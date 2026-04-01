Stödassistent/boendeassistent till mobila teamet, Visby Norr
2026-04-01
I Region Gotland kan du utvecklas och växa, både som individ och tillsammans med andra. När du arbetar hos oss bidrar du till att Gotland blir en ännu bättre plats för människor i livets alla delar. Vi gör varandra bättre.
Omsorg om personer med funktionsnedsättning Visby
Inom omsorgen för personer med funktionsnedsättning arbetar vi för att skapa trygghet, delaktighet och självständighet.
Vi erbjuder individuellt anpassat stöd som stärker varje persons möjlighet att leva ett så självständigt liv som möjligt. Huvudfokus ligger på stöd till personer med beslut enligt LSS, men vi kan även ge stöd enligt SoL.
Vi står i en spännande utvecklingsfas efter en större omorganisation. Det har stundtals varit en intensiv period - men också utvecklande, lärorik och fylld av nya möjligheter. Nu bygger vi vidare tillsammans och söker dig som vill bidra med engagemang, nya perspektiv och driv i vårt fortsatta förbättringsarbete.
Våra mobila team i Visby består av erfarna och kompetenta medarbetare med bred kunskap och lång erfarenhet inom området. Här finns goda möjligheter att utvecklas, lära av varandra och bidra med egna perspektiv i det dagliga arbetet.
Nu söker vi två nya medarbetare - en till Mobila teamet 1 och en till Mobila teamet 2 i Visby.
Som stödassistent/boendeassistent kommer du bland annat att:
Arbeta tillsammans med kollegor för att stötta brukare till ökad självständighet och delaktighet i samhället
Använda ett motiverande och aktiverande förhållningssätt i det dagliga arbetet för att stärka brukarnas egna resurser och initiativförmåga
Ge individuellt anpassat stöd utifrån varje persons unika behov
Arbeta med ett pedagogiskt förhållningssätt i det dagliga stödet
Värna om brukarnas självbestämmande och integritet i deras egna hem
Arbeta utifrån metoden IBIC (Individens Behov I Centrum)
Ha kontaktmannaskap, vilket innebär att upprätta och följa upp genomförandeplaner, ha löpande kontakt med anhöriga och andra aktörer, samordna insatser enligt LSS samt samverka kring insatser enligt HSL.
Vid behov samarbeta och stötta kollegor i både Mobila teamet 1 och Mobila teamet 2
- Arbeta enligt grundschema med dag-, kvälls- och helgtjänstgöring (varannan helg)
Vem är du?
Söker du tjänsten som stödassistent krävs gymnasial utbildning med inriktning mot omsorg och/eller pedagogik, eller annan likvärdig utbildning.
För tjänsten som boendeassistent ställs inget krav på formell utbildning, men erfarenhet inom vård och omsorg är meriterande. För båda tjänsterna krävs B-körkort för manuell växellåda samt att du kan cykla i tjänsten.
Det är meriterande om du har erfarenhet av arbete med personer med funktionsnedsättning, särskilt om du har arbetat med utmanande beteenden och lågaffektivt bemötande.
För att trivas och lyckas i rollen ser vi att du är stabil och trygg i din yrkesroll, med god samarbetsförmåga och ett förhållningssätt som bidrar till ett gott arbetsklimat. Arbetet ställer krav på pedagogisk insikt, där du kan anpassa ditt bemötande utifrån individens behov.
Vidare behöver du vara strukturerad och arbeta metodiskt, med förmåga att planera och prioritera ditt arbete. Ett utvecklingsorienterat förhållningssätt är också viktigt, då du förväntas bidra till verksamhetens fortsatta utveckling. Du behöver även kunna arbeta noggrant och rättssäkert med dokumentation samt känna dig trygg i att följa gällande rutiner.
I enlighet med det nya språkkravet behöver du behärska svenska väl i tal och skrift, för att säkerställa trygg omsorg, god och korrekt dokumentation.
Före erbjudande om anställning ska ett godtagbart utdrag ur polisens belastningsregister uppvisas, klicka på länken för att beställa: https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/arbete-i-hemmet-med-aldre-och-personer-med-funktionsnedsattning-e-tjanst/
Intervjuer sker löpande - varmt välkommen med din ansökan!
Om socialförvaltningen
Som en del av Region Gotland arbetar vi på socialförvaltningen med sociala insatser som rådgivning, stöd och behandling. Våra verksamhetsområden är socialtjänst, hemsjukvård, äldreomsorg och omsorg om personer med funktionsnedsättning på hela Gotland. Dygnet runt möter vi människor i alla åldrar och med olika behov; barn, familjer, vuxna och äldre. Tillsammans möjliggör vi goda förutsättningar till vård, stöd och service genom hela livet.
Om Region Gotland
Region Gotland är inte bara Gotlands största arbetsgivare, vi är också den enda regionen i Sverige som har kommunala-, hälso- och sjukvårdsuppgifter och regionalt utvecklingsansvar i en och samma organisation. Det tillsammans med vårt ö-läge skapar förutsättningar för gott samarbete över våra verksamhetsområden.
Vi är över 7000 medarbetare. Tillsammans arbetar för ett hållbart, inkluderande och välmående samhälle för alla som besöker, bor och verkar på Gotland. Vi är drivande i att skapa en trygg och hållbar utveckling över hela ön.
Gotland är en fantastisk plats att leva på, med ett rikt kulturliv, orörd natur och en kreativ entreprenörsanda. Vi är över 61 000 personer som har valt att bo här året om, och vi vill gärna bli fler! Vill du ha information om Gotland som plats att bo och leva på, läs mer på https://gotland.com/leva-bo/flytta-hit/
Genom instagramkontot @viarregiongotland visar vi bredden av våra yrken och vilken betydelse vårt arbete har för samhället. Varje vecka visar en ny medarbetare upp sin arbetsvardag.
Region Gotland arbetar enligt kompetensbaserad rekryteringsmetod som syftar till att se varje persons kompetens och därmed motverka diskriminering. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet i enlighet med de kompetenser som beskrivs i annonsen. Vi strävar efter en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka och välkomnar sökande med olika bakgrund och kön.
Tjänsten tillsätts under förutsättning att ingen medarbetare med företrädesrätt gör anspråk på den.
I takt med att omvärlden förändras arbetar Region Gotland i större utsträckning med kvalitet och säkerhet i rekryteringsprocessen. Det innebär att du som kandidat kan komma att omfattas av vissa kontroller inför anställning. Vilka kontroller som tjänsten du söker kan omfattas av får du information om inför eller under intervjun.
Inför samtliga anställningar behöver du som kandidat visa upp ID-handling och personbevis.
Vi undanber oss erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp.
Månadslön
Sista dag att ansöka är 2026-04-19
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2026/402".
Detta är ett heltidsjobb.
(org.nr 212000-0803)
OOF Område 8 Kontakt
Matilda Hägg Struwe, rekryterare 0498-203574
9831592