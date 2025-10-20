Stödassistent/boendeassistent
2025-10-20
I Region Gotland kan du utvecklas och växa, både som individ och tillsammans med andra. När du arbetar hos oss bidrar du till att Gotland blir en ännu bättre plats för människor i livets alla delar. Vi gör varandra bättre.
Omsorg om personer med funktionsnedsättning
Inom omsorgen hjälper vi personer med funktionsnedsättningar av olika slag.
Vi arbetar för att underlätta och stödja våra brukare till att klara det praktiska i vardagen. Målet är att dem skall få ett så självständigt liv som möjligt.
Nu söker vi en ny medarbetare till vår gruppbostad Buntmakargatan på Terra Nova i Visby.
Vi erbjuder dig friskvård samt ett omväxlande, ansvarsfullt och stimulerande arbete med möjligheter till egen utveckling och kompetensutveckling.
Som stödassistent/boendeassistent arbetar du och dina kollegor med IBIC (individens behov i centrum) som grund. Vi utgår från ett salutogent förhållningssätt, där vi värnar om självbestämmande och integritet. Vårt arbete syftar till att stärka individens egna resurser för att bli mer självständig och delaktig i samhället. Alla våra brukare har specifika och individuella behov. Vissa har stora omsorgsbehov och klarar sig inte utan omfattande vård och stöd, medan andra behöver mer pedagogiskt stöd och vägledning för att klara av sin vardag.
Det är ett mycket ansvarsfullt arbete där vi ger individuellt anpassat stöd utifrån det enskilda behovet. Arbetet styrs av individens genomförandeplan och vi dokumenterar varje dag brukarens behov och hur vi arbetar med att tillgodose dessa.
I tjänsten ingår kontaktmannaskap, vilket innebär att du har till uppgift att upprätta och revidera genomförandeplaner, journalföra och ha kontakt med anhöriga och företrädare/gode män.
Du arbetar utifrån ett grundschema med arbete dagtid/kvällstid, arbetet innebär tjänstgöring varannan helg.
Vem är du?
Vi ser gärna att du som söker har genomfört en gymnasial utbildning med inriktning mot vård och omsorg, barn- och fritid eller är utbildad socialpedagog och/eller personlig assistent. Det är meriterande om du tidigare har arbetat inom omsorg om personer med funktionsnedsättning och har erfarenhet av bildstöd samt autism.
I rollen är din pedagogiska fallenhet och tydliga, muntliga kommunikation central för att skapa trygghet och förtroende. Du arbetar med helhetssyn för att möta individens behov och bidra till en meningsfull vardag.
Vi värdesätter att du har pedagogisk insikt och förmåga att anpassa kommunikationen efter individens förutsättningar. Du är serviceinriktad och fokuserar på att ge bästa möjliga stöd och hjälp. Dessutom är du kvalitetsmedveten och noggrann i utförandet av dina arbetsuppgifter och har en god helhetssyn där du ser till hela människan i ditt arbete.
Du behöver vara trygg i de svenska språket då all kommunikation och dokumentation sker på svenska
Vi förutsätter att du delar LSS intentioner om en humanistisk människosyn, värderingar och ett gott bemötande.
Varm välkommen med din ansökan!
Om socialförvaltningen
Som en del av Region Gotland arbetar vi på socialförvaltningen med sociala insatser som rådgivning, stöd och behandling. Våra verksamhetsområden är socialtjänst, hemsjukvård, äldreomsorg och omsorg om personer med funktionsnedsättning på hela Gotland. Dygnet runt möter vi människor i alla åldrar och med olika behov; barn, familjer, vuxna och äldre. Tillsammans möjliggör vi goda förutsättningar till vård, stöd och service genom hela livet.
Om Region Gotland
Region Gotland är inte bara Gotlands största arbetsgivare, vi är också den enda regionen i Sverige som har kommunala-, hälso- och sjukvårdsuppgifter och regionalt utvecklingsansvar i en och samma organisation. Det tillsammans med vårt ö-läge skapar förutsättningar för gott samarbete över våra verksamhetsområden.
Vi är över 7000 medarbetare. Tillsammans arbetar för ett hållbart, inkluderande och välmående samhälle för alla som besöker, bor och verkar på Gotland. Vi är drivande i att skapa en trygg och hållbar utveckling över hela ön.
Gotland är en fantastisk plats att leva på, med ett rikt kulturliv, orörd natur och en kreativ entreprenörsanda. Vi är över 61 000 personer som har valt att bo här året om, och vi vill gärna bli fler! Vill du ha information om Gotland som plats att bo och leva på, läs mer på https://gotland.com/leva-bo/flytta-hit/
Genom instagramkontot @viarregiongotland visar vi bredden av våra yrken och vilken betydelse vårt arbete har för samhället. Varje vecka visar en ny medarbetare upp sin arbetsvardag.Övrig information
Region Gotland arbetar enligt kompetensbaserad rekryteringsmetod som syftar till att se varje persons kompetens och därmed motverka diskriminering. Vi strävar efter en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka och välkomnar sökande med olika bakgrund och kön.
Tjänsten ledigförklaras under förutsättning att den ej behöver komma i anspråk för medarbetare med företrädesrätt samt att tjänsten fortsatt är vakant.
I takt med att omvärlden förändras arbetar Region Gotland i större utsträckning med kvalitet och säkerhet i rekryteringsprocessen. Det innebär att du som kandidat kan komma att omfattas av vissa kontroller inför anställning. Vilka kontroller som tjänsten du söker kan omfattas av får du information om inför eller under intervjun.
Inför samtliga anställningar behöver du som kandidat visa upp ID-handling och personbevis.
