Stödassistent/stödbiträde till Gåsevadholms gruppbostad
Kungsbacka Kommun / Vårdarjobb / Kungsbacka
2025-12-12
Hos oss får du ett utvecklande jobb, där du får möjlighet att hjälpa människor med funktionsvariationer till ett meningsfullt och självständigt liv.
Du kommer att coacha, lyssna och stötta i praktiska och sociala sammanhang. Välkommen!
Rollen som stödassistent/stödbiträde hos oss
Du ger våra boende stöd i alla delar i det dagliga livet och stödjer individen i sitt sociala liv. Vi jobbar utifrån lågaffektivt bemötande, AKK (alternativ kompletterande kommunikation) eller tydliggörande pedagogik för de som behöver det samt IBIC (Individens Behov I Centrum). Dokumentation är en viktig del av arbetsuppgifterna. Du stöttar brukarna med praktiska sysslor, omvårdnad, och hygien. En viktig del av arbetet är att stötta brukarna med deras fritidsintressen, både i och utanför boendet. Motiveringsarbete till att självständigt klara sitt dagliga liv är en viktig del i arbetet.
I arbetet har du både interna och externa kontakter med olika aktörer i brukarnas liv, såsom godemän, daglig verksamhet, anhöriga och hälso- och sjukvårdspersonal. Du behöver arbeta är metodiskt vilket innebär att du ska vara strukturerad och ha en förmåga att organisera och planera ditt arbete utifrån individen och verksamhetens behov. Det finns metodutvecklare för att handleda personalen i frågor kring brukaren och verksamheten samt säkerställa att arbetet vi gör håller hög kvalitet utifrån gällande lagstiftning.Publiceringsdatum2025-12-12Profil
Som person är du tillmötesgående och lyhörd för din omgivning. Du har förmåga att organisera och planera ditt arbete och skapa en trivsam miljö omkring dig. Du har en positiv grundsyn och har lätt för att arbeta i team, då samarbete är en nyckelfaktor. Vi önskar att just du, härliga medarbetare, kommer till jobbet med energi och vilja till stort engagemang. Du ansvarar och driver ditt arbete framåt och levererar resultat samt prioriterar ditt arbete på ett effektivt sätt. Du uttrycker dig väl på svenska i tal och skrift, då det krävs i det dagliga arbetet. Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.
Vi söker dig som:
- har en gymnasieutbildning som riktar sig mot arbete med människor, stödassistentutbildning eller annan likvärdig utbildning som är relevant för målgruppen
Det är meriterande:
- om du har erfarenhet av att arbeta med målgruppen
- med vidareutbildningar inom AKK (alternativ kompletterande kommunikation) och/eller LAB (lågaffektivt bemötande)
- om du har erfarenhet av arbete med autism
Läs gärna mer om oss
Gåsevadholm gruppbostad ligger i närheten av Fjärås centrum. Gåsevadholm gruppbostad är en traditionell gruppbostad med 6 lägenheter. Boendet tillämpar lågaffektivt bemötande, AKK (alternativ kompletterande kommunikation) och tydliggörande pedagogik för de som behöver det. Vi arbetar utifrån IBIC (Individens Behov I Centrum).https://kungsbacka.se/kommun-och-politik/kommunens-organisation/forvaltningar-och-namnder/forvaltningar/forvaltningen-for-individ--familjeomsorg
Vårt erbjudande och övrig information
Vi erbjuder en tillsvidareanställning på heltid med start enligt överenskommelse.
Observera att belastningsregister kommer att behöva uppvisas i samband med anställning. Du kan beställa ett registerutdrag, här:https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/barn-med-funktionsnedsattning/
Inom förvaltningen för Individ & Familjeomsorg anställs samtliga medarbetare inom Boende med Särskild Service och Stöd i Hemmet på heltid men har möjlighet att gå ner till önskad sysselsättningsgrad utifrån verksamhetens behov.
Bakgrundskontroller kan komma att genomföras innan anställning.
Vill du veta mer om hur det är att arbeta hos oss är du välkommen att kontakta oss eller läs mer på vår hemsida här: https://kungsbacka.se/foretagande-och-jobb/jobb/att-jobba-hos-oss
Intresserad?
Kul! Varmt välkommen med din ansökan senast 6 januari 2026. Observera att vår svarstid kan vara längre än vanligt på grund av helgdagar.
I din ansökan ska du endast bifoga ditt CV och tillsammans med det kommer du besvara ett antal frågor som blir en del i vår urvalsbedömning.
Individuell lönesättning.
Sista dag att ansöka är 2026-01-06
Sista dag att ansöka är 2026-01-06 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivare Kungsbacka kommun
(org.nr 212000-1256) Kontakt
Lina Ivarsson, enhetschef 0300-837455
