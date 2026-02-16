Stödassistent/handledare till Kompassen, daglig verksamhet
Luleå kommun är en av Norrbottens största arbetsgivare med en stark framtidstro. Vi arbetar för att skapa en växande och livskraftig kommun med plats för 100 000 invånare. Vårt mål är ett hållbart samhälle med livskvalitet för både dagens och framtidens Luleåbor. Här spelar vi alla en viktig roll - varje dag, året om, för Luleå.
Vi strävar efter jämställdhet och ser mångfald som en styrka. Vi välkomnar medarbetare med olika bakgrunder och arbetar för en tillgänglig arbetsmiljö för alla. Luleå kommun ser heltid som en rättighet och deltid som en möjlighet.
Att bo i Luleå innebär en balans mellan arbete och fritid. Här kan du njuta av norrländska vintrar, ljusa somrar och en trygg, familjevänlig miljö. I Luleå finns ett rikt kulturliv, friluftsliv och en stark gemenskap med fokus på innovation och hållbarhet.
Hej! Vad roligt att du är intresserad av jobbet som stödassistent/handledare hos Luleå kommun!
Vi söker dig som vill bli en del av vårt team på Kompassen, en daglig verksamhet där vi tillsammans skapar en meningsfull och utvecklande arbetsvardag för personer med funktionsnedsättning.
Kompassen är belägen i centrala Luleå, på Luleå kommuns servicecenter, och vänder sig till personer som har beslut om daglig verksamhet/sysselsättning enligt SoL eller LSS. Verksamheten erbjuder arbetsliknande sysselsättning i en kreativ och social miljö, med fokus på delaktighet, gemenskap och individens resurser. En stor del av arbetet sker i Bistron på servicecentret, där brukarna arbetar med bland annat kassahantering, fikaförsäljning, kaffekokning och disk. Arbetstiderna är förlagda vardagar dagtid.
Hos oss är det inte bara ett jobb - du får en plats i ett härligt gäng där vi stöttar och lär av varandra. Du får en trygg start genom introduktion tillsammans med erfarna kollegor och möjlighet till kompetensutveckling, så att du får de verktyg du behöver för att växa i din roll. Och ja - vi är måna om att du ska trivas hos oss.
kan du läsa mer om våra förmåner.
Flyttar du från annan ort? Möjlighet till flyttbidrag finns.
Ditt uppdrag hos oss
Inom daglig verksamhet arbetar vi för att den enskilde ska kunna vara delaktig i en gemenskap och ha en meningsfull, strukturerad och utvecklande sysselsättning. Målet med insatsen är att stödja personlig utveckling, främja självständighet och delaktighet i samhället samt motverka passivitet och isolering.
Som stödassistent/handledare stöttar du brukarna i deras arbetsvardag, med fokus på ett praktiskt och pedagogiskt arbetssätt. Du finns med som ett coachande stöd i arbetsuppgifter som förekommer i Bistron och i andra aktiviteter som skapas utifrån brukarnas intressen, förmågor och behov. Uppdragen kan variera och även genomföras i andra verksamheter inom Luleå kommun, där du finns med som stöd.
Brukarnas behov av stöd kan se olika ut och kan omfatta allt från struktur, kommunikation och vägledning till mer praktiska insatser i arbetsmoment. Tillsammans med kollegor ansvarar du för att planera, anpassa och följa upp aktiviteter. Dokumentation ingår i arbetet och du upprättar samt uppdaterar genomförandeplaner utifrån brukarens mål, önskemål och behov.
Vem vi söker
Vi söker dig som har en positiv inställning och ett genuint intresse för att arbeta med personer med funktionsnedsättning. Vidare krävs det att du som söker har:
• Yrkeserfarenhet av att stötta personer med funktionsnedsättningar.
• God digital kompetens och kan hantera telefon, appar, dator och program utan problem, samt har förmågan att snabbt lära dig nya digitala system och verktyg vid behov.
• Läst- och kan uppvisa betyg i svenska som lägst motsvarande årskurs 9.
Vi ser det som meriterande om du har:
• Utbildning som stödassistent eller annan utbildning som arbetsgivaren bedömer relevant.
• Yrkeserfarenhet av arbete inom daglig verksamhet och sysselsättning inom SoL och LSS.
• Erfarenhet av arbete inom service, exempelvis café, butik eller liknande.
Som person har du god förmåga att samarbeta med både brukare och kollegor och hittar lösningar på problem. Du är trygg i mötet med människor och bekväm med att arbeta i ett tempo som ibland är högt. Du har ett strukturerat arbetssätt, skapar tydlighet och bidrar till trygghet i både arbetsgruppen och brukarnas vardag. I denna rekrytering lägger vi stor vikt vid personliga kompetenser.
Tillträde till tjänsten är 1 juni 2026 och provanställning kan komma att tillämpas.
Låter detta som något för dig? Skicka in din ansökan redan idag! Vi ser fram emot att välkomna dig till vårt team.
