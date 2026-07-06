Stödassistent Barn och Unga LSS Brogården och Tranum
Lidköpings Kommun / Vårdarjobb / Lidköping Visa alla vårdarjobb i Lidköping
2026-07-06
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Ser du möjligheter i varje individ och vill bidra till att barn och ungdomar får en meningsfull vardag?
Om jobbet
I Lidköpings Kommun arbetar vi aktivt med att stödet för Barn och ungdomar (0-21 år) med funktionsnedsättning ska utformas så att vi stärker individens självkänsla och på så sätt möjliggör livsvillkor som är så lika andra barn och ungdomars som möjligt.
Vi söker medarbetare till vår verksamhet Brogården som vänder sig till ungdomar från mellanstadiet och uppåt med autism diagnos. Vi söker även medarbetare till Bostad barn i Tranum. Här jobbar vi för att varje ungdom skall känna sig trygg och hitta en plats i tillvaron som främjar kompisrelationer och den egna sociala utvecklingen. Vi arbetar utifrån ett pedagogiskt anpassat arbetssätt och blandar roliga aktiviteter med målmedvetet arbete att träna på det som ungdomen själv eller vårdnadshavare önskar.
Vi har återkommande metod handledning samt intern utbildar så att ni får fördjupade kunskaper inom autism, kommunikation, anpassningar samt utmanande beteende.
Verksamheternas vision :
Att barn och ungdomar med funktionsnedsättning skall få förutsättningar under sin uppväxt att utifrån sin förmåga kunna leva ett självständigt liv i framtiden. Publiceringsdatum2026-07-06Dina arbetsuppgifter
Som stödassistent arbetar du med att bemöta, stödja och motivera ungdomar i syfte att öka självständighet och varje individs förmåga. I dina arbetsuppgifter ingår att dokumentera, planera, arbeta utifrån ungdomens genomförandeplan. I arbetet som stödassistent har du flera kontaktytor såsom anhöriga, sjukvården, arbetsterapeuter, skola och fritidspersonal med flera.
Vem är du?
Vi söker dig som har en godkänd vård och omsorgsutbildning och/eller utbildning från barn- och fritidsprogrammet med inriktning socialt arbete eller motsvarande. Krav på Svenska 1 eller motsvarande på gymnasial nivå. Vård och omsorgscollege diplom är meriterande.
Du som söker ska ha erfarenhet av att arbeta med människor som har olika funktionsnedsättningar, gärna barn och ungdomar. Du har erfarenhet av att arbeta med struktur och tydliggörande pedagogik. Du skall gilla att arbeta strukturerat och kunna balansera det med flexibilitet inför ungdomarnas mående.- Eftersom ungdomarna behöver förutsägbarhet är planeringsförmåga en viktig egenskap då det i arbetet ingår mycket planering och förberedelser inför varje vistelse.
Viktiga egenskaper är att du har hög ansvarskänsla, god initiativförmåga, är kreativ och lösningsfokuserad. Meriterande är om du tidigare arbetat med barn och ungdomar med utmanande beteende. Vi arbetar mycket med dokumentation så datorvana är ett krav.
Vi söker dig med stort hjärta som med engagemang och målmedvetenhet vill vara med och utveckla barnens och ungdomars självständighet utifrån deras egna förutsättningar.
Känner du igen dig i beskrivning och tror att du skulle trivas bra hos oss? Skicka då in din ansökan redan i dag!Kvalifikationer
Utbildad stödassistent eller annan likvärdig utbildning.
God svenska i tal och skrift
Grundläggande digital kompetens
B-körkort för manuell växellåda
Meriterande:
Godkända betyg från Vård- och omsorgsprogrammet eller Barn- och fritidsprogrammet med inriktning socialt arbete alternativt fritidsledarutbildning.
Erfarenhet av arbete inom området funktionsnedsättning.
Erfarenhet av barn/ungdomar inom social verksamhet, korttidsboende eller HVB-verksamhet.
Erfarenhet av att arbeta med personer med autism och utmanande beteenden.
Erfarenhet av att arbeta med barn och unga med neuropsykiatriska diagnoser.
Tidigare arbete med pedagogisk planering och struktur.Övrig information
I vår verksamhet måste alla som ska anställas för att arbeta inom funktionsnedsättnings området enligt lag (2010:479) visa upp ett utdrag från belastningsregistret för anställande chef. Den blankett som ska användas kan hämtas på https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/barn-med-funktionsnedsattning/blanketter...
Det tar oftast mellan 1-2 veckor att få det hemskickat, skall visas före anställning för anställande chef.
Din anställning blir inom Sektor social välfärd Lidköpings kommun vilket innebär att det kan förekomma att du får arbeta på andra enheter.
Tjänsten är tillsvidareanställning, med tillträde enligt överenskommelse. Anställningen kan komma att inledas med provanställning på 6 månader.
Din arbetstid som stödassistent kommer att förläggas till såväl morgon, kväll, jour som helg. Viss ensam arbete förekommer.
Urval sker kontinuerligt under rekryteringsperioden.
Registerutdrag
Inför erbjudande av en anställning är du som kandidat skyldig att visa upp ett utdrag ur belastningsregistret vid arbeten inom någon av följande arbetsområden; skola eller förskola, arbete med barn i annan verksamhet än skola och barnomsorg, arbete med barn enligt LSS, arbete på eller i samband med HVB-hem, arbete med äldre eller personer med funktionsnedsättning. Du beställer utdraget via Polisens hemsida. Utdraget ska vara uppvisat innan anställning kan påbörjas.
Hur du ansöker
Lidköpings kommun vill att du skickar din ansökan via vårt rekryteringsverktyg Varbi. Du hittar en knapp längst ner i annonsen där du loggar in och söker tjänsten. Om du av något skäl inte kan söka så (t ex skyddad identitet), vänligen ta kontakt med annonsens kontaktperson för alternativ sökväg.
Vi undanber oss samtal från bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av jobbannonser.
Undrar du vad som finns att göra och se när du inte jobbar?
Lidköping som plats utlovar ett rikt liv, det handlar inte om pengar utan om de möjligheter som finns att leva ett bra liv. Här finns nämligen gott om det som är väsentligt i livet. Bra skolor, trygga områden, ett mångsidigt näringsliv och ett aktivt idrotts- och föreningsliv. Och så förstås ett vackert och sjönära läge vid Vänern.
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Sista dag att ansöka är 2026-08-02 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Lidköpings Kommun
(org.nr 212000-1694), https://lidkoping.se/kommun-och-politik/lediga-jobb
Skaragatan 8 (visa karta
)
531 88 LIDKÖPING Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Social Välfärd, SV Barn o Unga, SV Funktionsstöd Barn Ung 2 Jobbnummer
9992934