och ett professionellt förhållningssätt.
Så går rekryteringen till
Intervjuer kan ske löpande. Vi vill att du bifogar CV och personligt brev i din ansökan. Betyg/intyg behöver inte skickas med. Det ber vi dig komplettera med om det blir aktuellt med en intervju.
Östersunds kommun har före annonsering övervägt val av annonseringskanaler och undanber sig därför samtal från rekryteringsfirmor och annonsförsäljare.
Vad erbjuder vi?
Östersunds kommun erbjuder dig förmåner så som betald semester från första anställningsåret, semesterväxling, friskvårdsbidrag eller friskvårdstimme. Via vår förmånsportal får du ta del av oberoende pensionsrådgivning och en mängd rabatter och erbjudanden. Du kan dessutom få snabbt och professionellt stöd från olika specialister, som till exempel psykologer, jurister och ekonomer, genom tjänsten Personalstöd. Du kan läsa mer om våra förmåner på vår hemsida: https://www.ostersund.se/naringsliv-och-arbete/jobba-hos-oss/sa-har-jobbar-vi/lon-och-formaner.html
Om Vård- och omsorgsförvaltningen
Att jobba med hjärtat hos oss på Vård- och omsorgsförvaltningen innebär att du bidrar till att skapa enklare, rikare och tryggare liv för invånarna i Östersund. Vi arbetar med människor i alla åldrar och strävar efter att alltid göra skillnad i vardagen. Det är viktigt. På riktigt. Ersättning
