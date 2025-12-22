Stödassistent daglig verksamhet
Helalivet Omsorg AB / Vårdarjobb / Stockholm Visa alla vårdarjobb i Stockholm
2025-12-22
Helalivet omsorg är ett företag som driver utåtriktade dagliga verksamheter samt erbjuder boendestöd.
Nu söker vi en stödassistent som tycker om varierande arbetsuppgifter, att jobba självständigt samt att ha fokus på praktikplatser.
Ansvar och arbetsuppgifter
Som stödassistent inom daglig verksamhet stöttar du personer med intellektuella funktionsvariationer i deras dagliga sysselsättning. Du jobbar för att stärka personernas självkänsla och självständighet. Arbetsuppgifterna varierar utifrån deltagarnas önskemål och dagsform. Verksamheterna riktar sig till personer som vill vara ute på arbetsplatspraktik eller på annat sätt delta och bidra ute i samhället. Vi har också ett stort fokus på media, filmredigering, gaming samt träning och hälsa. Du handleder en eller flera personer ute på praktik eller inne i verksamheten. Arbetet innehåller även dokumentation. Till den här tjänsten söker vi en person som har särskilt fokus på praktikplatser.
En liten del av tjänsten innehåller boendestöd. Som boendestödjare jobbar du för att stärka den enskildes självkänsla och självständighet samt erbjuda ett tryggt stöd i hemmet och i vardagen.
I tjänsten ingår båda uppdragen.
Du ingår i ett team och har ett nära samarbete med dina kollegor
Om dig
Vi ser gärna att du har erfarenhet av att arbeta med personer inom målgruppen. Du är flexibel, kreativ och lösningsinriktad. Du har ett lågaffektivt bemötande och kan vägleda utan att styra. Du tycker om varierande arbetsuppgifter och att jobba självständigt. Du har förmåga att prioritera och samarbeta. Du är bra på att fånga upp personernas önskemål.Publiceringsdatum2025-12-22Övrig information
Vi tillämpar 6 månaders provanställning
90%, dagtid med möjlighet att jobba mer
Kollektivavtal finns
Friskvårdsbidrag
Gå gärna in på vår hemsida och läs mer om oss: www.helalivetomsorg.se.
Jobbtyp: Tillsvidareanställning
Intervjuer sker löpande Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-21
E-post: ansokan.nu@helalivetomsorg.se Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Helalivet Omsorg AB
(org.nr 556794-9192), http://helalivetomsorg.se
Stormbyvägen 6 (visa karta
163 55 SPÅNGA Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Spånga Jobbnummer
9660408